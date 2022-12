Jonna Christensen nousi julkisuuteen 19-vuotiaana Popstars-tv-ohjelmasta. Sen jälkeen hän on kääntynyt mormoniksi, menettänyt äitinsä traagisissa olosuhteissa ja perustanut perheen New Yorkissa.

New York

Jonna Christensen (omaa sukuaan Pirinen) näki vuosia sitten unen, joka auttoi häntä antamaan anteeksi äidillensä.

– Näin yhdessä unessa, miltä tuntui olla äidin kengissä: ei hänkään halunnut tästä elämästä tällaista. Äidin elämää hallitsi niin paljon sairaus ja alkoholismi, ettei hän pystynyt olemaan sellainen ihminen tai äiti kuin olisi halunnut, Jonna kertoo kahvilassa New Yorkin Upper West Sidella, muutaman korttelin päässä Jonnan kodista.

– Sen unen jälkeen tajusin, että minun ei pidä ajatella kaikkea vain omalta kannaltani, vaan että äidilläkin oli vaikeaa. Silloin pystyin antamaan äidille anteeksi.

Pohjois-Karjalassa kasvaneen Jonnan äidillä oli kaksisuuntainen mielialahäiriö, johon kuuluivat masennuskaudet ja maniakaudet. Äidillä oli myös alkoholiongelma.

Välillä äidin elämässä oli parempia kausia, jolloin hän pystyi olemaan työelämässä. Sitä kuitenkin pilkkoivat yhä tiheämmiksi käyneet sairauslomajaksot. Jonnan seitsemän vuotta nuoremman sisaren syntymän jälkeen äidin elämässä alkoi alamäki.

Jonna Christensenin äiti valmistui sisätautien ja kirurgian erikoissairaanhoitajaksi vuonna 1987.

Vanhemmat erosivat, kun Jonna oli 12-vuotias. Jonna piti teini-iässä etäisyyttä äitiinsä.

Joskus äiti soitteli humalassa, ja Jonna joutui sanomaan, ettei juttele äidin kanssa silloin, kun tämä on kännissä. Hän joutui vetämään rajoja vanhemmille myös siinä, että hän ei halua kuunnella, kun he puhuvat toisistaan pahaa.

Äidin vointi kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa vaihteli myös. Maniakausina äiti usein lopetti lääkkeidenkäytön.

– Silloin äidillä saattoi mennä aika lujaa. Mutta silloin hänellä oli myös enemmän energiaa tehdä asioita, ja esimerkiksi koti oli siistimmässä kunnossa. Silloin näinkin äitiä enemmän, Jonna kertoo.

– Mutta sitten jos oli sellaista, että se vain ryyppää jossain Kannelmäen pubissa, niin ei minua sinne kiinnostanut lähteä kuuntelemaan niitä samoja juttuja.

” Äiti oli kertonut minulle, että hän ei varmaan pääse siitä porukasta eroon hengissä.

Jonna Christensen äitinsä kanssa vuonna 2004.

Keväällä 2008 Jonna asui Kaliforniassa, kun hän kuuli äitinsä menehtyneen.

Äiti oli ajautunut sarjahukuttajana tunnetun Pekka Seppäsen porukoihin. Seppänen tuomittiin vuonna 2017 muun muassa kahdesta taposta ja kolmesta tapon yrityksestä.

Jonnan äiti oli yksi yrityksen asteelle jääneiden tekojen uhreista. Kesällä 2007 Seppänen kaatoi järvellä veneen, jossa oli äidin lisäksi muita päihtyneitä ja uimataidottomia ihmisiä. Pelastauduttuaan äiti jatkoi silti oleilua Seppäsen maatilalla, jossa hän kuoli vajaa vuosi myöhemmin.

14,5 vuoden tuomio ■ Kontiolahdella asunut, sarjahukuttajana tunnettu Pekka Seppänen ehti syyllistyä noin 15 vuoden aikana useisiin rikoksiin ennen kuin tapauksia alettiin tutkia. Seppäsen maatilalla Kontiolahdessa ja kesämökillä Polvijärvellä hukkui ja kuoli ihmisiä epämääräisissä oloissa. Paikkakuntalaiset epäilivät, että Seppänen kaatoi veneitä tahallaan, mutta tahallisesta hukuttamisesta oli vaikea saada näyttöä. ■ Kun taas yksi ihminen hukkui epämääräisissä oloissa, poliisi alkoi tutkia vanhoja veneily- ja hukkumisonnettomuuksia, jotka olivat tapahtuneet saman vesistön alueella. Seppäsen toiminta sarjahukuttajana paljastui. ■ Pekka Seppänen tuomittiin Pohjois-Karjalan käräjillä 14,5 vuoden vankeuteen tammikuussa 2017. Syyttäjien mukaan Seppänen noudatti aina samanlaista kaavaa. Hän houkutteli päihtyneitä ryyppykavereitaan soutuveneeseen. Sitten hän kaatoi veneen ja ui rantaan. Oikeus tuomitsi Seppäsen vankeuteen kahdesta taposta ja kolmesta tapon yrityksestä, törkeästä kuolemantuottamuksesta, heitteillepanosta, alkoholirikoksesta, parituksesta ja pahoinpitelystä.

