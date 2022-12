Väärennetyt alastonkuvat levisivät pornosivustolla – itkuinen Pernilla Böckerman, 22, kertoo podcastissa kokemastaan julmasta häirinnästä

Fitnesstähti Pernilla Böckerman kertoo Aki Linnanahde Talk Show’ssa, miten hän pelkäsi töidensä puolesta jouduttuaan törkeän nettitrollaamisen uhriksi.

Fitnessurheilija Pernilla Böckerman, 22, aloitti somettamisen julkaisemalla YouTube-videoita 15-vuotiaana. Somemaailman raakuus tuli Böckermanille nopeasti selväksi, kun hän alkoi saada tappouhkauksia.

Nyt Böckerman kertoo Aki Linnanahde Talk Show’ssa, että häirintä ei jäänyt pelkäksi netissä huuteluksi, vaan häneen kohdistui myös muunlaista kiusantekoa, kuten kananmunien tai lumipallojen heittelemistä ikkunoihin.

– Kun koko perhe kärsii siitä, niin siinä mennään yli, fitnesstähti sanoo.

Böckerman kertoo käyneensä ”muutamaan otteeseen” Pasilan poliisiasemalla häirinnän tiimoilta. Böckermania kiusattiin eniten noin 17 vuoden iässä, jolloin fitnesstreenaaminen alkoi näkyä hänen somessaan yhä enemmän.

– Pahimmat ovat olleet seksuaalista häirintää internetissä. Se on se pahin, se on kuvottavaa ja siihen pitää ehdottomasti puuttua, varsinkin jos on kyse alaikäisestä tytöstä, Böckerman sanoo podcastissa.

Pernilla Böckerman kilpaili bikini fitnessissä Lahden Nordic Fitness Expossa vuonna 2021.

Kun Böckerman aluksi marssi managerinsa Emmin kanssa poliisin puheille, hän ei kokenut tulevansa kuulluksi. Netissä levitettiin esimerkiksi alastonkuvia, joissa Böckermanin väitettiin poseeraavan.

– Keksittiin asioita musta, ja oli ladattu erinäköisiin kanaviin kuvia minusta, esimerkiksi PornHubiin. Absurdia ajatella, että on ollut tällaisessa tilanteessa joskus, mutta on printattu mun kasvoista kuvia, tehty eri asioita niille. Väitetty, että olen ollut alastonkuvissa ja levitetty tällaista sanomaa, joka ei ole ollut totta missään kohtaa, Böckerman kertoo ääni särkyen.

Böckermanin itkuisesta äänestä kuulee, että tilanne on ottanut koville.

– Se on aikamoinen paikka varsinkin alaikäiselle, hän myöntää.

Nykyisin hän ei enää joudu kohtaamaan aiemmanlaista kiusaamista.

– Nämä ovat asioita, joista en ole puhunut. Tästä alastonkuvasta, jota lähdettiin levittämään ja jossa en itse ollut, siihen piti puuttua julkisesti, koska se alkoi levitä niin pahasti. Niin pahasti, että alkoi pelottaa, miten mun töiden käy.

Pernilla Böckerman edusti Tubecon-gaalassa.

Alastonkuvan levittäminen loppui, kun Böckerman ja manageri-Emmi puhuivat asiasta yhdessä julkisesti. Kuvien levittäjät jäivät lopulta kiinni.

– Hehän levittivät sitä omalla nimellään, niin siinä on aika helppo yhdistää, kuka on minkäkin kanavan takana. Eri sivustoilla ja eri sosiaalisen median kanavilla on levitetty sitä, Böckerman kertoo ja mainitsee kuvien levittäjien olleen alaikäisiä.

BÖCKERMAN voitti vuonna 2021 bikini fitnessin junioreiden maailmanmestaruuden. Hän lukeutuu myös Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin ja fitness-urheilijoihin.