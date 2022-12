Kihlautuiko Cher 40 vuotta nuoremman rakkaansa kanssa vain parin kuukauden seurustelun jälkeen? Sormuskuva sai aikaan huhumyllyn

Cherin sormuskuva sai heti huhumyllyn liikkeelle.

Cher on seurustellut muutaman kuukauden 40 vuotta nuoremman miehen kanssa.

76-vuotias laulajalegenda Cher vietti joulun musiikkituottaja Alexander ”AE” Edwardsin, 36, kanssa. Parivaljakon suhde paljastui marraskuussa, kun heidät kuvattiin hempeissä tunnelmissa ravintolassa.

Cher julkaisi joulupäivänä kuvan timanttisormuksesta, joka sai välittömästi kihlaushuhut liikkeelle.

Cherin julkaisemassa kuvassa Edwards pitää kädessään rasiaa, jonka sisällä kimmeltää muhkea timanttisormus.

– Ei sanoja, Alexander, AE, Cher kirjoittaa.

Tähden fanit riensivät Twitteriin tiedustelemaan, onko Cher mennyt kihloihin.

– Kosiko hän?! fanit intoilevat.

– Paljon onnea, Cher! Ansaitset kaiken onnen maailmassa.

– Olen niin onnellinen puolestasi!

– Kolmas kerta toden sanoo, kommenteissa kirjoitetaan ja viitataan kaksi kertaa naimisissa olleen tähden mieshistoriaan.

Tähti ei vastannut uteluihin kihlauksesta, vaan hän päätti pitää sormuksen merkityksen toistaiseksi visusti omana tietonaan.

– Julkaisin kuvan, koska hänen kyntensä ovat niin siistit, Cher kommentoi sormuskuvaa pilke silmäkulmassa.

Cher kertoi The Kelly Clarkson Show'ssa pari viikkoa sitten, että hän ja Edwards tapasivat syyskuussa Pariisin muotiviikoilla.

Laulaja sanoi olevansa hyvin tietoinen siitä, että heillä on 40 vuoden ikäero, mutta kumpikaan heistä ei kiinnitä asiaan sen suurempaa huomiota.

– Paperilla ikäero on aika naurettava, mutta tosielämässä me tulemme toimeen mainiosti, Cher kertoi.

– Hän on mahtava, hyvin kiltti ja fiksu, hyvin lahjakas ja todella hauska. Ja mielestäni hän on aika komea, Cher kujeili.

Cher sanoi tulevansa paremmin toimeen nuorempien miesten kanssa. Hän kertoi juontaja Kelly Clarksonille tapailleensa ikäisiään miehiä, mutta romanssit nuupahtivat nopeasti.

– Minulla on ollut muutama ikäiseni poikaystävä, mutta jostain syystä he eivät pitäneet minusta. Ehkä nuorempia miehiä ei haittaa, jos olet hauska tai räävitön, tai että haluat tehdä typeriä asioita ja sinulla on vahva luonne. Minä en muuta luonnettani kenenkään takia, Cher painotti.

Cherillä on vuosien varrella ollut lukuisia suhteita niin Hollywood-tähtiin kuin muusikoihinkin. Hän ollut kaksi kertaa naimisissa. Hän avioitui muusikko Sonny Bonon kanssa vuonna 1964. He erosivat vuonna 1975, ja vielä samana vuonna Cher asteli alttarille muusikko Gregg Allmanin kanssa. He erovisat vuonna 1979.

Alexander Edwards puolestaan seurusteli useamman vuoden ajan malli Amber Rosen kanssa ja suhteesta syntyi Slash-poika. He erosivat vuonna 2021 valtavan kohun saattelemana, kun Rose kertoi Edwardsin pettäneen häntä jopa 12 naisen kanssa.

Edwards myönsi syrjähypyt, mutta totesi, ettei hän mahtanut asialle mitään.

– Tiedän että voisin lopettaa, Edwards sanoi.

– Voisin antaa hänelle mukavat kuusi kuukautta ja vain tyyliin riistää itseltäni todellisen luontoni niin pitkään kuin voin, mutta en halua elää niin, hän perusteli Instagramissa suhdesoppaa.