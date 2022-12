Maailman julkisuudenhenkilöt osaavat valita ylleen kohauttavia asuja ja tyylikkäitä muotiluomuksia.

Kuluva vuosi lähenee loppuaan, ja maailman punaisilla matoilla pitkin vuotta on nähty jälleen julkisuuden henkilöitä pukeutuen parhaimpiinsa. Salamavalojen loisteeseen on myös pukeuduttu mitä kummallisempiin valintoihin kuten myös täysiin huteihin koskien pukukoodeja. Myöskään kohuilta ei kaikkien asujen osalta ole vältytty.

Hollywood Reporter on koostanut kuluneen vuoden kohauttavimmat ja hulppeimmat asut maailmantähtien yllä.

Timothée Chalamet

Huippusuosioon muun muassa Call Me By Your Name -elokuvasta noussut ranskalais-yhdysvaltalainen näyttelijä Timothée Chalamet yllätti syksyllä Venetsian elokuvajuhlien punaisella matolla pukeutumalla Haider Ackermannin selän paljastavaan, punaiseen asuun.

Ranskalais-yhdysvaltalaisnäyttelijä pukeutui rohkeaan punaiseen asuun Venetsian elokuvajuhlille. Fanit hullaantuivat nuoren näyttelijän asuvalinnasta.

Fanit hullaantuivat Chalametin asusta jälleen. Näyttelijän asuvalinnat rikkovat usein perinteisiä miehille miellettyjä asuvalintoja, ja Chalamet nähdään harvoin esimerkiksi vain tavallisessa puvussa. Eräs fani twiittasi PageSixin mukaan, että näyttelijää oli tuolloin ikävöity salamavaloihin.

– Kaikki, ottakaa hetki ja arvostakaa tätä, mitä Timothée Chalamet tekee ihmisille. Häntä on ikävöity, fani ylisti näyttelijää.

Timothée Chalametin punaisen asun selkämys oli avonainen.

Julia Fox

Näyttelijä Julia Fox on kohauttanut vuoden ympäri mitä eriskummallisimmilla asuvalinnoillaan punaisilla matoilla. Erityisesti hänen ja räppäri Kanye Westin suhteen aikana Fox totuttiin näkemään huomiota herättävissä asuissa.

Julia Fox on noussut viime vuoden aikana todelliseksi säväyttäjäksi asujensa osalta.

Vanity Fairin Oscar-juhlissa maaliskuussa Fox nähtiin kokomustassa ja nahkaisessa asussa. Pukua voisi pitää jopa halloweenmaisena vuodenajasta riippumatta, sillä asun kaulus näytti kuristavalta kädeltä, ja Fox kertoi hänen clutch-tyylisen laukkunsa olleen tehty ihmisen hiuksista.

Vanity Fairin Oscar-juhlissa Fox nähtiin kokomustassa nahka-asussa, jossa oli kuristava käsi ja ihmisen hiuksista tehty käsilaukku.

Laukku on Foxin Instagram-julkaisun mukaan Charlie Le Mindun suunittelema, ja heidän Instagram-sivullaan todella todetaan, että laukussa olevat hiukset ovat sataprosenttisesti ihmisen.

Bella Hadid

Malli Bella Hadid todella räväytti Pariisin muotiviikoilla lokakuussa.

Hän käveli Copernin muotinäytöksessä lähes alasti vain alushousut ja spraymaalin tapaista kuitusuihketta yllään. Hadid asteli lavalle vain alusvaatteissa, ja hänen ympärilleen saapui pieni joukko taiteilijoita, jotka alkoivat suihkuttaa valkoista, maalimaista ainetta mallin vartalolle.

Copernin muotinäytöstä seuraava yleisö sai katsella taiteilijoiden työtä, kun he maalasivat mekon huippumalli Bella Hadidin päälle.

Noin viidentoista minuutin päästä Hadidin päälle saatiin kuin saatiinkin aikaan tavallisen mekon näköinen luomus. Mekkoon taiteiltiin pienet off-shoulder-hihat ja lähes lonkkaan asti ulottuva halkio. Leningin olivat suunnitelleet Sébastien Meyer ja Arnaud Vaillan.

Spraymaalimaisesta kuitusuihkeesta muodostunut mekko näytti lopulta aivan tavallisesta kankaasta tehdyltä.

Vaikka ajatus mekon suihkuttamisesta ihmisen päälle voi kuulostaa erikoiselta, on kyseinen suihkutettava kangas itse asiassa kehitelty jo vuonna 2003, kertoi jo aiemmin The Cut -lehti. Alkuperäisen idean sai muotisuunnittelija Manel Torres, jonka alkuperäinen ajatus oli luoda suihkutettava t-paita.

