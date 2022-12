Helen ja Simon viettävät joulun alasti – kestitsevät jopa vieraita ilman rihman kiertämää

Brittipariskunnan erikoinen jouluperinne on herättänyt myös paheksuntaa.

Toisinaan saattaa törmätä mitä omituisempiin jouluperinteisiin, mutta brittipariskunnan joulutraditio hakee vertaistaan. Englantilaiset Helen ja Simon Berriman nimittäin viettävät joulun ilman rihman kiertämää.

Mirror-lehden haastatteleman pariskunnan mukaan he jopa kestitsevät vieraita alasti. Illalliselle kutsutut vieraat tosin itse ovat pukeissa.

Helen ja Simon eivät mieti juhlavaatteita, vaan koristelevat joulukuusen, avaavat lahjoja ja valmistavat jouluaterian synnyinpuvussaan.

Parin mukaan heidän läheisensä ovat jo tottuneet heidän kummalliseen tapaansa.

– Odotamme tänä vuonna innolla toista alastonta jouluamme. Jotkut katsovat meitä kuin olisimme täysin hulluja, varsinkin saadessaan tietää, että me myös järjestämme joulun läheisille. Mutta meille tärkeintä on oman kehon hyväksyminen ja että kaikilla on mukava olla, Helen kertoo lehdelle.

– Teini-ikäinen tyttäreni ja äitini hyväksyvät molemmat elämäntyylimme täysin, eivätkä he todellakaan hämmenny, kun avaamme ulko-oven.

Kuvia pariskunnan erikoisesta joulunvietosta voit katsoa tästä linkistä.

Helen ja Simon ovat seurustelleet vuodesta 2015. Pari taustoittaa lehdelle, että alkujaan Simon kertoi Helenille innostuksestaan naturismiin, ja vuonna 2020 Helen päätti hypätä samaan kelkkaan. Hän ei ainoastaan riisunut vaatteitaan, vaan irtisanoutui pestistään optikkoliikkeen myymäläpäällikkönä ja ryhtyi kirjoittamaan nudismiin liittyviä artikkeleita.

Eittämättä parin traditio on herättänyt myös paheksuntaa. Helenin tytär myöntää, että aluksi hän kohotti kulmakarvojaan äitinsä toiminnalle.

– Tyttäreni mielestä minusta oli tullut outo. Nykyään hän tukee minua täysillä, vaikka hän tuskin samaan ryhtyy, Helen ruotii.

Pari kertoo saaneensa kritisoivia kommentteja.

– Ei tämä ole useimpien ihmisten tapa, mutta meillä se toimii. Vaihdamme lahjat, pelaamme pelejä ja kohotamme maljan. Täysin tavallinen joulu, ainoastaan meillä ei ole Simonin kanssa vaatteita, Helen sanoo.

Kaksikon mukaan joulukuusen neulasten kanssa on oltava varovainen. Helen myös pukee keittiöessun päälleen käyttäessään kuumaa uunia.

– Kodin lämmitystä on kuitenkin nostettava, pari tokaisee.