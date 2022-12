Kate Mossin mallisisko Lottie, 24, otti naamatatuoinnin kesken villin bileillan – esittelee lopputuloksen

Lottie Mossin mukaan naamatatuointi kuvastaa vapautta.

Malli Lottie Mossin, 24, fanit hieraisivat silmiään pari viikkoa sitten, kun hän esitteli sosiaalisessa mediassa uuden tatuointinsa.

Moss kertoi olleensa bilettämässä ja jossain vaiheessa riehakasta iltaa hän oli päätynyt tatuoitavaksi. Nyt hänen poskeaan koristaa teksti "Love" eli rakkaus.

– Minulla ei ole oikein muuta sanottavaa eilisestä kuin että tämä olisi voinut jäädä tekemättä... Mutta ei huolta, opimme rakastamaan tatuointia, Moss kirjoitti.

Huippumalli Kate Mossin pikkusiskonakin tunnettu Lottie Moss on nyt totutellut uuteen naamatatuointiinsa muutaman viikon ja hän on sitä mieltä, että tatuointi on mullistanut hänen maailmansa.

Moss sanoo Glamour-lehden haastattelussa tatuoinnin olleen hänen tapansa pyristellä vapaaksi. Hän kuvaili kasvaneensa aikuiseksi hyvin raadollisessa mallimaailmassa, jossa hänen ulkonäköään on tarkasteltu suurennuslasilla hyvin nuoresta iästä lähtien.

– Tämä oli minun tapani ilmaista, että olen vapaa, Moss sanoo lehdelle.

Malli kertoi helmikuussa kirjautuneensa vieroitushoitoon päihderiippuvuuden takia. Moss kertoi tuolloin TikTokissa huumeriippuvuudestaan ja siitä, kuinka tilanne oli eskaloitunut sen jälkeen, kun hän ryhtyi elättämään itsensä OnlyFans-kuvilla. Moss siirtyi catwalkeilta OnlyFans-palveluun, jossa hän on myynyt K18-materiaalia.

Moss kuvailee Glamour-lehden haastattelussa ryhtyneensä miettimään elämäänsä toden teolla vieroitushoidon jälkeen.

– Olen viettänyt paljon aikaa Balilla luonnon ympäröimänä. Olen lukenut ja viettänyt aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Olen opetellut rakastamaan itseäni vapaana edellisestä elämästäni, hän muotoilee.

Naamatatuointi symboloi mallin mukaan sitä, että hän on kääntänyt elämässään uuden sivun.

– Siksi päätin tatuoida naamaani sanan "rakkaus". Kyllä, se oli päähänpisto, mutta minua kontrolloitiin vuosikausia ja tämä oli tapa ilmaista, että olen vapaa. Minua ei enää kontrolloida.