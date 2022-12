Suomalaisjulkkikset viettivät joulua monin eri tavoin.

Vuoden 2022 joulu oli pitkästä aikaa ensimmäinen, jota eivät varjostaneet koronarajoitukset. Myös julkisuuden henkilöt ovat nauttineet joulunpyhistä kukin tavallaan.

Näyttelijä Aku Hirviniemi oli pukenut päälleen hauskan joulupaidan, jossa oli lainaus Bruce Willisin tähdittämästä kiistellystä jouluelokuvasta Die Hardista.

– Hyvää Joulua yippikayjee! Hirviniemi kirjoittaa kuvatekstissä.

Laulaja Sanni vietti joulua talvisissa tunnelmissa. Kuvan oheen hän on kirjoittanut pitkän tekstin.

– Ihanaa joulua ihan kaikille! Viettää sitä sitten perheen, kumppanin, kavereiden, lemmikin tai itsensä kaa. Tiiän et tähän päivään latautuu paljon kaikenlaisia sosiaalisia jännitteitä, niin hyviä kun huonoja. Siks haluisin vaan lähettää kaikille mahdollisimman paineetonta oloa ja tunnetta että ei tarvii kannatella naama nykien vaan voi vaan kuulostella mitä itse tarvii missäkin hetkessä.

– Lähetän vahvistusta siihen et tänään on lupa vaan olla ja hengittää ja se riittää, näyttää se sit just tässä hetkessä ulospäin miltä tahansa.

Nyrkkeilijä Amin Asikainen on julkaissut kuvan lastensa kanssa.

– Tytöt 11kk. Aika menee siivillä. Tytöt kasvavat ja kehittyvät kovasti. Ensiaskelia tullut molemmilla jo hyvin. Sanojakin tullut esim. Kakka, Kaapo, anna, äiti. Vauhti kiihtyy ja iskä jaksaa.

Näyttelijä Jenni Kokander hempeilee omassa Instagram-profiilissaan.

– Aivan hyvä joulu, Kokander kirjoittaa tähtihymiöin.

Malli ja juontaja Karita Tykkä halailee myös Instagram-postauksessa Luca-poikaansa.

Näyttelijä ja sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid lähti jouluna pulkkamäkeen.

– Käytiin heti aamusta testaamassa joululahjaksi saadut pulkat. Lunta on aivan älyttömästi ja se on ihanaa! Hyvää joulua koko meidän poppoolta!

Näyttelijä Antti Luusuaniemi oli pukeutunut parhaimpiinsa.

Laulaja Jenni Vartiainen poseeraa joulukuusen edessä jouluisesti pukeutuneena.

Muotiasiantuntija Sami Sykkö hassuttelee Instagramissa led-valojen kanssa.

– Valoisaa joulua joka iikalle!

Laulaja Kim Herold poseeraa lastensa kanssa.

– Hyvää Joulua mummolasta. Toinen tontuista kävelee jo!

Yrittäjä Sointu Borg viettää joulua aurinkoisemmissa maisemissa.

– Joulukylpy. On muuten rytmit viäki sekasi. Heränny paikallista aikaa joka aamu 01–03 ja ootellu vaan koska aurinko nousee ja samalla pohtinu maailmankaikkeutta. Muistakaa kiskoo jouluruokaa huolella, Borg kirjoittaa.

Myös näyttelijä Mari Perankoski ja Kotiteollisuus-yhtyeen keulahahmo Jouni Hynynen ovat viettäneet jouluaan lomalla. Kuvissa pari on joulusomisteineen rannalla ja uimassa.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén ja tanssija Chachi Hildén poseeraavat jouluisessa perhekuvassa.

– Mulle tärkeintä Joulussa on pysähtyä, olla läsnä hetkessä ja nauttia joulun taiasta! Oon maailman kiitollisin mun ihanasta perheestä, lapsista ja vaimosta. Kiitos kun ootte mun perhe! Ihanaa Joulun aikaa kaikille ystäville, läheisille, tutuille ja tuntemattomille.

Vuoden 2020 Miss Suomi Viivi Altonen istuu joulusukissa ja tonttulakissa pöydällä.

– Täällä rauhoitutaan joulun viettoon ja keskitytään perheen kanssa läsnäoloon. Se on mun mielestä joulussa parasta. Voi olla koko päivän lökövaatteissa, kuunnella joulumusaa, pelata pelejä ja nauraa.

Juontajapari Ile Uusivuori ja Marja Hintikka ovat pukeutuneet tyylikkäästi ja poseeraavat joulukuusen edessä.

– Joulun strategia: parasta päälle ja pyykkikasat ja muut sotkut tungetaan kaappiin pois silmistä. Mä kutsun tätä punaista nimellä ”Härskin punainen”, Uusivuori kirjoittaa kuvatekstissä.

Myös stand-up-koomikko Sami Hedberg ja laulaja Saija Tuupanen ovat julkaisseet yhteiskuvan.

– Maailman parasta joulua kaikille!

Yrittäjät Juha ja Jutta Larm halailevat julkaisemassaan kuvassa sohvalla joulunauhojen ympäröimänä.

The 69 Eyes -yhtyeen jäsenet, Jussi 69 ja Jyrki 69, poseeraavat itse joulupukin kanssa.

Rallikuski Emma Kimiläinen on julkaissut humoristisen videon.

– Kaikki äidit jouluna mikrossa lämmitettyjen tähteiden kanssa, kun vieraat ovat lähteneet, keittiö on siivottu ja lapset ovat nukkumassa, Kimiläisen videossa lukee englanniksi.

Tekstillä Kimiläinen viittaa siihen, kun pääsee istahtamaan vihdoin alas, hörpätä punaviiniä ja syödä tarjoiluja.

Meteorologi ja juontaja Anniina Valtonen on myös julkaissut hauskan videon. Videolla hän tuijottaa joulukuusta ja ilmeilee.

– Hyvää, aurinkoista, ihanaa, rauhallista, rakkauden täyteistä, hauskaa, leikkimielistä, herkullista, rentouttavaa, hulvatonta, tunnelmallista, toiveikasta JOULUA!