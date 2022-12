Urheilutoimittajan kärttyinen sääraportointi villitsee somessa – ”Voinko palata normaaliin työhöni?”

Epämieluisan työtehtävän aiheuttama äkäisyys on herättänyt valtaisasti huvitusta.

Yhdysvallat on saanut viime päivinä osansa talven lumista.

Yhdysvalloissa viime päivinä riehunut lumimyrsky on ajanut maan monin paikoin kaaokseen. Iowalaisen KWWL-uutiskanavan toimittaja Mark Woodley ei jäänyt sanattomaksi saatuaan selkeästi epämieluisan komennuksen varhain torstaiaamuna myräkän alettua Waterloon kaupungissa, muun muassa The New York Times kertoo.

Urheilutoimittajana työskentelevä Woodley joutui tällä kertaa raportoimaan säästä. Lämpötila oli tuona aamuna 11 pakkasastetta, ja jatkoi laskuaan ajoittain voimakkaiden lumisateiden kurjistaessa Woodleyn eloa. Suora lähetys Waterloon kaduilta kesti kokonaisuudessaan yli kolme tuntia.

– Mikä olisikaan parempi aika pyytää urheilutoimittajaa tulemaan töihin kuin noin viisi tuntia aikaisemmin kuin hän normaalisti heräisi, seisomaan tuulessa, lumessa ja pakkasessa sekä ohjeistamaan muita olemaan tekemättä samoin? Woodley totesi kärttyisänä kanavan aamushow’n ankkurille Ryan Witrylle.

– En ollut tajunnut ennen tätä päivää, että kellonaika puoli neljä on olemassa myös aamuisin, Woodley veisteli.

Mitä pidemmälle lähetys eteni, sitä ärtyneemmäksi ja katkerammaksi raportointi muuttui.

– Seuratkaa lähetystä seuraavien parin tunnin ajan ja katsokaa, kuinka minusta tulee asteittain kärttyisämpi, toimittaja sanoi ja haikaili autosta käsin suoritettavan työtehtävän perään.

– Hyvä uutinen on, että kasvoissani on toistaiseksi edelleen tunto. Huono uutinen on, että toivoisin, ettei tuntoa olisi, Woodley sanoi happamana.

Lumen kasautuessa ja pakkasen kiristyessä Woodleyn liioitellun äkäinen raportointi sai uusia piirteitä.

– Voinko palata normaaliin työhöni? Olen melko varma, Ryan, että lisäsitte lähetykseen ylimääräisen tunnin vain siksi, että joku pitää kiduttamisestani.

Auringon lopulta noustua Woodley sai luvan lopettaa. Hän julkaisi myöhemmin koosteen lähetyksestä Twitter-tilillään saatesanoin: ”näin käy, kun pyytää urheilutoimittajaa raportoimaan lumimyrskystä aamushow’lle”.

Video on saavuttanut netissä valtaisan suosion. Sitä on katsottu yli 31 miljoonaa kertaa, ja tykkäyksiäkin on kertynyt reilut 200 000. Woodleyn esiintyminen on herättänyt suurta huvitusta.

Yli 20 vuotta KWWL-kanavalla työskennellyt Woodley on kertonut olevansa otettu ylivoimaisen myönteisestä palautevyörystä. Hänen mukaansa myös työnantaja on suhtautunut tempaukseen positiivisesti.

On kuitenkin selvää, ettei julkisuus välttämättä ole pidemmän päälle ruusuilla tanssimista.

– Koko juttu on uskomaton, en ymmärrä, miten julkkikset tekevät mitään. Se on uuvuttavaa. Rakastan sitä, koska se on minulle uutta, mutta en olisi koskaan uskonut tällaisen tapahtuvan, Woodley sanoi.

Woodley oli julkaissut hulvattoman videokoosteensa alun perin henkilökohtaiselle Facebook-sivulleen. Perhe ja ystävät rohkaisivat häntä laittamaan sen myös Twitteriin.

Vaikka Woodley oli alkuun hieman huolissaan pomojensa suhtautumisesta, sanoi hän heidän ”tietävän, kuka minä olen”, eikä pieni liioittelu ja sarkasmi ollut häneltä mitenkään poikkeuksellista.

Woodley kertoo ajatelleensa aina pääsevänsä jollain tapaa julkisuuden ”valokeilaan”.

– Se, että minut tunnetaan äksynä urheilu- ja säämiehenä, ei ollut listalla.