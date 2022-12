Main ContentPlaceholder

Viihde

Mikael Gabriel ja JVG jakoivat jälleen ruoka­kasseja vähä­varaisille – satojen metrien jono

Mikael Gabriel ja JVG jakoivat totuttuun tapaan Malmilla ruokaa, leluja ja vaatteita ihmisille joulun alla. – Tämä on meidän tapa tuoda meidän yhteisölle apua. Tämä on kuitenkin paikka, joka antoi mulle tosi turvallisen alustan elämään ja ylipäätänsä kasvamiseen. On siistiä aina palata tänne ja antaa yhteisölle takaisin, Mikael Gabriel kertoo IS:lle.