Ulkonäköään ainakin 700 000 eurolla muovannut Jessica Alves kiidätettiin sairaalaan – ei noudattanut lääkärin ohjeita

Jessica Alves joutuu viettämään vuodenvaihteen yksin hotellissa Turkissa.

Otsikoissa useasti kauneusleikkaustensa myötä ollut tosi-tv-tähti, ennen ”Ihmis-Keninä” tunnettu Jessica Alves on kiidätetty sairaalaan.

Daily Mail ja Mirror kertovat, että Alvesin pakaraimplantit eivät ole pysyneet paikallaan, sillä Alves lähti liikkeelle liian aikaisin vasta toipuessaan implanttileikkauksesta. Brasilialaistähti kävi leikkauksessa Turkissa vain viisi viikkoa sitten. Hän teetti itselleen nenäleikkauksen ja vaihtoi jo olemassa olevat implanttinsa suurempiin.

Alves kertoo Daily Mailille, että hänen uudenvuoden juhlintansa on tätä myöten pilalla, sillä hänelle täytyi tehdä uusi leikkaus, josta tähti nyt toipuu Istanbulissa.

Alvesin mukaan lääkäri kielsi häntä istumasta liikaa leikkauksen jälkeisenä kolmen viikon aikana. Hän ei myöskään saanut harrastaa seksiä neljään viikkoon tai käydä kuntosalilla kolmeen kuukauteen. Tanssimisen piti olla pannassa kahdeksan viikon ajan.

Jessia Alves on käyttänyt kauneusleikkauksiin satoja tuhansia euroja.

Brasilian Big Brotheriin vuonna 2018 osallistunut Alves oli kuitenkin päättänyt tanssahdella Milanossa joulun kunniaksi. Uudet implantit siirtyivät paikaltaan ja Alves kertoo Daily Mailille kärsineensä juhlimisen jälkeisenä aamuna kovista kivuista eikä hän voinut kävellä kunnolla.

Alves otti yhteyttä lääkäriinsä, joka korjasi joulun aikana tilanteen uudella leikkauksella, mutta ei kuitenkaan antanut Alvesille lupaa lähteä Brasiliaan perheensä luokse.

– Tunnen oloni niin yksinäiseksi, en kestä tätä, Alves tilittää Daily Mailille.

Jessica Alves tunnettiin muutama vuosi sitten nimellä Rodrigo Alves, kunnes joulukuussa 2019 hän ilmoitti korjaavansa sekä nimensä että sukupuolensa. Hän eli aluksi muutaman kuukauden salaa naisena, kunnes päätti kertoa asiasta julkisesti.

Alves oli käyttänyt ulkonäkönsä muokkaamiseen miltei 700 000 euroa. Hänelle on tehty ainakin 72 kauneusleikkausta. Alvesin leikkauskierteeseen on vaikuttanut kauneusleikkausriippuvuuden lisäksi se, että osa vanhoista leikkauksista on mennyt pieleen ja niitä on pitänyt korjailla jälkikäteen.