Anna-Leena Sipilän 19 vuoden liitto päättyi shokkiin – paljastaa nyt Kodin Kuvalehdessä yllättävän käänteen

Näyttelijä Anna-Leena Sipilä ja entinen ortodoksipappi ja kirjailija Johannes Lahtela ovat eläneet keskellä parisuhdekriisiä.

Näyttelijä Anna-Leena Sipilä ja Johannes Lahtela ilmoittivat elokuussa eroavansa yllättäen 19 vuoden avioliitosta. Sipilä kertoi tuolloin Anna-lehdessä eron tulleen hänelle yllätyksenä ja alkujärkytys aiheutti hänelle jopa fyysisiä oireita.

Elämäntilanteen suuri muutos näkyi myös Sipilän ulkomuodossa. Annan mukaan häneltä putosi kiloja.

– Tunteet saattavat yhä mennä päivän aikana surusta iloon ja epätoivoon. Toiveikkuus on onneksi myös sellainen voima, joka minussa on ollut vahvana. Olen yrittänyt vaalia sitä, mutta en ole väistellyt hankaliakaan tunteita, hän ruoti Annassa.

Sipilä kertoo muutama kuukausi sitten tapahtuneesta erosta ja parin tilanteesta nyt Kodin Kuvalehdessä.

Lahtela muutti ensin pois parin yhteisestä kodista, mutta kuukausien kuluessa pari alkoi käymään yhdessä pariterapiassa. Kolmen kuukauden jälkeen Lahtela ilmoitti Sipilälle, että hän haluaisi sittenkin perua avioeron.

Anna-Leena Sipilä ja Johannes Lahtela ovat olleet naimisissa 19 vuotta.

Lahtela muutti Kodin Kuvalehden mukaan takaisin Sipilän luo, mutta vielä silloin pari ei palannut virallisesti yhteen vaan siirtyivät ”välitilaan”. Sipilä lähetti lehdelle haastattelun jälkeen tekstiviestin, että hän ja Lahtela ovat palanneet yhteen.

– Tässä viikkojen kuluessa on vahvistunut tunne, että kyllä tämä liitto kannattaa katsoa kuitenkin loppuun, tunteita on molemmin puolin vielä jäljellä. Tuntuisi tyhmältä luovuttaa, kun on kuitenkin 19 vuotta toisen tuntenut ja hyvin on mennyt, lukuun ottamatta tätä kammottavaa kuprua. Paljon aikaa ja työtä tämä vaatii, mutta yritetään. Jos ei onnistu, sitten luovutetaan ja jatketaan omia elämiämme erikseen, Sipilä viestitti lehdelle.

AVIOERON vireille laittaminen lähti Lahtelan aloitteesta. Erolla oli Lahtelalle myös merkittävä seuraus: hän joutui luopumaan työstään ortodoksipappina.

– Avioeron myötä luovun myös pappeudestani välittömästi: avioero on väistämättä kriisi tälle pyhälle palvelutehtävälle. En ole kelvollinen jatkamaan pappina.

Sipilä oli vain viikkoa ennen eroa julkaissut Facebookiin päivityksen, jossa hän hehkutti täysi-ikäistä liittoaan.

– Koin eläneeni hyvässä liitossa, toinen ei koskaan sanonut, että asiat olisivat huonosti. Puhuimme aina paljon. Luotin, että sellainen olisi tullut esille.

Tuolloin myös Lahtela julkaisi pitkän tekstin tuntemuksistaan.

Avioero lähti Johannes Lahtelan aloitteesta.

– Avioliitto Anskin kanssa tuli tiensä päähän, kasvoimme eri suuntiin ja eroamme. Minulle prosessi on ollut pitkä. Ensimmäinen vakava erokeskustelu käytiin pari vuotta sitten. Sovimme, että pidämme eromme yksityisasiana ja tästä kriisistä ei ole julkisesti muuta sanottavaa, Lahtela kirjoitti päivityksessään

Pariskunnalla on kaksi tytärtä. Sipilällä on myös yksi tytär aiemmasta suhteestaan.