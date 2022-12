Anne Kukkohovi julkaisi huomiota herättäneen kuvaparin Portugalin-lomaltaan: seuraajat riemastuivat

Portugalissa lomaileva Anne Kukkohovi on kävellyt paljon – ja se näkyy.

Ex-huippumalli ja yrittäjä Anne Kukkohovi on viettänyt joulukuutaan Portugalissa.

Hän kertoo viettäneensä aikaansa muun muassa kävellen. Kukkohovi on saanut kokea Lissabonin naapurikaupunki Sintran korkeuserot, joihin hän viittaa vitsikkäässä Instagram-päivityksessään.

Siinä on kaksi kuvaa. Ensimmäisessä on aivan normaali peilin kautta otettu selfie. Jälkimmäisessä on sama kuva, mutta reilusti manipuloituna: Kukkohovi on leventänyt reitensä valtaviksi kuin Linnanmäen muinaisessa peilisalissa.

Jos Kardashianin klaanin edustajat ovat toisinaan jääneet kiinni fysiikan lakeja uhmaavista kuvanmuokkauksistaan, ei Kukkohovi yritäkään peitellä keinotekoisesti liioiteltuja reisiään.

Myös Kummelinsa katsoneet saattavat nähdä kuvassa jotain tuttua.

Kukkohovin massiiviset alaraajat tuovat mieleen sen, kun Timo Kahilaisen esittämä kaikkien urheilulajien taitaja Timo Silakka ryhtyi pikaluistelijaksi. Tuolloin reisiä kuulemma oli kasvatettu ”stroganoffilla”, joka ”menee nimittäin tonne reiteen aika hyvin”, näin Silakan valmentajaa, Heikki Silvennoisen esittämää Raimo Vormistoa siteeraten.

Kukkohovi ei mainitse, millaisia paikallisherkkuja on Portugalissa nauttinut, mutta reitensä hän on ainakin tehnyt – kuvanmuokkauksen ohella – kävelemällä.

– Oon kävellyt lähes tauotta ylämäkeä / portaita pian kolme viikkoa. Tältä näyttää mun reidet ja takalisto kun tuun Suomeen, hän kirjoittaa kuvaparinsa yhteydessä.

Anne Kukkohovi esiintyi tänä syksynä myös Atlantin yli -ohjelmassa.

Kukkohovin reisihupailu on huvittanut myös seuraajia.

Kuvasta ovat tykänneet muiden muassa räppäri Uniikki, tubettaja Soikku ja musiikkihahmo Ilkka Vainio.

– Oot muistanu jalkapäivät, eräs lohkaisee.

– Niin kuin ZZ Top sanoi aikoinaan: She’s got legs, letkauttaa toinen.

– Hieman säälin sun vierustoveria lentokoneessa, kolmas vitsailee.

Yksi seuraaja muistaa myös reisien ympäristön: Sintran kaupungin.

– Sintra on ihana! Maastosta huolimatta tai siitä syystä, hän kirjoittaa.