Oscar Isaac

Näyttelijä Oscar Isaac ei Timothée Chalametin tavoin tyydy tavallisiin ja perinteisiin miesten pukuihin. Näyttelijä nimittäin asteli maaliskuussa Moon Knight -sarjan ensi-iltaan puvussa, jonka alaosana toimi housujen sijaan hame.

Oscar Isaac ei halunnut pukeutua perinteiseen pukuun vaan valitsi ylleen hameen.

Kim Kardashian

Sosiaalisen median supertähti ja yrittäjä Kim Kardashian on tunnettu huomiota herättävistä punaisen maton luomuksistaan. Kuluneen vuoden aikana Kardashian kohautti muun muassa pukeutumalla MET-gaalaan Marilyn Monroen ikoniseen vuosikymmeniä vanhaan mekkoon. Monroe piti mekkoa päällään laulaessaan entiselle Yhdysvaltojen presidentille John F. Kennedylle syntymäpäivälaulun.

Kyseinen mekko aiheutti kohun jo itsessään, sillä Kardashiania syytettiin mekon vaurioittamisesta ja siitä, että tähti antaa huonoa esimerkkiä esimerkiksi nuorille laihduttamalla vain yhtä iltaa varten noin kahdeksan kiloa, jotta mahtui mekkoon.

Kim Kardashian aiheutti MET-gaalassa Marilyn Monroen mekollaan varsinaisen somemyrskyn.

Toinen Kardashianin erikoinen asu nähtiin Pariisin muotiviikoilla lokakuussa. Kardashian pukeutui Balenciaga-muotibrändin logoa täynnä olevaan ”varoitusnauhaan”.

Kim Kardashian säväytti Pariisin muotiviikoilla pukeutumalla Balenciaga-vaatemerkin ”varoitusnauhaan”.

Muotiviikkojen jälkeen Balenciaga joutui kohun keskelle mainoskampanjansa takia. Siinä lapset pitelivät käsilaukkuja, jotka kuvasivat bdsm-henkisiin varusteisiin puettuja nalleja. Kohun jälkeen Kardashian etäännytti itsensä vaatemerkistä, jonka mainoskasvona on toiminut jo pitkään. Myös vaatemerkki itse pyysi kampanjaa anteeksi ja poisti sen kanavistaan.

Heidi Klum

Huippumalli Heidi Klum naurattaa ja hätkähdyttää joka vuosi halloween-asuillaan.

Hän järjesti lokakuussa New Yorkissa jo perinteeksi muodostuneet halloween-pippalonsa kahden vuoden koronatauon jälkeen. Klum suhtautuu halloweeniin intohimoisesti ja vuosittain fanit ovat jännittäneet, millaisessa asussa Klum nähdään. Fanit eivät joutuneet pettymään tänäkään vuonna, sillä Klumin ja hänen puolisonsa Tom Kaulitzin asut saivat monet hieraisemaan silmiään.

Klum oli pukeutunut kastemadoksi ja Kaulitz puolestaan kalastajaksi.

Heidi Klumin halloween-asut eivät petä koskaan.

Blake Lively

Näyttelijä Blake Lively on yksi suosituimmista Hollywood-tähdistä.

Tämän vuoden MET-gaalaan Lively pukeutui säväyttävään Versacen iltapukuun, joka ”vaihtoi väriä” kesken punaisen maton.

Livelyä pidettiin yhtenä pukukoodia noudattavista tähdistä MET-gaalassa. Teemana tänä vuonna oli ”gilded glamour”, ja museoon rakennettu punainen matto täyttyikin muun muassa kullan ja metallin eri sävyistä. Gilded-sanalla viitattiin aikakauteen, joka sijoittui Yhdysvalloissa vuosiin 1870–1900.

Blake Livelyn valtava iltapuku ihastutti MET-gaalassa keväällä.

Gilded glamour -teemaan sopiva puku ”vaihtoi väriä” kesken punaisen maton.

Lizzo

Laulaja Lizzo saapui VMA-gaalaan eli MTV Video Music Awardseihin Jean Paul Gaultierin suunnittelemassa valtavassa, mustassa luomuksessa elokuussa.

Lizzo vitsaili itsekin asunsa koosta Twitterissä.

– Stylistini: kuinka paljon haluat kangasta yllesi? Minä: kyllä, Lizzo vitsaili Twitterissä.

