Mel B:n tyttären kuvat saivat Spice Girls -fanit hieraisemaan silmiään – poseeraa äitinsä legendaarisessa ysäriasussa

Scary Spice Mel B:n tytär poseeraa asussa, joka on taatusti tuttu Spice Girls -faneille.

Laulaja Mel B:n tytär Phoenix Chi Brown sai Spice Girls -fanit riemastumaan julkaisemalla kuvia, joissa hän poseeraa Scary Spicena tunnetun äitinsä asuissa.

23-vuotias Phoenix on julkaissut kuvia, joissa hän poseeraa samanlaisessa lookissa kuin hänen äitinsä nähtiin vuonna 1996 julkaistussa Say You’ll Be There -musiikkivideolla.

Hän on pukeutunut leopardikuvioiseen toppiin ja mustaan minihameeseen. Lookin täydentävät näyttävät korut ja maiharit. Hän on jopa taiteillut vatsaansa samanlaisen tatuoinnin kuin hänen äidillään on.

Toisessa kuvassa Phoenix on pukeutunut Spice Up Your Life -singlen promokuvien ysärilookia henkivään asuun.

Instagramissa ihastellaan Phoenixin kuvien olevan upea kunnianosoitus hänen äidilleen Mel B:lle. Monet kommentoijat ovat panneet merkille, että tytär näyttää aivan äidiltään ja huokuu samanlaista energiaa.

– Ihan mieletön! Instagramissa intoillaan.

Kuvat ovat saaneet Spice Girls -fanit nostalgiseksi ja useissa kommenteissa hämmästelleen, kuinka aika on rientänyt.

– Näytätte ihan samalta. Tuntuu, että biisi julkaistiin vasta eilen. Ei siitä voi olla 26 vuotta.

– Voi veljet, että tunnen itseni vanhaksi! Muistan kun sinä synnyit ja nyt olet aikuinen ja näytät tismalleen samalta kuin äitisi

– Upea kunnianosoitus äidillesi. Hän on sinusta varmasti ylpeä.

– Voitko tehdä saman jokaisesta äitisi yllä nähdystä asusta? kommenteissa pyydetään.

Sporty Spice Mel C (vas.), Baby Spice Emma Bunton, Ginger Spice Geri Horner, Posh Spice Victoria Beckham ja Scary Spice Mel B kuvattuna 1998.

Phoenix Chi Brownin isä on Mel B:n entinen aviomies Jimmy Gulzar, jonka kanssa Mel B oli naimisissa reilun vuoden verran. Pari tapasi vuonna 1998, kun Gulzar työskenteli Spice Girlsien taustatanssijana.

Eron jälkeen pari kävi varsin julkista ja raivoisaa kiistaa tyttären huoltajuudesta.