Aina rakkaus ei kestä. Sen todisti vuosi 2022, jolloin lukuisat julkisuudesta tutut parit jättivät avioerohakemuksensa tai ilmoittivat lusikoidensa menevän jakoon.

Maria Guzenina ja Kari Mokko

Kansanedustaja Maria Guzeninan (sd) ja toimittaja Kari Mokon avoliitto päättyi keväällä pitkän yhteisen pohdinnan jälkeen. He ehtivät olla yhdessä kahdeksan vuotta.

Guzenina piti asian salaisuutena aina syksyyn asti. Kun kutsut Linnan juhliin tipahtivat postiluukuista marraskuussa, päätti Guzenina paljastaa asian muillekin.

Maria Guzenina ja Kari Mokko juhlivat usein yhdessä. Kuva vuodelta 2018.

– Koska viimeistään itsenäisyyspäivän vastaanotolla joku saattaa ihmetellä, miksi Kari ei ole rinnallani aikaisempien vuosien lailla, haluan kertoa asiasta nyt myös näin sosiaalisen median kautta, Guzenina avasi eroa Facebook-päivityksessään.

Guzeninan mukaan eroon ei liity kolmansia osapuolia tai muuta draamaa. Guzenina kuvaili päivityksessään hänen ja ex-avomiehensä välille syntyneen vuosien saatossa lujan ystävyyden, jota he vaalivat nyt eri osoitteista käsin.

– Kari on ja tulee olemaan minulle aina rakas ihminen.

Linnan juhlissa 2014 kävi kuhina, kun Guzenina ja Mokko olivat illan kuvatuimpia pareja.

Vajaan vuoden seurusteltuaan Guzenina toi Mokon kanssaan Linnan juhliin 2014. Pari oli tuolloin yksi illan kuvatuimpia. Mokko työskenteli silloin valtioneuvoston viestintäjohtajana.

IS kertoi tuolloin, että amorina parin välillä toimi aluksi kansanedustaja Mikael Jungner.

Guzenina juhli yksin Linnassa 2022.

Satu Taiveaho ja Ville Virtanen

Entisen kansanedustajan Satu Taiveahon rakkauselämässä on riittänyt käänteitä myös kuluneena vuonna. Taiveoaho ja hänen miehensä Ville Virtanen jättivät jälleen avioerohakemuksen heinäkuun 5. päivä. Kymenlaakson käräjäoikeudesta vahvistettiin IS:lle, että kaksikko haki eroa yhdessä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Taiveahon ja Virtasen salamasuhteeseen on mahtunut paljon vaiheita ja pari on hakenut avioeroa aikaisemminkin. Pari jätti avioerohakemuksen Kymenlaakson käräjäoikeuteen ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021, mutta perui hakemuksen yhdessä viime syksynä.

Satu Taiveahon rakkauselämässä riitti vauhtia myös vuonna 2022.

Taiveaho ja Virtanen kihlautuivat joulukuussa 2019 ja menivät naimisiin seuraavana kesänä. Heidät vihittiin avioliittoon Vivan-nimisellä purjelaivalla Haminan saaristossa Kuorsalon edustalla. Paikalla oli noin 60 vierasta ja tunnelma oli heidän mukaansa hyvä.

Samaisena kesänä Taiveaho muutti asumaan Virtasen luokse Haminaan.

Kyösti Mäkimattila

Vuoden 2013 tangokuningas Kyösti Mäkimattila, 46, päätyi hakemaan avioeroa pitkäaikaisesta vaimostaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta vahvistettiin lokakuun alussa Ilta-Sanomille, että Mäkimattila hakee eroa yksin.

Kyösti Mäkimattilan pitkä liitto rakoili vuonna 2022.

Tangokuninkaan eroaikeista uutisoi ensimmäisenä Seiska. Lehden mukaan Mäkimattila ja hänen puolisonsa ehtivät olla naimisissa pitkään, ja he tutustuivat jo 1990-luvun puolivälissä.

IS tavoitti Mäkimattilan, joka ei halunnut kommentoida asiaa. Hän ei ole tuonut suhdettaan julkisuuteen. Hänellä on 11-, 13- ja 15-vuotiaat tyttäret.

Marika Fingerroos

Malli ja yrittäjä Marika Fingerroosin kahdeksan vuotta kestänyt suhde päättyi eroon marraskuussa. Fingerroosin puoliso ei ole ollut julkisuudessa. Pari avioitui vuonna 2016. Avioerohakemus jätettiin Pohjanmaan käräjäoikeuteen marraskuussa.

Marika Fingerroos kertoi hoitavansa eroa ”lapset edellä”.

Ex-parilla on yksi yhteinen poika. Fingerroosilla on lisäksi vuonna 2009 syntynyt poika edellisestä avioliitostaan.

Fingerroos kertoi viime viikolla Instagramissa, että eroa käsitellään hyvässä hengessä.

