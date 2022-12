Niina Kuhta avioitui Jussi-rakkaansa kanssa – kaunis kuva julki

Pari sanoi tahdon 23. joulukuuta.

Yrittäjä Niina Kuhta kertoo menneensä naimisiin kihlattunsa Jussin kanssa.

Kuhta paljasti ilouutisen Instagram-tilillään aatonaattona.

– Just Married, Kuhta kirjoittaa julkaisussaan sydämien kera.

Kuvassa poseeraa tuore aviopari parhaimpiinsa pukeutuneena.

Kuvan alle on kertynyt nopeasti onnitteluita. Onnittelijoiden joukossa ovat esimerkiksi missiemo Sunneva Sjögren ja hyvinvointivalmentaja Rita Niemi-Manninen.

Niina Kuhta tunnetaan Suomen ensimmäisenä Miss Plus Size -voittajana vuodelta 2018. Hän kihlautui rakkaansa Jussin kanssa vappuna 2021.

Kuhta tutustui Jussiin Tinderissä kolmisen vuotta sitten. Hän kertoi Me Naisten haastattelussa hiljattain, että häitä tanssitaan keväällä Helsingin Kulosaaren Casinolla.

– Uskomatonta, että päädyimme Jussin kanssa tähän pisteeseen. Suhteemme alku oli niin hankalaa, ja olimme molemmat epävarmoja. Mutta tämä osoittaa sen, että kun suhteen perusasiat ovat kunnossa, kipuilut ovat väliaikaisia, Niina sanoi lehdelle.

Kuhta on kertonut arvostavansa Jussissa erityisesti samanlaisia perhearvoja. Omat toiveensa ja halunsa Kuhta on myös tehnyt alusta asti selväksi.

– Sinä päivänä kun menimme ensimmäisille treffeille, oli otsikoissa minun haastatteluni, jossa kerroin haluavani miehen ja lapsia. Silloin vähän mietin, että apua, mitähän tuo mies ajattelee, Kuhta kertoi aiemmin IS:lle.

Kuhta on jo vuosia tehnyt kaikkensa biologisen lapsen eteen, mutta haasteita on ollut matkassa kohtuuttomasti. Niistä konkreettisin on se, että Kuhdan kohdusta on jouduttu leikkaamaan useita kertoja hyvälaatuisia kasvaimia.

Kuhdan ex-miehellä oli lapsia ja myös Jussilla on lapsi aiemmasta suhteestaan. Kuhta kertoi viime vuonna, että hän haluaisi tulevaisuudessa mennä naimisiin.

– Olen monista asioista joutunut joustamaan, mutta tiettyjen asioiden osalta en aio antaa periksi. Haluan yhden tai kaksi lasta ja naimisiin. Haluan olla jonain päivänä hyvä vaimo, Kuhta sanoi IS:lle.