Lizzo halusi MTV Video Music Awardseihin mahdollisimman paljon kangasta ylleen.

Brad Pitt

Myös näyttelijä Brad Pitt vaihtoi housut ilmavampaan vaihtoehtoon ja pukeutui heinäkuussa Bullet Train -elokuvan ensi-iltaan Haans Nicholas Mottin suunnittelemaan ruskeaan hameeseen Berliinissä.

Brad Pitt ei myöskään tyytynyt perinteisiin housuihin vaan valitsi ylleen takkiinsa sopivan hameen.

Florence Pugh

Nouseva näyttelijätähti Florence Pugh joutui ikävän kohun keskelle pukeuduttuaan läpikuultavaan, fuksianpunaiseen Valentinon iltapukuun Pariisin muotiviikoilla.

Moni piti Pughin mekkoa asiattomana. Naisten nännien näkyminen on herättänyt useasti keskustelua eri yhteyksissä, ja muun muassa Instagram usein poistaa kuvat, joissa näkyvät naisten nännit.

Pugh sai asustaan paljon negatiivista palautetta, mutta myös asiatonta kommentointia rintojensa koosta.

– Tämä ei ole ensimmäinen eikä todellakaan viimeinen kerta, kun nainen kuulee, mikä hänen kehossaan on vialla. Mielipiteen kertovat täysin tuntemattomat ihmiset, mikä osoittaa sen, kuinka vulgaareja osa miehistä voi olla, Pugh kertoi kohun myötä osoittaen, että negatiiviset kommentoijat olivat pääasiassa miehiä.

– Olen elänyt kehossani pitkän aikaa. Olen tietoinen koostani enkä pelkää sitä, Pugh kertoi.

Rihanna

Poptähti Rihanna esitteli raskautensa aikana vatsaansa ylpeänä. Tähti pukeutui erikoisiin, vatsaa korostaviin luomuksiin koko raskauden ajan.

Rihannan ja räppäri ASAP Rockyn lapsi syntyi toukokuussa.

Rihanna esitteli pitkin raskauttaan vatsaansa ylpeänä ja korosti sitä vaatevalinnoillaan.

Kristen Stewart

Näyttelijä Kristen Stewart lähti rennommalla asenteella Oscar-gaalaan. Stewart oli valinnut iltapuvun sijaan ylleen shortsit, lantioon saakka avoimena olleen kauluspaidan ja jakun.

Kristen Stewart saapui Oscar-gaalaan shortseissa.

Harry Styles

Laulaja Harry Styles tunnetaan värikkäistä ja erikoisista asuistaan.

Styles saapui My Policeman -elokuvan ensi-iltaan Torontoon Guccin puvussa, vihreän eri sävyissä. Hänen takkiaan koristi suuri kukkamainen rintakoriste. Kädessään Stylesillä oli pieni käsilaukku.

Harry Styles on tunnettu kekseliäistä ja normeja rikkovasta pukeutumisestaan.

Poptähti Harry Styles teki marraskuussa 2020 historiaa, kun hänestä tuli ensimmäinen mies muotilehti Voguen kannessa.

28-vuotias Styles poseerasi ensimmäisenä miehenä yksin Voguen amerikkalaisversion kansikuvassa. Aiemmin kannessa on nähty miehiä vain naisten kanssa, muun muassa Kanye West yhdessä puolisonsa Kim Kardashianin kanssa.

Brittiläinen laulaja oli pukeutunut kansikuvaan mekkoon, joka herätti välittömästi valtavasti keskustelua. Styles tunnetaan perinteisiä sukupuolirajoja rikkovasta ja kekseliäästä pukeutumisestaan, joka inspiroi miljoonia ympäri maailmaa.

Tähden yllä Voguen kannessa nähty Guccin mekko oli kuitenkin joillekin liikaa ja asusta virisi välittömästi somessa kiivas keskustelu. Stylesin tyylin kyseenalaistaneet leimasivat hänet liian naiselliseksi ja kommenteissa ihmeteltiin, miksei hän voinut pukeutua miesten vaatteisiin.

Myös julkisuudessa virisi keskustelu Stylesin asun ympärillä, kun konservatiivisena kommentaattorina ja poliittisena aktivistina tunnettu Candace Owens totesi, että ”yhteiskunta tarvitsee miehisiä miehiä selviytyäkseen”.

Styles iski takaisin julkaisemalla Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa vaaleansinisessä jakkupuvussa, jonka alla on röyhelöinen paita. Kuvatekstissä hän toteaa pistävästi ”Tuokaa takaisin miehiset miehet”.