”En tunnista häntä enää” – näiden julkkisten ulkonäkö muuttui hämmentävän äkisti

Joidenkin julkkisten muuttunut ulkonäkö on nostattanut vuoden mittaan spekulaatioita kauneuskirurgiasta.

Hollywood-julkkikset ja muut supertähdet ovat jatkuvasti suurennuslasin alla. Myös vuonna 2022 otsikoihin nousi spekulaatioita siitä, ovatko tähdet muokanneet ulkonäköään kauneuskirurgian tai pistoshoitojen avulla.

Simon Cowell

Tv-tähti ja musiikkimoguli Simon Cowell hätkähdytti vuonna 2022 muuttuneella ulkonäöllään. Cowell on kertonut julkisuudessa avoimesti kauneusoperaatioistaan ja myöntänyt menneensä aiemmin liian pitkälle täyteaineiden kanssa.

Viime keväänä hän kertoi The Sun -lehdelle hankkineensa kasvoihinsa niin runsaasti täyteaineita, ettei lopulta enää tunnistanut itseään.

– Oli vaihe, jolloin minä saatoin mennä hieman liian pitkälle. Näin itsestäni ”ennen”-kuvan eräänä päivänä enkä tunnistanut sitä itsekseni, hän myönsi lehdelle.

Simon Cowell marraskuussa 2022.

Cowell kuvaili itse näyttäneensä lopulta täyteaineiden kanssa ”kauhuelokuvan hahmolta”. Viimeinen niitti oli, kun hänen 8-vuotias Eric-poikansa alkoi kammoksua isänsä ulkonäköä.

– Eric oli hysteerinen.

Cowell vakuutti tuolloin poistattaneensa kaikki täyteaineet kasvoistaan vuosien jälkeen.

Cowellin muuttunut olemus nostatti kuitenkin jälleen aivan joulun alla spekulaatioita uusista kauneusoperaatioista, kun hänet nähtiin ITV-kanavalla Royal Variety Performance -varieteessa, joka oli kuvattu aiemmin joulukuussa.

Simon Cowell vuonna 2004.

Daily Mail kertoi jouluviikolla sosiaalisen median täyttyneen nopeasti kommenteista, joissa hämmästeltiin musiikkimogulin kasvojen näyttävän erityisen silotelluilta.

– Näin juuri Simon Cowellin Royal Variety Show'ssa. Mitä ihmettä hän on tehnyt itselleen?! useat katsojat ihmettelivät lehden mukaan Twitterissä.

Khloé Kardashian

Some- ja tosi-tv-tähti Khloé Kardashian , 38, on ollut vuosien saatossa hänkin jatkuvasti otsikoissa kauneusleikkauksiin liittyvien spekulaatioiden takia. Tähden ulkonäkö on muuttunut melkoisesti siitä, kun hänen perheensä elämää alettiin seurata tosi-tv-ohjelmassa vuonna 2007.

Kardashian on avautunut Keeping up with the Kardashiansin vaikuttaneen negatiivisesti hänen itseluottamukseensa.

Khloé Kardashian vuonna 2008.

– Kun ohjelma alkoi, olin hyvin varma itsestäni. Parin ensimmäisen tuotantokauden aikana julkisuudessa levinneet kommentit veivät varmuuteni, Kardashian avautui.

Kun ohjelma lopetettiin, hän paljasti sarjan jälkipuintijaksossa juontaja Andy Cohenille turvautuneensa kauneuskirurgiaan vain kerran elämässään.

Khloé Kardashian marraskuussa 2022.

– Kaikki taivastelevat jatkuvasti, että minulle on tehty jo kolmas kasvojen­siirtoleikkaus. Todellisuudessa minulle on tehty yksi nenäleikkaus, Kardashian tilitti.

Kyseinen nenäleikkaus ei kuitenkaan ole ainut Kardashianille tehty esteettinen toimenpide, sillä hän on kohentanut kasvojensa ilmettä myös pistoshoidoilla.

– Tietysti olen ottanut myös pistoksia, hän sanoi.