Jonnan äidin virallinen kuolinsyy oli tukehtuminen. Seppänen kertoi poliisille nukkuneensa, kun tämä tapahtui.

– Äiti oli kertonut minulle, että hän ei varmaan pääse siitä porukasta eroon hengissä, Jonna sanoo.

Jonna Christensen nykyisillä kotikulmillaan New Yorkissa.

Mormoniksi kääntynyt Jonna arvelee, että usko on auttanut häntä pääsemään asian yli. Hänellä on silti usein äitiä ikävä.

– Mutta uskon kautta olen löytänyt lohdun, että näen äidin vielä.

Jonnalla on tanskalais-amerikkalaisen miehensä Benin kanssa kaksi lasta: lähes 3-vuotias tytär Emilia ja muutaman viikon vanha vauva.

Jonna pohtii, että ongelmat oman äidin kanssa ovat jossain määrin vaikuttaneet siihen, millainen äiti hän haluaa itse olla.

Esimerkiksi jos hän korottaa ääntä lasten läsnä ollessa, hän haluaa pyytää anteeksi. Oma äiti ei koskaan pyytänyt huutamista anteeksi.

– Kaikki me teemme virheitä, mutta haluaisin aina voida pyytää anteeksi, Jonna sanoo.

Mormonikirkossa Jonnaan vetosi alun perin perheyhteyden arvostaminen. Kun Jonna kävi tutustumassa kirkkoon sunnuntaijumalanpalveluksissa, hän näki siellä onnellisen oloisia perheitä.

Jonna arvelee, että mormonikirkon – eli viralliselta nimeltä Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon – arvot näkyvät lastenkasvatuksessa varsinkin sitten, kun lapset kasvavat teini-ikään. Mormoniusko kieltää kahvin, päihteet ja esiaviollisen seksin.

– Meidän perheelle on tärkeää, että pysyttäisiin poissa riippuvuutta aiheuttavista jutuista. Voin näyttää lapsille omalla esimerkillä, ettei heidän tarvitse polttaa tupakkaa tai juoda alkoholia. Hauskaa pystyy pitämään ilman päihteitä, Jonna sanoo.

” Kun lopetin alkoholin käytön ja irtosuhteet, koin oivalluksen, että en tarvitse niitä.

Jonna Christensenin äiti ajautui sarjahukuttaja Pekka Seppäsen porukoihin ja menehtyi Seppäsen maatilalla.

Jonnan kiinnostus mormonikirkkoa kohtaan syntyi, kun hän tapasi lähetyssaarnaajia toimiessaan harjoittelussa kielikylpypäiväkodissa. Myöhemmin hän alkoi seurustella yhden Suomessa lähetystyössä olleen miehen kanssa. Pari meni naimisiin, mutta avioliitto päättyi eroon.

– Kävi niin harmillisesti, että mies sanoi, että hän ei pystykään sitoutumaan ja halusi erota.

Nykyisen aviomiehensä Jonna tapasi muutama vuosi avioeron jälkeen. Myös tanskalais-amerikkalainen Ben kuuluu mormonikirkkoon.

Ennen mormonikirkkoon liittymistä tuolloin sinkkuna elänyt Jonna joutui pohtimaan, pystyykö hän elämään ilman esiaviollista seksiä.

– Kun kokeilin kirkon oppeja, eli lopetin alkoholin käytön ja irtosuhteet, koin oivalluksen, että en tarvitse niitä. Se oli yllättävää, miten nämä muutokset toivat minulle hyvää oloa. Tajusin, että en tarvitse seksiä kuin vasta sitten vakavassa parisuhteessa. Se, että pitää itseään arvossa, oli iso osa sitä viehätystä.

