Diddy järjesti 16-vuotiaille tyttärilleen melkoiset synttärijuhlat – teinien asuvalinnat saivat somen kuohuksiin

Räppäri Diddyn tyttäret juhlivat 16-vuotissyntymäpäiväänsä näyttävästi.

Amerikkalaisräppäri Diddy ei kuluissa säästellyt, kun järjesti tyttärilleen D’Lilalle ja Jessielle juhlat tyttöjen 16-vuotissynttäreiden kunniaksi.

Kaksosten tärkeää päivää juhlittiin Beverly Hillsissä ja teemana oli avaruus. Juhlapaikka oli koristeltu näyttämään avaruusalukselta ja myös synttärisankarit bilettivät futuristisiin asuihin sonnustautuneena.

Illan aikana siskokset luopuivat hopeisista kokovartalohaalareistaan ja vaihtoivat ylleen hotpantseista ja pienistä topeista koostuneet asut.

– Meillä oli niin kivaa. Kiitos kaikille, jotka tulitte paikalle. Kiitos Diddy kaikesta, meillä oli kivointa ikinä. Rakastamme sinua, he kiittävät isäänsä.

Sean Combs kuvattuna lastensa D’Lilan, Jessien ja Chancen kanssa 2020.

Amerikkalaismediat kertovat, että Combsin siskosten synttärijuhliin osallistui useita somevaikuttajia, jotka taltioivat illan jokaisen käänteen sometileillen. Niin tekivät myös D’Lila ja Jessie itsekin: he julkaisivat juhlien aikana lukuisia videoita ja kuvia Instagramin Stories-osioon 597 0000 seuraajansa iloksi.

Juhlat huipentuivat tietenkin siihen, että isä Sean ”Diddy” Combs yllätti tyttärensä lahjoilla. D’Lila ja Jessie saivat lahjaksi Range Rover -autot. Toinen auto oli musta ja toinen valkoinen.

Räppäri Diddy järjesti tyttärilleen hulppeat synttärit.

Avaruusteema näkyi myös juhlavieraiden pukeutumisessa. Räppäri The Game’n 12-vuotias tytär California ”Cali” Dream Taylor juhli Combsin siskojen synttäreillä hopeisessa asussa, josta nousi somessa kohu.

Myös Combsin siskojen asuvalinnat saivat kulmat kohoilemaan, mutta erityisen paljon kritiikkiä sai 12-vuotiaan Calin vaatetus.

– Jumala auta, tuntuu että hän oli 2-vuotias vasta viime viikolla. Nyt pienokaiseni on 12-vuotias ja kasvaa koko ajan, The Game hämmästeli Instagramissa ja julkaisi tyttärensä juhlalookista kuvan.

– Huomio: minä ja hänen äitinsä annoimme hänen meikata syntymäpäiväjuhliin, hän huomautti.

People-kertoo, että kuva aiheutti räppärin Instagramissa kuohuntaa, sillä monien mielestä asu ja meikki olivat aivan liian aikuismaisia 12-vuotiaalle tytölle.

– Sinulla on suloinen tytär, mutta en ikimaailmassa antaisi oman 12-vuotiaan lapseni lähteä tuollaisessa asussa ulos, kommenteissa kirjoitetaan.

The Game harmistui kritiikistä ja julkaisi pian vastineen, jossa hän kuvaili olevansa vanhempana hyvin tarkka siitä, mitä hänen lapsensa saavat tehdä.

– Tyttäreni on 12-vuotias ja me molemmat vanhemmat olemme todella ankaria. Hänen äitinsä Tiffney on opettaja, jolla useita tutkintoja. Hän on uskomaton äiti ja hyvin kykenevä kasvattamaan tyttäremme, vaikka en olisikaan tytön elämässä, The Game muotoili.

– Olen kuitenkin mukana kuvioissa, joten... Tiffney soiti ja kysyi, että onko minulle ok, että tyttäreni menee juhliin tuossa asussa. Keskustelimme asiasta tunnin ajan ja annoin tyttärelleni luvan rokata. Otetaan huomioon, että hän pukeutuu koulupukuun viitenä päivänä viikossa, The Game kirjoitti ja kuvaili tyttärenä olevan täyden kympin oppilas.

The Game vakuutti olevansa ankara isä, mutta tällä kertaa tytär oli saanut luvan pukeutua hopeiseen bileasuun.

Räppäri huomautti myös halunneensa, että tyttärellä on kavereidensa juhlissa hauskaa, ja että hän saa pukeutua juuri siihen asuun kuin haluaa.

– Olen hänen isänsä ja suojelijansa. Hän on ja tulee aina olemaan uskomaton nuori nainen. Hyvää joulua kaikille ja kiitos mielipiteistänne, mutta me pärjäämme kyllä, hän päätti kirjoituksensa.