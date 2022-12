Jare Tiihonen 41 vuotta – kaksoisveli Jere julkaisi letkeän yhteiskuvan

Jere Tiihonen julkaisi tunteikkaan tekstin veljeydestä.

Cheekinä artistiuransa lopettanut Jare Tiihonen täyttää tänään torstaina 41 vuotta. Hänen kaksoisveljensä Jere Tiihonen niin ikään viettää syntymäpäiviään.

Jere Tiihonen onnitteli veljeään Instagramissa ja julkaisi letkeän yhteiskuvan. Kesäisessä otoksessa kaksikko istuu veneellä leveä hymy kasvoillaan.

– Tänään emme kerkeä näkemään, mutta nauti päivästäsi. Rakkaalle isoveljelle vahvat syntymäpäivän rutistelut ja onnittelut. T. Pikkuveli, Jere kirjoitti sydänemojin kera.

Jere on lisännyt päivitykseen myös koskettavan tekstin veljeydestä.

– Henkilö, joka on paikalla silloin, kun tarvitset häntä. Joka ottaa kiinni, jos kaadut. Henkilö, joka seisoo rinnallasi silloin, kun kukaan muu ei niin tee. Veli on aina ystävä.

Päivityksen alle on kertynyt rutkasti onnitteluita Tiihosille.

Viime vuonna Ilta-Sanomat haastatteli parrasvaloista vetäytyneen ex-räppärin lähipiiriä pyöreiden kunniaksi.

Kaksoisveljillä on kolme sisarusta: Heidi, Markus ja Theresa. Sisaruksilla on eri äidit, mutta toisilleen he ovat aina olleet veljiä ja siskoja. Theresa-sisko kertoi vuosi sitten, että perhe on aina ollut Jarelle äärimmäisen tärkeä.

– Me sisarukset olemme aina voineet keskustella avoimesti kaikista asioista. Olen päässyt Jaren ansiosta kokemaan ihania elämyksiä. Meillä on hyvät välit, ja Jare on raivannut aikaa myös minun perheelleni ja lapsilleni, Theresa kertoi tuolloin.

Lue lisää: Läheiset seurasivat vierestä, kun Jare Tiihonen piiskasi itseään menestykseen – tällaista elämää uransa lopettanut räppäri elää nykyään

Jeren mukaan hän on aina puolustanut veljeään leijonan lailla ja Jare aina huolehtii lähimmäisistään.

– Olen aina veljeni tukena, tapahtuipa mitä tahansa. Musiikin parissa minulla ei ollut maallikkona mielestäni hirveästi annettavaa, mutta silti Jarelle oli usein tärkeä kuulla myös minun analyysini kappaleista ennen julkaisua, mikä tuntui mukavalta. Jere kiitteli.

– Jare on sanonut, että ilman minua hän ei olisi siinä pisteessä elämässään missä nyt on.

Nelikymppisiään veljekset juhlivat isosti.

Lue lisää: Jare Tiihonen järjesti hulppeat syntymäpäiväjuhlat – yllätysesiintyjä löi julkkisvieraat ällikällä

TÄTÄ nykyä Jare Tiihonen vaikuttaa muun muassa levy-yhtiössään sekä kiinteistöbisnesalalla. Hänen kotinsa sijaitsee omakotitalossa Espoossa, kaukana ihmisvilinän sykkeestä.