Jonna täyttää 28. joulukuuta 40 vuotta. Elämä nelikymppisenä tuntuu ihan mukavalta, mutta ikääntymisen huomaa, varsinkin pikkulapsiarjessa.

Jonna pohtii, että jos hän olisi saanut lapset nuorempana, hänellä olisi ollut enemmän energiaa.

– Vuodet on tehneet varmaan sen, että ei ehkä jaksa olla yhtä leikkisä äiti.

Äitinä Jonna on oppinut, että omista periaatteista joutuu välillä joustamaan ja taistelunsa kannattaa valita.

– Esimerkiksi olin ajatellut, että lapsen pitää aina maistaa jokaista ruokaa. Mutta ei se maistaminen aina vaan onnistu, Jonna sanoo ja naurahtaa.

– Muitakin vanhempia alkaa ymmärtää paremmin: on turha tuomita sen perusteella, miltä jokin homma voi näyttää ulospäin.

Jonna kuvattuna soolouransa alkuaikana 2003.

– Parikymppisenä sitä luulee tietävänsä elämästä kaiken. Kolmekymppisenä alkaa oppimaankin elämästä jotain. Ja nyt nelikymppisenä tajuaa, että ei tiedä elämästä mitään! Jonna sanoo ja naurahtaa.

Jonna oli 19-vuotias, kun hän vuonna 2002 osallistui Popstars-ohjelmaan, joka oli alkusysäys tv:n kykykilpailuohjelmille, Idolsille ja The Voicelle.

” Minä olin ehkä valmiimpi oikeaan uraan. Toiset olivat ehkä vähän kateellisia.

Jonna loi tosi-tv-ohjelmiin kaivattua draamaa, kun hän jätti siinä muodostetun Gimmel-bändin heti alkumetreillä. Bändiin kuuluivat myös Jenni Vartiainen, Susanna Korvala ja Ushma Karnani.

Jonna ei tullut toimeen muiden tyttöjen kanssa. Kun laitetaan neljä toisilleen ennalta tuntematonta tyttöä asumaan yhteen, niin siitä syntyy kaikenlaista.

– Yksi saa isomman huoneen, ja yksi saa ainoan kokovartalopeilin, Jonna muistelee draaman aineksia.

– Minä olin ehkä valmiimpi oikeaan uraan. Toiset olivat ehkä vähän kateellisia.

Jonna ei innostunut Gimmelin musiikista.

– Tuli olo, että on ehkä parempi, että jätän tämän väliin ja luotan siihen, että joskus tulee vielä jokin mahdollisuus.

Jenni Vartiainen, Ushma Karnani ja Susanna Korvala muodostivat lopullisen Gimmelin.

Mahdollisuus tulikin heti. Jonna pääsi tekemään soolouraa huipputuottajien kanssa. Vuonna 2003 syntyi esikoislevy, suomenkielistä R&B-musiikkia sisältänyt Kaksnolla, jolla oli muun muassa hitti Tyytyväinen.

– Vaikka itse sanonkin, niin pitäisi olla historiankirjoissa, että sillä mun levyllä suomenkielistä R&B-musiikkia alettiin tehdä, Jonna sanoo.

– Vaikka nyt suuri osa ei varmaan edes muista minua, niin olen tosi iloinen, että tehtiin se levy juuri silloin.

Jonnan kolmas levy tuli ulos samaan aikaan, kun Lordi voitti Euroviisut ja Suomi sekosi Lordi-huumaan. Sony-levy-yhtiöllä paukut menivät tuolloin Lordin asioiden hoitoon, ja Jonnan uutuuslevy jäi paitsioon.

Jonna päätti vaihtaa laulukielen englantiin ja lähteä Los Angelesiin luomaan musiikkiuraa. Suurta menestystä ei seurannut.

Jonna vuonna 2005. Jonna teki myös juontokeikkoja televisioon.

Millaista on seurata vierestä, kun Popstarsista ponnistaneet Jenni Vartiainen ja ohjelmassa myös mukana ollut Paula Vesala ovat tulleet supertähdiksi suomalaisella musiikkikentällä?

– Rehellisesti sanottuna se on kyllä vaikeaa välillä, Jonna sanoo.

– Mutta sitten pitää muistaa, että minulla oli erilaisia tavoitteita ja halusin tehdä musiikkia myös englanniksi. Jos olisin jatkanut suomeksi, on mahdollista, että minäkin olisin iso stara nyt Suomessa.

Jonna on kuitenkin ilolla seurannut etenkin Paula Vesalan menestyksekästä uraa.

