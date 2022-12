Erika Helin on saanut paljon epämieluisaa arvostelua ulkonäöstään. Ihmiset haluavat Helinin mukaan ”suojella lapsiaan”, mutta Helinin mukaan vastuu on vanhemmilla.

MISSI, somevaikuttaja ja OnlyFans-malli Erika Helin on kyllästynyt arvostelijoihin.

Helin kertoi viikko sitten Instagram-profiilissaan, että hänet oltiin poistettu ravintolasta asunsa vuoksi. Julkaisu levisi runsaasti ja Helin on mitä ilmeisimmin saanut palautetta itsestään ja ulkonäöstään.

Lue lisää: Playboystakin tuttu malli Erika Helin poistettiin helsinkiläis­ravintolasta pukeutumisensa vuoksi – järjestyksen­valvoja ”tylytti” asuvalintaa

Nyt hän on julkaissut kritisoijille vasteen. Voit katsoa kuvasarjan täältä.

– Mikä on tekosyysi? Toisen puolesta suuttuminen on vanha juttu. Katso peiliin ja kerro, jos keksit oikeasti hyviä argumentteja, Helin kirjoittaa julkaisunsa kuvatekstissä.

Erika Helin haluaa haastaa yhteiskunnassa vallitsevia asenteita esimerkiksi prostituutioota kohtaan.

Helin jatkaa kertoen, että hän on saanut valtavasti epämieluisaa ja naisvihamielistä palautetta itsestään. Helin toteaa saaneensa jopa tappouhkauksia, joita hän kertoo saavansa muutenkin, mutta nyt enemmän.

– Miksi? Koska heidän mielestään näytän huoralta. On ihmisiä, jotka ovat niin hulluja, että provosoituvat tuntemattoman sosiaalisen median sisällöstä ja he oikeuttavat siten käytöksensä. Monet käyttävät tekosyynään lapsia. Tiedoksenne, olen estänyt sisältöni lapsilta. Jos he seuraavat sosiaalista mediaani, katsokaa peiliin, Helin tykittää.

Hän jatkaa, että vanhemmat ovat vastuussa lastensa opettamisesta ja heidän vahtimisesta.

– Olette epäonnistuneet ja ongelma ei korjaudu syyttämällä muita.

Helin toteaa, että hänen mielestään lapset ovat vanhempiensa peilejä.

– Jos asenteesi on myrkyllinen ja vihaava, ja järkytyt luonnollisista kehonosista ja alennat naisia, välität mielenterveysongelmasi lapsiisi kuin taudin. Tee lapsillesi palvelus ja opeta heidät avoimiksi ja positiivisiksi. Maailmassa on tarpeeksi ongelmia, emme tarvitse vihaa.

Helin tarttuu julkaisussaan myös prostituutioon.

– Mitä tehdä, jos joku näyttää huoralta? Suosittelen vain jättämään asian sikseen. Miksi se häiritsee sinua? Ja mitä vikaa on huorissa? Miltä he edes näyttävät? Ette voi vakavasti edes vastata noihin kysymyksiin lyhyesti ja yksinkertaisesti. On aika haastaa kulttuurissamme vallitsevia syviä asenteita.

Erika Helin ja ex-kumppaninsa kanssa Miss Suomi -finaalissa vuonna 2021.

Helin toteaa, että ihmisten tulisi keskittyä vähemmän muihin ja esimerkiksi siihen, kuinka muut pukeutuvat tai tekevät elantonsa. Hän heittää lopuksi sivaltavan, mustalla huumorilla sävytetyn piikin.

– Jos meillä ei olisi huoria, aviomiehenne eivät saisi seksiä.

– Huumori on yksi parhaimmista puolistani, Helin lopettaa kirjoituksensa.

Helin kertoi aiemmin, että hän joutui poistumaan helsinkiläisestä ravintola Teatterista asunsa vuoksi.

Helin sanoi olleensa jo ravintolassa sisällä, kun järjestyksenvalvoja tuli ilmoittamaan, että hänen tulee poistua, ja talutti hänet ulos baarista.

– Hän mennessä kovaan ääneen tylytti mun asuvalintaa. Hän sanoi, että kyseessä on K24 aikuisten baari, viitaten mun toppiin, ja jotain siitä ettei mun tarvitse heillä enää asioida.

Helinin mukaan tilanne oli hämmentävä ja nöyryyttävä. Hän kertoi, ettei saanut mahdollisuutta korjata vaatetustaan.

– Olisinhan tietysti voinut hakea narikasta toisen paidan jos asiasta olisi huomautettu – omasta mielestäni kyllä ristiriitaista edes ottaa asiakas sisälle, jos asu ei sovellu. Ei ole sopivaa jälkeenpäin muuttaa mieltä, enkä ymmärrä miksi asiakkaan nöyryyttäminen oli tarpeellista tässä, hän kirjoitti.

Erika Helin on kyllästynyt arvostelijoihin.

HELIN pureutui uudelleen myös kommentteihin, joita järjestyksenvalvoja hänen mukaansa laukoi tapahtuneen yhteydessä.

– Mitä tällainen kommentti ajaa takaa? Mä näytän selkeästi siltä, että olen lähempänä 30v kuin 20v. Mulle tämä kuulostaa siltä, että pinkki ja sydämet sopii vain pikkutytöille ja pikkutyttöjä ei heille kaivata.

Helin sanoo ymmärtävänsä, että ravintolalla on pukukoodi. Hän kuitenkin ihmetteli jälleen sitä, että jos kyse oli asusta, miksi hänet ylipäätään päästettiin sisään.

– Sen ymmärrän, jos lippua ostaessa sanotaan, että asussa ei pääse sisälle. Mutta lipun myyminen ja sisään ravintolaan ottaminen tulisi voida lukea niin, että ravintola hyväksyi asun.

IS tavoitti Helinin aiemmin ja hän kertoi keskustelleensa asiasta NoHo Partnersin ravintolatoimen johtajan Pekka Tyynilän kanssa hyvässä hengessä.

– Minulle soitettiin, käytiin tosi asiallinen keskustelu ja oltiin samaa mieltä siitä, että työntekijöiden käytös minua kohtaan on ollut epäsopivaa, ei ole missään nimessä ravintolan linjauksen mukaista. He eivät halua ketään syrjiä tai nöyryyttää tai kohdella epäkohteliaasti, siinä on menty pahasti pieleen, Helin kertoi IS:lle.

Lue lisää: Playboystakin tuttu malli Erika Helin poistettiin helsinkiläis­ravintolasta pukeutumisensa vuoksi – järjestyksen­valvoja ”tylytti” asuvalintaa

Lue lisää: Erika Helin julkaisi kannanoton vaietusta aiheesta – kertoo suoran mielipiteensä juomiseen painostavasta kulttuurista

Lue lisää: Erika Helin poseeraa altaan reunalla ilman rihman kiertämää – ottaa jykevästi kantaa puhuttaneeseen aiheeseen

Lue lisää: Erika Helin avautuu podcastissa erostaan suomalaisräppärin kanssa – artistin julkaisemat kappaleet pitivät sisällään karun yllätyksen

Lue lisää: Erika Helin matkusti salaa Turkkiin kauneusleikkaukseen – paljastaa nyt kaiken kahdesta toimenpiteestä

Lue lisää: Erika Helin erosi puolisostaan – tajusi tärkeän asian ja pelkää nyt tulevaisuutta