– Draamaa ei ole, exän kanssa asutaankin vielä yhdessä. Tää on meidän tapa ja mennään lapset edellä, Fingerroos sanoi Instagramin Tarinat-osiossa.

Fingerroos kertoi hiljattain MTV:lle avioliittonsa olleen jo jonkin aikaa kriisissä.

– Minä olen kipuillut vuoden tai pari, eikä tämä ole tuore juttu. Meillä on hyvät välit ja asumme vielä yhdessä. Olemme puhuneet paljon asioita, mitä tästä tulee. Aika näyttää, mihin ratkaisuun päädymme. Se on positiivista, että pystymme puhumaan hyvässä hengessä.

Fingerroos nousi julkisuuteen vuonna 2004 Tuurin kyläkauppiaan Vesa Keskisen salarakkaana.

Sabina Särkkä ja Ossi Kivimäki

Miss Suomi -kilpailusta tutuksi tullut somevaikuttaja Sabina Särkkä pisti lusikat jakoon aviopuolisonsa Ossi Kivimäen kanssa. Särkkä kertoi erosta elokuussa.

– Olemme yhdessä päättäneet erota ja jatkaa ystävinä. Kiitollisina yhteisestä ajasta. En tule asiaa kommentoimaan sen enempää, Särkkä kirjoitti tuolloin Instagramissaan.

Pariskunnan täydelliseltä näyttänyt rakkaus kariutui tänä vuonna.

Ex-pari ehti olla yhdessä yli kuuden vuoden ajan. He kihlautuivat vuonna 2016, ja sitä ennen he olivat seurustelleet yli vuoden. Häitä tanssittiin Kreikassa syyskuussa 2019. Särkkä kertoi IS:lle, että he avioituvat Kreikassa, koska he ovat viettäneet siellä paljon ikimuistoisia hetkiä ja rakastavat merta ja paikallisia ruokia.

Ossi Kivimäen ja Sabina Särkän unelmahäitä juhlittiin syyskuussa 2019.

Särkkä ja Kivimäki tapasivat ensi kertaa yökerhossa Helsingissä. Särkkä kuvaili suhteen alussa, että oli ollut heti vaikuttunut niin Kivimäen ulkonäöstä kuin hänen luonteestaankin. Särkkä on kertonut, että hän rakastui Kivimäkeen kesken edellisen suhteensa.

Iina Kuustonen ja Sebastian Rejman

Useista elokuvista sekä televisiosarjoista tuttu ja palkittu näyttelijä Iina Kuustonen, 38, ja hänen näyttelijäpuolisonsa, muusikkonakin tunnettu Sebastian Rejman, 44, purkivat kihlauksensa kesäkuussa.

– Vahvistan tietonne siitä, että olemme eronneet. En kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää. En myöskään tulevaisuudessa, Iina Kuustonen kommentoi IS:lle ystävällisesti.

Iina Kuustonen ja Sebastian Rejman kertoivat kesäkuussa kihlauksensa päättymisestä.

Unelmapariksikin kutsutut Kuustonen ja Rejman olivat yhdessä seitsemän vuotta, mutta naimisiin he eivät koskaan menneet. Kihlaparilla on kaksi yhteistä lasta, vuonna 2016 syntynyt poika ja vuonna 2019 syntynyt tytär. Lapset ovat nyt 5- ja 3-vuotiaita.

Kuustonen ja Rejman eivät ole koskaan avautuneet julkisuudessa yksityiselämästään, ja Kuustonen kieltäytyi tekemästä poikkeusta.

Kuustonen paljasti vuonna 2020, että hän ja Rejman osallistuivat molemmat aktiivisesti perheen pyörittämiseen ja hoitivat kodin ja lapset vuorotellen.

– Vaihtelemme Sebun kanssa sujuvasti rooleja kummankin työtilanteesta riippuen. Olen nauttinut kotona olemisesta, ja on tuntunut arvokkaalta viettää paljon aikaa lasten kanssa kotona, kun he ovat niin lyhyen aikaa pieniä, Kuustonen sanoi.

Roope Salminen ja Helmi-Leena Nummela

Näyttelijät Roope Salminen ja Helmi-Leena Nummela paljastivat huhtikuussa eronneensa. Ex-pari sai esikoisensa huhtikuussa 2020.

Pariskunta on pitänyt sekä lapsensa että parisuhteensa visusti poissa julkisuudesta, eikä suhteen kestosta tai muistakaan yksityiskohdista ole varmaa tietoa.

Roope Salminen kertoi erouutisen yhteydessä lapsensa hyvinvoinnin olevan tärkeintä.

–Hei kaikki, parisuhteemme on päättynyt. Vaikka kuljemme pariskuntana eri suuntiin, jatkamme ystävinä ja vanhempina ja lapsemme hyvinvointi on meille molemmille tärkeintä. Toivomme yksityisyyttä perheellemme, emmekä aio kommentoida asiaa tämän enempää, Salminen kirjoitti päivityksessään huhtikuussa.

Helmi-Leena Nummela ja Roope Salminen tähdittivät Putous-ohjelmaa vuonna 2019.

