Kuningas Charles laittoi hovin arvonimiä uusjakoon – seksikohussa ryvettynyt prinssi Andrew työnnettiin yhä kauemmas

Catherine, William ja Camilla saivat uudet kuninkaalliset arvonimet.

People-lehden mukaan kuningas Charles III nimesi miniänsä Catherinen Irlantilaiskaartin kunniaeverstiksi.

Nimitys sopii hyvin Walesin prinsessalle, sillä William ja Catherine ovat muistaneet rykmenttiä jokaisena Pyhän Patrickin päivänä sen jälkeen, kun he astelivat avioon vuonna 2011.

Arvonimi siirtyy perhepiirissä, sillä prinssi William toimi kaartin kunniaeverstinä ennen puolisoaan.

Myös William sai uuden arvonimen. Kuningas nimesi hänet Walesilaiskaartin everstiksi – onhan Williamin myös Walesin prinssi.

Seksikohussa ryvettynyt prinssi Andrew puolestaan menetti arvonimensä ja se annettiin kuningatar Camillalle, joka on tästä lähtien Kaartin krenatöörien eversti.

Perheen musta lammas, prinssi Andrew, on saanut jopa kuningas Charlesin ja tämän sisarusten, prinsessa Annen ja prinssi Edwardin välit kiristymään.

The Mail On Sunday, Mirror ja The Sun kirjoittivat marraskuussa, että kuningas olisi suivaantunut Annelle ja Edwardille, sillä nämä tapasivat prinssi Andrew’n vain pari päivää ennen kuninkaan 74-vuotispäiviä.

Kuningas Charlesin mielestä Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin yhdistetyn prinssi Andrew’n tulisi pysyä visusti pois julkisuudesta ja kuninkaallisperheen tilaisuuksista.