– Paula on niin käsittämättömän lahjakas, sellainen virtuoosi, että se on niin ansaittua.

Jonna ja Paula olivat aikoinaan vuoden verran kämppiksiä. He olivat ”kuin paita ja peppu”. Paulan kanssa Jonna viestittelee edelleen, mutta he eivät ole juuri ehtineet nähdä viime vuosina.

– Haluaisin olla enemmänkin yhteyksissä, mutta Paulalla on kiireisempi ura, Jonna sanoo.

Jonna ei ole pahemmin pitänyt yhteyksiä Gimmel-kollegoihinsa. Jenni Vartiainen asuu Jonnan tapaan nykyään New Yorkissa. Jonna kertoo kolmisen vuotta sitten laittaneensa Vartiaiselle viestiä ja ehdottaneensa näkemistä.

– Mutta ei Jenni sitten ikinä vastannut siihen.

Jonna oli edellä aikaansa suomenkielisen R&B-musiikin levyttäjänä.

Diiva. Vaikea tapaus. Sellaisen maineen Jonna sai aikanaan Suomen musiikkipiireissä.

Jonna kertoo, että asiaan saattoi vaikuttaa se, että hän on perfektionisti ja kriittinen niin itseään kuin muiden työtä kohtaan. Hän on myös suorasukainen luonne ja sanoo ääneen asiat, jotka häiritsevät.

– On minulla itsellänikin vähän kompleksi siitä, että jos nyt avaan suuni ja huomautan tästä asiasta, niin taas minua pidetään vaikeana.

Osittain maine saattaa olla perua siitä, että Jonnalla on ollut mielenterveysongelmia. Hänellä on tyyppiä 2 oleva kaksisuuntainen mielialahäiriö. Emilian syntymän jälkeen hänellä oli synnytyksen jälkeinen masennus.

Jonna on jo vuosia käyttänyt lääkitystä ja käynyt terapiassa.

Jonna sanoo, että kuten hänellä, myös monilla muilla taiteilijoilla elämä on usein vuoristorataa. Silloin on myös asioita, joista kirjoittaa biisejä.

Hän kuitenkin kertoo harjoittelevansa kirjoittamaan myös iloisia biisejä.

– Kun osaa nähdä myös valoisia asioita, se auttaa tasapainottamaan omaa mieltä. Myös rukouksissa yritän muistuttaa itseäni asioista, joista olen kiitollinen.

” Mies on saunasta ihan myyty.

Lapsilleen Jonna puhuu suomea, sillä hän haluaa lasten oppivan kielen. Myös Ben puhuu Suomea sen verran hyvin, että esimerkiksi kaupassa asioiminen sujuu. Perhe käy Suomessa noin kerran vuodessa.

Suomeen palaaminen ei ole poissuljettua, sillä myös mies viihtyy siellä hyvin. Tosin salmiakista Ben ei tykkää, mutta ruisleipä ja mämmi maistuvat.

– Mies on saunasta ihan myyty. Se viihtyy siellä aina paljon pidempään kuin minä, Jonna kertoo.

Yksi hyvä puoli Suomeen asettumisessa olisi päivähoito, johon olisi varaa.

– New Yorkissa se maksaa enemmän kuin meidän vuokra kuukaudessa, joten päivähoitoon ei ole mitään mahdollisuutta.

” Olen huomannut, että kotiäitiys ei ole se mun juttu.

Kotona lasten kanssa ollessa Jonna on huomannut kaipaavansa itsensä toteuttamista musiikin kautta.

– Olen huomannut, että kotiäitiys ei ole se mun juttu. On tietysti hienoa, että on mahdollisuus olla kotona. Mutta olisi hienoa, jos saisi tehtyä paljon enemmän musiikkia. Kaikki musiikkiin liittyvä on sellaista, että se lataa minua.

Vauvavuosien aikana Jonna on keikkaillut vain muutaman kerran, lähinnä pitääkseen yllä ammattitaitoa. Hän myös opettaa laulua.

Jonna tekee edelleen musiikkia. Hänen unelmanaan on, että hän voisi taas tehdä muutaman biisin suomeksi.

Jonnalla on ollut vaikeuksia löytää sopivaa tuottajaa uudelle musiikille. Hän lähetti demon levy-yhtiöille ja kyseli, miten olisi Jonnan comebackin aika.

– Ei se minunkaan mielestä vielä ollut valmis biisi, mutta olin yllättynyt, miten kriittistä palaute oli. Mutta en luovuta. Pitää palata työpöydän ääreen ja tehdä lisää biisejä.