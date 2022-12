Harry Potter -tähden rakennussuunnitelmat suututtivat naapurit – syytetään juonittelusta

Harry Potter -tähti Rupert Grint haluaisi rakentaa Hertfordshireen ekokylän, joka vaatisi muutoksia suojeltuun alueeseen.

Rupert Grint haluaisi perustaa ekokylän Hertfordshireen. Osa kyläläisistä on vastustanut ideaa.

Harry Potter -tähti, punatukkaista Ron Weasleya taikaelokuvissa näytellyt Rupert Grint on suututtanut Telegraphin mukaan maatilansa lähistöllä asuvia kyläläisiä Hertfordshiressä Britanniassa.

Grint haluaa perustaa tilalleen ”ekokylän” ja on tarjonnut kyläläisille ylimääräistä maata alueelta, jotta nämä suostuisivat projektiin. Näyttelijä haluaisi rakentaa Kimpton Grange -tilalle muun muassa viisi omakotitaloa ja neljä edullista rivitaloa.

Osa kyläläisistä on kuitenkin syyttänyt Grintiä juonittelusta, jotta hän saisi kyläläiset puolelleen. Monet kyläläiset vastustavat Grintin suunnitelmia, sillä alue on suojeltua. Telegraphin mukaan North Hertfordshire -neuvosto on saanut tusinan verran virallisia vastalausuntoja Grintin suunnittelemaa ekokylää kohtaan.

Paikallisten huolenaiheena on 32 puun kohtalo, jotka saatetaan joutua kaatamaan Grintin hankkeen vuoksi. Suunnitelman mukaan myös tilalla oleva vanha kartano remontoitaisiin kuudeksi luksushuoneistoksi.

– Puiden kaataminen muuttaisi peruuttamattomasti tätä historiallista aluetta. Olin kauhuissani suunnitelmista, hanketta vastustanut Dalia Wyatt toteaa vastalauseessaan Telegraphin mukaan.

Grint haluaisi rakentaa ekokylään myös puiston, kävelyreitin ja mahdollisuuden lapsille ja nuorille käydä ”metsäkoulua”, eli tutustua opettajan johdolla luontoon ja metsään oppimisen kautta. Grint on suunnitelmissaan luvannut kunnioittaa suojeltua luontoa.

Wyatt ei usko Grintin lupauksiin.

– Minulla on vakavia epäilyksiä lupauksesta, että paikallisviranomaisille annettaisiin maata luonnonsuojelualuetta varten. Ei ole takeita siitä, että tämä toteutuisi, Wyat kirjoittaa lausunnossaan.

Telegraphin mukaan myös Herts and Middlesex Wildlife Trust -luonnonsuojelujärjestö vastustaa Grintin remonttisuunnitelmia.

– Hakemuksessa on todistettava kaikki elinympäristöön vaikuttavat asiat ja tilan kuntoon vaikuttavat arviot, jotta se voidaan hyväksyä. Asiaa ei voida päättää ilman niitä, järjestön suunnittelu- ja monimuotoisuusjohtaja Matt Dodds toteaa Telegraphille.

Kaikki paikalliset eivät kuitenkaan vastusta Grintin ideaa. Naapuri Paul Hunter kertoo Telegraphin mukaan tukevansa Grintin suunnitelmia täysin, vaikka ne vaikuttavat häneen hyvin paljon.

– Suunnitelmia tarkasteltaessa on erittäin selvää, että tilan uudistamiseksi on käytetty huomattava määrä aikaa, työtä ja vaivaa. Samalla pohditaan myös ympäristöä ja luontoa, hän kirjoitti omassa vastineessaan.

Harry Potter -elokuvista miljonääriksi rikastunut Grint kehitteli ideansa Hertfordshireen, kun hän ei onnistunut myymään suurta tilaansa 6 miljoonalla punnalla, eli noin 6,7 miljoonalla eurolla vuonna 2018.

Näyttelijä osti vuonna 2009 tilan, jonka historia ulottuu 1700-luvulle. Grint maksoi tuolloin Kimpton Grange -nimisestä tilasta 5,4 miljoonaa puntaa eli noin 6 miljoonaa euroa. Nykyisin alueeseen kuuluu muun muassa kaksi uima-allasta ja elokuvateatteri.