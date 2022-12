Uudistus Aamulypsyssä aiheutti Jaajossa tymäkän reaktion – muistelee hilpeänä ikimuistoista hetkeä

Jaajo Linnonmaa ja Anni Ihamäki juonsivat viimeisen Aamulypsy-lähetyksensä torstaina.

Radio Suomipopin radiojuontajat Anni Ihamäki ja Jaajo Linnonmaa sanoivat torstaina hyvästit 16 vuoden työlleen: yhdelle Suomen suosituimmista, ja useasti palkitulle, radio-ohjelmalleen Aamulypsylle.

Linnonmaa kertoi lopettamispäätöksestään marraskuun viimeisellä viikolla ja Ihamäki joulukuun alussa.

Ihamäki kuvailee viimeisen lähetyksen olleen yllättävän kova paikka ja hän joutui pyyhkimään kyyneliään useita kertoja lähetyksen aikana.

– Tosi haikee fiilis! Mietin tossa just, etten ole aikuisena tehnyt mitään muuta työtä, Ihamäki sanoo.

– Vaikka 17 vuotta ollaan tehty, niin me kuunnellaan omia lähetyksiä ja mietitään, että mitä niissä on hyvää ja mitä huonoa, ja ollaan yritetty koko ajan kehittyä, Linnonmaa sanoo ja jatkaa.

– Tässä kun on parin viikon ajan saatu soitella vanhoja pätkiä, niin kyllä me ollaan oltu ihan hauskoja 10 vuotta sitten, mutta ehkä nyt ammattitaitoisempia!

Molemmat ovat sitä mieltä, että viimeinen lähetys oli juuri sellainen, kuin he halusivat.

– Tässä nivoutui 16 tai 17 vuotta. Joka perjantai ollaan soitettu Klamydian Pala rauhaa. Nyt Vesku Jokinen tuli laulamaan sen livenä ja otti mukaan komppaamaan Hovimuusikko Ilkan, jonka mä oon joskus bongannut tähän ohjelmaan ja nyt hän on Annin aviomies ja lasten isä. Kyllä tässä jotenkin tosi hienosti palaset loksahti kohdalleen, Linnonmaa kuvailee.

Aamulypsyn studiossa oli haikea tunnelma.

Linnonmaa kuvailee muistavansa erityisen hyvin ne Aamulypsyn lähetykset, jolloin he ovat vetäneet lähetyksiä studion ulkopuolella.

– Ollaan mietitty just sitä, että onko yksi iso osa suosion salaisuutta se, että me ollaan aika paljon jalkauduttu. On Suomipop-risteilyitä ja festareiltakin on tehty ohjelmaa... Ollaan oltu milloin toreilla ja milloin kahviloissa tekemässä tätä.

Radion tekeminen on muuttunut paljon sinä aikana, kun he ovat juontaneet Aamulypsyä.

– Oon mies, joka inhoaa kaikkea uutta ja muutosta, niin kyllä se on aina kun uusi laite tai jo se, että me siirryttiin headseteihin, niin olin ihan, etten mä kestä tätä! Tai että meidän lähetyksiä kuvataan, niin sanoin, että lopetan radion nyt! Linnonmaa nauraaa.

Aamulypsy-faneille Jaajo Linnonmaalla on vielä viimeiset terveiset:

– Jokaisen kannattaa miettiä, mikä on se oma pala rauhaa ja pysähtyä miettimään omaa elämää ja mitä haluaa. Onko onnellinen? hän sanoo

Katso videolta, millä fiiliksillä Linnonmaa ja Ihamäki jättävät Aamulypsyn.