Kilpasyöjä Jesse Pynnönen paljastaa, miten hän valmistautuu erikoisiin syöntiennätyksiin – toimintaan sisältyy vakava riski

Kolmekymppinen Pynnönen on paitsi viime vuoden otevoimailun maailmanmestari, myös kova syömään tolkuttomia määriä ruokaa.

Voimaurheilija ja fysioterapeutti Jesse Pynnösellä on erikoinen intohimo: hän syö kilpaa.

Hän voisi siis olla oikea henkilö istumaan joulun ja pääsiäisen suursyömärin tyhjälle valtaistuimelle. Joulutortun- ja mämminsyönnistään tunnettu hiihtäjälegenda Juha Mieto ilmoitti muutama vuosi sitten, että syöntihaasteet ovat ainakin hänen osaltaan historiaa.

Pynnönen vieraili Suplan Ammatinvalintakysymys-podcastissa kertomassa, millaista on kilpasyömärin arki.

Myös voimaurheilijana ja fysioterapeuttina toimiva Pynnönen on mies, jolla on muun muassa nimissään piispanmunkkien eli berliininmunkkien syönnin maailmanennätys: puolessa tunnissa 25 munkkia.

Pynnönen korostaa podcastissa, ettei suosittele kilpasyömistä kenellekään.

– Mä nyt vain satun tykkäämään tästä, mutta sanon aina kaikille, että älkää ryhtykö tähän.

Varsinaisiin vaaratilanteisiin hän ei ole uransa aikana koskaan joutunut, mutta kilpasyömiseen valmistautumisessa on olemassa vesimyrkytyksen riski.

Kikkana on venyttää vatsalaukkua, jotta sinne sitten suoritustilanteessa mahtuisi mahdollisimman paljon täytettä. Keho täytetään ensin tyhjillä kaloreilla.

– Olen juonut viisi litraa vettä 37 sekunnissa, hän tokaisee.

Pynnösen munkkihaaste toi hänelle hetkessä 5 kiloa lisää painoa.

Vapaa-ajallaan Pynnönen ei kuitenkaan mässäile.

– Ruokahaasteiden ulkopuolella tulee syötyä fiksusti. Kilpasyöminen on tosi pieni osa ravintotottumuksiani.

Hän muistuttaa, että suurin osa kilpasyömäreistä noudattaa muutenkin varsin terveitä elämäntapoja. Kovimmat tekijät ovat varsin hoikkia. Tämä kertoo siitä, että kyseessä on tekniikkalaji.

– Japanilainen Takeru Kobayashi mullisti lajin. Sellainen 170-senttinen ja 65-kiloinen kaveri meni Yhdysvaltoihin kisoihin, ja tuplasi heti hodarinsyönnin maailmanennätyksen, Pynnönen kertoo.

Puolta isokokoisemmat kilpakumppanit jäivät siis kirjaimellisesti nuolemaan näppejään.

Kilpasyönti vaatii siis aidosti fyysistä kuntoa. Pynnönenkin on kovan luokan voimaurheilija: Vuonna 2021 hän voitti otevoimailun MM-kultaa ja rikkoi lajin Suomen ennätyksen. Vuoden 2020 Suomen vahvin mies -kilpailussa hän sijoittui toiseksi.

Toisaalta kilpasyönnillä ei myöskään juurikaan tienaa.

– Pyrin olemaan tekemättä tätä rahan takia. Mut oon sitä mieltä et oon ammattilainen. Vaikka mikä senkin määritelmä on... Mutta kyllä mä ihan tosissani harjoittelen.

Maailmalla kilpasyönnistä kyllä maksetaankin. Rahapalkinnot huitelevat 10 tuhannesta 25 tonniin.

– Parhaimmat syömärit tienaavat kisavoitoilla 150–200 tuhatta vuodessa.

Pynnösellä on oma yritys, jonka kautta hän pyörittää myös syönnistä saatuja rahoja. Suurin osa niistä tuloista on omien YouTube-kanavien mainostuloja. Hänellä on sekä syömistä että voimailua käsittelevät kanavat.

– Sitten tulee rahaa myös yritysyhteistöistä, kenen firman kanssa nyt milloinkin jotain keksii.

Ruokayritykset ovat lähteneet Pynnönsen sponsoreiksi vaihtelevasti. Osa on ollut innoissaan, osa ei.

– Toisaalta onhan siinä jotain tekopyhääkin, ettei voi tehdä kilpasyöjän kanssa yhteistyötä, mutta sitten voi tehdä yhteistyötä sellaisen tahon kanssa, joka jotenkin muuten tuhoaa ympäristöä.

Pynnösen syömisharrastus alkoi kuutisen vuotta sitten huoltoasemalta. Hän uhosi kaverilleen, että voi syödä viisi purkkia Nutella-maapähkinävoita. Se tietää reilua puoltatoista kiloa.

– Ostin sitten vielä kuudennen. Lähdin syömään, ja se nyt oli pakko kuvata. Sitten söin 1,2 kiloa Nutellaa 15 minuutissa. Sitten latasin sen YouTubeen. En kyllä vieläkään ymmärrä, miksi joku näitä katsoo, hän nauraa.

Pynnönen ei alun perin edes haaveillut somenäkyvyydestä.

– Olen kolmekymppinen, eli sitä ikäluokkaa, että ei meidän ikäiset haaveilleet tubettamisesta. Mutta olen ollut aina hyvä esiintymään. Sitä kautta rupesin tykkäämään tästä hommasta.

