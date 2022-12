Faithlessin laulaja Maxi Jazz, 65, on kuollut

Suomessakin Insomnia-hitistä tunnettu Maxi Jazz kuoli kotonaan perjantaina.

Brittiläisen Faithless-yhtyeen laulaja ja keulahahmo Maxi Jazz, oikealta nimeltään Maxwell Fraser on kuollut, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kuolinuutisesta maailmalle kertoi yhtyeen jäsen Sister Bliss. Hänen mukaansa Jazz kuoli rauhallisesti Etelä-Lontoossa sijaitsevassa kodissaan perjantai-iltana.

– Lähetämme rakkautta teille kaikille, jotka olette jakaneet musiikkimatkamme, Bliss kirjoitti Twitterissä.

Kuolinuutinen jaettiin myös Jazzin Instagram-tilillä.

– Hän oli mies, joka muutti meidän elämämme monin eri tavoin. Hän antoi musiikillemme oikean merkityksen ja viestin. Hän oli myös ihana ihminen, jolla oli aikaa kaikille sekä viisautta, joka oli syvällistä ja ymmärrettävää, miehen Instagram-tilillä kirjoitetaan.

Faithless on keskittynyt elektroniseen musiikkiin. Bändi tunnetaan esimerkiksi biiseistään We Come 1 sekä tanssihitistä Insomnia.

Faithless perustettiin vuonna 1995.