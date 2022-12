Victoria Beckham julkaisi kuvan perheen joulunvietosta – yksi lapsista loisti poissaolollaan ja kohu oli valmis

Victoria ja David Beckham viettävät joulua hulppeassa lomamökissään.

Spice Girls -tähti Victoria Beckham ja hänen puolisonsa ex-futistähti David Beckham julkaisivat Instagramissa hilpeitä kuvia ja videoita perheen joulunvietosta. Brittilehtien mukaan Beckhamit viettävät joulua idyllisissä maaseutumaisemissa omalla luksustilallaan Cotswoldsissa.

Victoria Beckham julkaisi jouluaattona kuvan eräästä perheen jouluperinteestä, jouluasuista. Victoria Beckhamin mukaan koko perhe pukeutuu jouluna samanlaisiin asuihin, jotka Beckhamien tapauksessa ovat valkoiset silkkipyjamat.

– Isä noudattaa Beckhamien perheen jouluperinnettä! Rakastamme ja kaipaamme sinua Brooklyn Beckham! Victoria Beckham kirjoittaa.

He ovat asetelleet kotiinsa lautasen ilmeisesti joulupukkia varten. Lautasella on kirje pukille, porkkana ja pieni hedelmäpiiras.

Perheen joulukuva on ilmeisesti Victorian ottama, sillä häntä ei kuvassa nähdä aviomiehensä Davidin ja heidän lastensa Cruzin, Romeon ja Harperin vierellä.

– Ihana perhe! Instagramissa ihastellaan.

– Hyvää joulu Beckhamit!

Victoria Beckham julkaisi Instagramin Stories-osiossa myös kuvia ja videoita, jotka paljastavat, että myös joulupukki kävi vierailulla perheen luona aattona. Eräällä videolla Victoria ihastelee saaneensa joulupukilta myös oivan muotivinkin.

– Rakastan saappaissasi olevia kulkusia, mitä sanoitkaan niistä? Victoria kysyy videolla joulupukin asuun pukeutuneelta mieheltä.

– Voisit käyttää kulkusia tulevassa mallistossasi. Maailma on onnellisempi paikka kulkusilla, pukki vastaa muotisuunnittelijanakin tunnetulle Victorialle.

Perheen vanhin lapsi Brooklyn Beckham asuu Yhdysvalloissa vaimonsa Nicola Peltzin kanssa ja on Instagram-kuviensa perustella viettänyt joulun vaimonsa ja tämän perheen kanssa.

– Hyvää joulua minulta ja kullaltani, Brooklyn toivottaa.

Myös Nicola Peltz Beckham julkaisi useita lemmekkäitä kuvia aviomiehensä kanssa.

– Hyvää joulua! Lähetän rakkautta teille ja perheellenne, Nicola toivottaa.

Britanniassa on liikkunut sitkeitä huhuja siitä, ettei Victoria tule toimeen miniänsä kanssa. Instagram onkin täyttynyt kommenteista, joissa hämmästellään miksi Brooklyn ja Nicola eivät vietä joulua Beckhamien kanssa.

– Nicola ei antanut Brooklynin viettää joulua Beckhamien kanssa! Instagramissa puhistaan.

– Et vastannut äidillesi mitään, ihmiset kirjoittavat Brooklynin kuvan kommenttikentässä.

– Brooklyn, muista vierailla äitisi ja isäsi luona! Nicola Peltzin Instagramissa kommentoidaan.

– Nicola ei kuulemma halua Brooklynin viettävän joulua perheensä kanssa, kommenteissa spekuloidaan.

– Miksi ihmiset ovat vihaisia, että he viettivät joulun kahdestaan. Tämä on heidän ensimmäinen joulunsa avioparina ja ehkä he halusivat viettää sen kahdestaan, kommenteissa puolustetaan.

Myös Victoria Beckhamin julkaiseman joulukuvan kommenteissa hämmästellään Brooklynin poissaoloa.

– Missä Brooklyn? ihmiset kyselevät.

– Brooklynista ja Nicolasta on tulossa uusi Harry ja Meghan. Nicola vaikuttaa määräilevältä, kommenteissa kirjoitetaan.

Brooklyn ja Nicola menivät naimisiin huhtikuussa.

Väitteiden mukaan Nicola Peltzin ja Victoria Beckhamin välit rakoilivat Brooklynin ja Nicolan häiden aikoihin, kun morsian ei väitteiden mukaan halunnut pukeutua anoppinsa suunnittelemaan hääpukuun.

Sisäpiiriväitteiden mukaan Victoria Beckham olisi ajautunut tukkanuottasille miniänsä kanssa Brooklynin ja Nicolan häissä.

Nicola Peltz on kiistänyt väitteet välirikosta ja todennut, ettei hääpuvun valintaan liittynyt sen suurempaa draamaa. Peltzin mukaan hän valitsi ylleen muotitalo Valentinon hääpuvun, koska Victoria Beckham oli huomannut, ettei hän ja hänen tiiminsä ehtisi saada hääpukua valmiiksi ajoissa.

– Victoria huomasi, ettei puku valmistuisi ajoissa, joten jouduin valitsemaan toisen hääpuvun. Victoria ei kieltänyt minua pukeutumasta hänen pukuunsa, enkä minä sanonut, etten haluaisi pukeutua hänen suunnittelemaansa asuun, Peltz sanoi Varietyn haastattelussa.

Brooklyn Beckham puolestaan totesi samassa haastattelussa, ettei hän välitä huhuista.

– Olen oppinut, että tuollaisia juttuja kirjoitetaan. Ihmisiä yritetään aina lytätä, mutta me kaikki tulemme toimeen ja se on hyvä asia, hän summasi.