Kesällä Khloén ja hänen kuuluisan sisarensa Kimin, 42, epäiltiin poistaneen aiemmin laitettuja täyteaineita, sillä aiemmin kurveistaan tunnettu kaksikko näytti yhtäkkiä kuvissa hyvin erilaiselta aiempaan nähden.

Kardashianin klaani on kuitenkin toistuvasti kiistänyt jyrkästi, että sisarukset olisivat muokanneet aiemmin takapuoliaan muhkeammiksi plastiikkakirurgin avulla. Huhut eivät päättyneet edes siihen, kun Kim kävi vuonna 2011 ottamassa jopa röntgenkuvat todistaakseen, ettei hänen kehossaan ole implantteja.

Charlotte Crosby

Brittinuorten armotonta biletystä taltioineen realitysarja Geordie Shoren tähdistä useampi on kertonut julkisuudessa käyttäneensä valtavia rahasummia kauneuskirurgiaan ja pistoshoitoihin. Muun muassa sarjan alkuperäiseen kokoonpanoon kuuluneen Charlotte Crosbyn muuttunutta ulkonäköä on ruodittu brittilehdissä jo vuosia.

Lue lisää: Geordie Shore -tähti teki taannoin suuren muodonmuutoksen – paljasti nyt erikoisen yksityis­kohdan ruokavaliostaan

Lokakuussa esikoistyttärensä saanut Crosby, 32, on saanut rajua kritiikkiä myös sosiaalisessa mediassa muun muassa huulitäytteistään. Joulun alla hän julkaisi YouTube-kanavallaan videon, jossa hän marssi klinikalle poistattamaan huulitäytteensä. Tämän jälkeen hän kommentoi toimenpidettä myös muissa sosiaalisen median kanavissaan.

Tosi-tv-tähti kertoi harkinneensa huulitäytteiden poistamista kahdeksan vuotta, vaikka hän kuvaili itse rakastaneensa muhkeita huuliaan. Samoihin aikoihin tyttärensä syntymän kanssa rakkaan isoäitinsä menettänyt Crosby luonnehti kuitenkin jonkun ”muuttuneen hänen sisällään”, kun hän teki lopulta päätöksen.

– Isoäitini inhosi huuliani. Jos hän tietäisi, että teen tämän, hän hymyilisi taivaasta käsin.

Charlotte Crosby vuonna 2013.

The Sun -lehden mukaan myös fanit ovat kehuneet vuolaasti Crosbyn ratkaisua.

– Ihanaa nähdä taas alkuperäinen Charlotte!

– Näytät niin paljon paremmalta ilman huulitäytteitä. Kasvosi näyttävät nyt paljon luonnollisemmilta, kun puhut.

Zac Efron

Näyttelijä Zac Efronin, 35, kasvojen havaittiin muuttuneen dramaattisesti vuonna 2021, jolloin liikkeelle lähtivät spekulaatiot siitä, oliko tähti turvautunut plastiikkakirurgiaan.

Zac Efron vuonna 2019.

Efronin lähipiiri torppasi huhut, mutta tähti itse kertoi tämän vuoden syyskuussa Men’s Health -lehden haastattelussa syyn muutokselle.

Efronin mukaan hän mursi leukansa kaaduttuaan kotonaan. Onnettomuus tapahtui, kun hän juoksi sukkasillaan ja iski kaatuessaan leukansa graniittilattiaan.

Efron sanoi haastattelussa, että hänen leukansa lihakset ovat joutuneet kompensoimaan kaatumisessa kärsineitä purentalihaksia, joten lihakset kasvoivat ja sen seurauksena hänen leukansa ulkonäkö muuttui ja leveni.

Zac Efron vuonna 2022.

Sharon Osbourne

Metallilegenda Ozzy Osbournen puoliso Sharon Osbourne on kertonut avoimesti surevansa Parkinsonin tautia sairastavan aviomiehensä heikkenevää terveydentilaa. Myös fanit ovat ilmaisseet olevansa huolissaan Ozzysta, 74, joka on tallentunut viime aikoina kuviin harmaantuneena ja hauraana.

Sharon Osbourne vuonna 2013.

