”Vihaajat ovat isoimpia fanejani”, toteaa 25-vuotias yrittäjä ja sometähti Erna Husko.

Fitnesstähti Erna Husko on yksi Suomen seuratuimmista sosiaalisen median tähdistä. TikTokissa seuraajia on 1,7 miljoonaa, Instagramissa puolestaan hänen elämäänsä seuraa yli 310 000 silmäparia.

Husko, 25, on kasvattanut vuosien varrella tunnetun henkilöbrändin, joka on tuonut hänelle muhkeat tienestit. Husko tunnetaan erityisesti pakaroistaan, ja hän myy useita pakaroiden kehittämiseen tähtääviä verkkovalmennuksia.

Huskon brändi sekä tapa tehdä sosiaalista mediaa ovat jakaneet mielipiteitä. Husko on kohdannut suoranaista somevihaa, mutta hän ei kritisoijille korviaan lotkauta.

Hän toteaa, ettei hän osaa sanoa syytä kohtaamalleen vihalle.

– Vihaajat ovat isoimpia fanejani. En ole kiinnostunut heidän sanomisistaan, se on heidän ongelmansa, Husko lataa.

Hän on jopa tehnyt pakaroistaan oman hupparimalliston. Keskiviikkona 21.12. hän järjesti faneilleen ensimmäisen meet & greet -tapaamisen ja myi samalla vaatemallistoaan. Huskon peppukuvalla varustellut hupparit menivät kuin kuumille kiville.

Sometähdellä oli selvä syy, miksi hän halusi pakaransa painetuksi huppareihin.

– Idea lähti läpästä. Kerta ihmiset tykkäävät niin paljon pakaroistani ja haluavat niitä nähdä, niin miksi en tekisi niistä huppareita. Se on mun juttu, oli se sitten jollekin liikaa. Miksi en voisi näyttää niitä siinä muodossa, jossa haluan?

Suosion varjopuoletkin ovat käyneet Huskolle tutuiksi. Hän on saanut törkeitä viestejä sosiaalisessa mediassa, mutta myös kohdannut uhkaavia tilanteita tosielämässä, jopa tappouhkauksia.

Esimerkiksi yöelämässä ja tapahtumissa Huskolla on mukanaan turvamies. Hänen mukaansa turvamiehen läsnäolo on ollut tarpeellista.

Husko sanoo ottavansa mielellään yhteiskuvia ja juttelevansa fanien kanssa, mutta kohtaamisten suhteen hänellä on tiukat rajat.

– En päästä kuitenkaan ketään sen lähemmäs juttelemaan. Eli otetaan se yksi kuva, ja lähdetään eri teille.

Husko lanseerasi oman vaatemalliston vuonna 2020.

Huskosta on myös usein aloituksia anonyymissä Jodel-keskustelusovelluksessa. Husko kertoo lopettaneensa itseään koskevien keskustelujen lukemisen.

– En enää halua laittaa energiaani ja aikaani sellaiseen, joka ei edistä mitään. Saavat puhua mistä tahansa, hän sanoo.

– Toivottavasti tänne [tapahtumaani] tulee tänään paljon vihaajiani, niin pääsen heidän kanssaan rupattelemaan.

Huskon työt koostuvat yhteistyödiileistä, tv-projekteista ja nettivalmennuksista.

Huskon meet & greet tapahtumaan saapui rutkasti faneja, jotka jonottivat pääsevänsä tapaamaan sometähden. Osa sanoi pitävänsä Huskoa esikuvanaan ja kuvaili hänen antaneen inspiraatiota liikuntaan.

– On iso juttu, jos pystyn inspiroimaan ihmisiä olemalla oma itseni. Haluan sanoa jokaiselle nuorelle, että uskokaa itseenne. Hupparini takana on kuva omista pakaroistani. Kukaan Suomessa ei tee sellaisia juttuja kuin minä, ja haluan näyttää, että voit olla itsevarma ja riität just sellaisena kuin olet.

Mitä luulet, mikä on suosiosi taustalla?

– Olisiko se sitten ne pakarat tai iso suuni. En osaa sanoa, hän hymähtää.