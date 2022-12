Leonardo DiCaprio, 48, palasi vanhoihin tapoihinsa – kuvattiin läheisissä tunnelmissa uuden 23-vuotiaan mallin kanssa

Hollywood-tähti Leonardo DiCaprion huhutaan löytäneen jälleen uuden rakkaan.

Leonardo DiCaprio on viime kuukausina yhdistetty useampaankin nuoreen malliin.

Näyttelijä Leonardo DiCaprio, 48, on viettänyt poikamieselämää elokuusta lähtien, jolloin hän erosi malli Camila Morronesta, 25.

Eron jälkeen DiCapriolla on huhujen mukaan ollut säpinää useammankin mallin kanssa, viimeisimpänä uutisoitiin DiCaprion ja huippumalli Gigi Hadidin, 27, yhteisistä illanvietoista.

Nyt näyttelijä on jälleen kuvattu viettämässä iltaa naisseurassa. Valokuvaajat ikuistivat DiCaprion läheisissä tunnelmissa näyttelijä ja malli Victoria Lamasin, 23, kanssa. Lamas on Viinitila Falcon Crest ja Kauniit ja rohkeat -sarjoista tutun näyttelijä Lorenzo Lamasin tytär. Hänen äitinsä on Playboy-malli Shauna Sand.

Page Six ja Daily Mail kuvailevat parivaljakon viihtyneen yhdessä The Birds Street Club -ravintolassa. DiCaprio ja Lamas poistuivat yökerhosta samalla autokyydillä ja Daily Mail kuvailee Hollywood-tähden olleen hilpeällä tuulella.

Tähden sisäpiiristä kerrotaan Page Sixille heidän viihtyneen yhdessä, mutta kyse oli ystäväporukan illanvietosta.

– He eivät seurustele. Illallisella oli muitakin ihmisiä, lehdelle kerrotaan.

Daily Mailille puolestaan kerrotaan, että DiCaprio nauttii poikamieselämästä, eikä hän halua rynnätä suin päin suhteeseen.

– Leo ei ole sitä tyyppiä, joka hyppii suhteesta toiseen.

Ikänsä puolesta Victoria Lamas muistuttaa hyvin paljon DiCaprion aikaisempia naisystäviä. DiCaprion naismaku nimittäin on herättänyt laajasti hilpeyttä Hollywoodissa. Tähden naisystävät ovat olleet alle 25-vuotiaita ja suurin osa heistä on työskennellyt mallina.

Tähden fanit ovat vitsailleet, että tähti eroaa naisystävistään heti, kun he täyttävät 25 vuotta. Sattumaa tai ei, näin kävi Camila Morronelle, joka oli juuri ehtinyt täyttää 25 vuotta.

Kun DiCaprio seurusteli mallien Gisele Bündchenin ja Bar Rafaelin sekä näyttelijä Blake Livelyn kanssa, hän erosi ennen kuin naiset ehtivät täyttää mystisen iän.

Myöskään muut naisystävät, mallit Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach tai Nina Agdal eivät koskaan jatkaneet suhdetta näyttelijän kanssa 25 ikävuoden jälkeen muutamaa kuukautta enempää.

27-vuotias Gigi Hadid on tiettävästi ”vanhin” nainen, jota DiCaprio on tapaillut. Lähteiden mukaan DiCaprio tapailee edelleen Gigi Hadidia, mutta pari ei ole sopinut, etteivät he saisi tapailla myös muita.