Kun Salminen ja Nummela vuonna 2019 kertoivat odottavansa lasta, yllätys oli suuri, sillä pari ei ollut koskaan julkisesti kertonut seurustelevansa.

Nummela kommentoi IS:lle parin päätöstä pitää yksityiselämänsä poissa julkisuudesta tammikuussa. Pariskunta ei ole julkaissut kuvia toisistaan tai lapsestaan, eivätkä kertoneet myöskään esikoisensa nimeä julkisuudessa.

– Se oli selkeä päätös ja toi mielenrauhaa. Pelkästään jo siinä oli paljon operoitavaa, kun molemmat ovat julkisessa ammatissa, Nummela linjasi.

Ensitreffit alttarilla -pariskunnat

Syksyllä tv:stä nähdyn Ensitreffit alttarilla -kauden aviopareista kaikki päätyivät lopulta avioeroon. Ohjelman pareista Assi ja Otto sekä Lauri ja Salla päättivät yhteisen taipaleensa heinäkuussa kuvatussa finaalissa. Henni ja Miikka ilmoittivat tuolloin jatkavansa liittoa, mutta MTV:n marraskuisesta haastattelusta paljastui, että hekin ovat sittemmin eronneet.

Asiantuntija Kari Kanala vieraili Hennin ja Miikan luona kauden aikana. Henni ja Miikka kertoivat kuukausia kuvausten jälkeen päätyneensä eroon.

Kameroiden sammumisen jälkeen Hennin ja Miikan väleissä tapahtui kuitenkin käänne.

– Emme ole enää yhdessä. Erosimme syys-lokakuun vaihteessa. Omalla kohdalla tunteet jäivät kaveripohjalle. Keskustelimme asiasta jonkun aikaa ja huomasimme, että ei tule toimimaan, Miikka kertoo MTV3:lle.

Rosanna Kulju

Miss Helsinki -kisasta tuttu Rosanna Kulju joutui pettymään rakkaudessa tänä vuonna. Hän kertoi parisuhteensa päättymisestä toukokuussa.

– Ollaan erottu jo tuossa hetki sitten. Ei sen enempää aiheesta muuta kuin että eroon ei liity draamaa ja se, että olen kiitollinen kaikesta mitä saatiin yhdessä. Joskus elämä tapahtuu ja rakkaus ei vaan riitä, vaikka kuinka paljon niin haluaisin uskoa, Kulju kertoo Instagramissa.

Rosanna Kulju erosi miesystävästään toukokuussa.

Kulju kertoi IS:lle syksyllä 2021, että hän oli seurustellut kumppaninsa kanssa alkuvuodesta saakka. Ennen suhdettaan Kulju viihtyi pitkään sinkkuna, sillä hän erosi aiemmasta miesystävästään maaliskuussa 2018.

Kulju kertoi tuolloin myös, että hän ja hänen kumppaninsa elivät etäsuhteessa, sillä mies asui toisella paikkakunnalla.

– Yritämme löytää yhteistä asumismuotoa, joka miellyttäisi molempia. Tällä hetkellä se vaikuttaa vähän vaikealta. Saa nähdä, mihin me ylipäätään asetumme, Kulju sanoi tuolloin.

Kulju kertoi erouutisen yhteydessä, ettei hän aio kommentoida asiaa enempää. Hän aikoo sen sijaan keskittyä tulevaisuuteensa.

– Nyt matkaan ”yksin” kohti toivottavasti parempaa kesää, jonka vietän puoliksi Espanjassa ja puoliksi Suomessa. Kai. En tiedä. Nyt annan elämän viedä ja katson mihin se mut vie.

Sonja Aiello ja William

Huhtikuussa paljastui, että fitnesstähti Sonja Aiello ja räppäri William eli Ville Virtanen ovat eronneet. Asiasta uutisoi Seiska. Aiello ja William julkistivat suhteensa joulukuussa 2020. Sonja Aiello ja William jakoivat suhteensa aikana muun muassa yhteiskuvia ulkomaanmatkoilta.

Sonja Aiello kertoi muuttaneensa pikavauhtia pois Williamin luota.

Sonja Aiello vahvisti eron Ilta-Sanomille heti tuoreeltaan. Hän kertoi, että parin suhde tuli lopullisesti päätökseen viikonlopun aikana.

– Viimeinen tikki oli viime lauantaina, Aiello kertoi IS:lle huhtikuussa.

Pari asui saman katon alla, mutta he muuttivat nopeasti erilleen.

Räppäri William edusti 4. kesäkuuta Creator Awardsissa somevaikuttaja Linda Manuellan kanssa.

– Muutin viime viikolla omaan asuntoon, Aiello vahvisti tuolloin.

Sonja Aiello tunnetaan bikini fitness -urheilijana ja sometähtenä. Raumalta kotoisin oleva räppäri William puolestaan tunnetaan parhaiten Penélope-hitistään, josta tuli vuoden 2020 kuunnelluin biisi Suomessa.