Sen sijaan Sharon Osbourne, 70, on nähty julkisuudessa edelleen hyvin nuorekkaana. Hän ei ole salaillut kauneusoperaatioitaan, vaan vitsaili asiasta jo vuonna 2013 julkaistussa elämäkerrassaan Unbreakable.

– Minussa ei ole montaa kohtaa, jota ei olisi viritetty, venytetty, kuorittu, laseroitu, viilattu, paranneltu tai poistettu kokonaan, hän lohkaisi.

Viime keväänä Osbourne kertoi The Sunday Timesille olleensa viimeisimmän 20 vuoden aikana viisi kertaa kauneusleikkauksessa. Samalla hän tilitti viimeisimmän kasvojenkohotuksen menneen karmealla tavalla pieleen.

Sharon Osbourne maaliskuussa 2022.

– Voin kertoa, että se oli kammottavaa. Ajattelin vain, että tämän täytyy olla joku v***n vitsi. Silmäni olivat eri paria. Näytin v***n kykloopilta, hän kuvaili värikkääseen tyyliinsä järkyttävää tilannetta.

Tori Spelling

Beverly Hills 90210 -sarjasta tutun Tori Spellingin Instagram-kuvista nousi kohu syksyllä 2021. Someseuraajien mukaan myös muun muassa Scary Movie 2 -elokuvasta tuttu Spelling ”ei näytä enää yhtään itseltään”.

Spelling, 49, poseerasi kohun nostattaneessa kuvassa yhdessä Geordie Shore -realitytsta tutun ystävänsä Snookin kanssa.

Lukuisat fanit ilmoittivat sosiaalisessa mediassa sitä mieltä, että Spelling näyttää tätä nykyä aivan Khloé Kardashianilta. Yhä useampi tuntuu uskovan, että näyttelijän muodonmuutoksen takana on suuri määrä täyteaineita ja kauneusleikkauksia.

Spelling kommentoi myöhemmin The Sun -lehden haastattelussa olevansa imarreltu siitä, että häntä on verrattu Kardashianiin.

– Se on suuri kohteliaisuus. Hän on upea.

Tori Spelling vuonna 2018.

Julkisuudessa näyttelijä on myöntänyt leikkauttaneensa nenänsä ja rintansa – mutta siinä kaikki.

– Luen jatkuvasti, että toimenpiteitä olisi ollut enemmän. Ihmiset ovat puhuneet siitä, että minulle on tehty kauneusleikkauksia siitä asti, kun olin 17-vuotias, hän sanoi radiohaastattelussa Page Sixin mukaan.

Gwen Stefani

Marraskuussa The Sun -lehdessä spekuloitiin, että myös artisti Gwen Stefani olisi turvautunut kauneuskirurgiaan. Lehti kertoo julkkiksiin keskittyneen tubettajan Lorry Hillin esittäneen väitteitä, joiden mukaan 52-vuotiaalle tähdelle olisi tehty muun muassa leukaimplantti, nenäleikkaus sekä kasvojenkohotus. Väitteidensä tueksi hän oli esitellyt kuvia Stefanista tämän uran alkutaipaleelta 1980-luvun lopulta ja 1990-luvun alusta.

Gwen Stefani vuonna 2003.

Fanit olivat hämmästelleet No Doubt -yhtyeen keulakuvana maailmanmaineeseen nousseen Stefanin muuttunutta ulkonäköä jo aiemmin syksyllä, kun tähti vieraili Late Night with Seth Meyers -ohjelmassa kertomassa kuulumisiaan.

Twitter ja ohjelman Instagram täyttyivät lähetyksen jälkeen kiivaista kommenteista. Osa faneista kirjoitti, etteivät he olleet tunnistaa enää laulajaa.

– Gwen? Hänen ulkonäkönsä on muuttunut.

– En enää tunnista häntä. Gwen, ole kiltti ja lopeta.

Gwen Stefani lokakuussa 2022.

Stefani ei ole koskaan kommentoinut väitteitä mahdollisista kauneusoperaatioista. Hän on sen sijaan kertonut Elle-lehden haastattelussa ihonhoidon olevan nuorekkuutensa salaisuus.

– Tärkeintä on puhdistaa kasvot nukkumaan mennessä ja antaa ihon hengittää.