16-vuotiaat Luka ja Petja jonottivat yhteiskuviin Erna Huskon kanssa – fanit kertovat, miksi ihmeessä fitnesstähden "peppuhupparit" myydään käsistä

Sometähti Erna Husko järjesti keskiviikkona fanitapahtuman, jossa hän myi omilla pakaroillaan kuvitettuja huppareita.

Yrittäjä Erna Husko on yksi Suomen seuratuimmista sometähdistä.

Fitnesstähti Erna Husko, 25, järjesti keskiviikkona Helsingin kauppakeskus Redissä ensimmäisen meet & greet -tapahtumansa. Paikalle oli saapunut kymmeniä faneja jopa tunteja ennen tapahtuman alkua.

Fanit odottivat kuumeisesti pääsevänsä yhteiskuviin Huskon kanssa. Paikalla oli muutama järjestyksenvalvoja, ja ovien avautuessa kello 15 jälkeen tulijoita päästettiin muutama kerrallaan jonosta sisään.

Tilaisuudessa Husko myi myös omaa vaatemallistoaan, johon kuuluu muun muassa collegehousut ja huppari, jonka selässä on kuva Huskon takapuolesta.

16-vuotiaat Luka Ruokonen ja Petja Kähkönen riensivät paikalle suoraan koulusta ja olivat valmiita jonottamaan jo ennen tapahtuman alkua.

– Halumme nähdä itse julkkiksen eli Ernan. Tulimme myös vaatteiden takia, joita tuolla myydään, Luka kertoi.

– Mun mielestä Erna on tosi inspiroiva. On mukava seurata hänen arkeaan somessa, Luka perusteli fanitustaan Petjan nyökkäillessä vieressä.

Petja ja Luka pääsivät viimein tapaamaan Huskon.

Luka kertoi haluavansa ostaa oman Erna-hupparin.

– Mun mielestä huppareiden ja t-paitojen tekstit on tosi inspiroivia, hän perusteli.

Nuorukaiset pääsivät tapaamaan Huskon ensimmäistä kertaa. He ovat seuranneet ftnesstähteä somessa jo vuosia.

– Ehkä vähän pientä jännitystä ilmassa, kaverukset tuumasivat.

Husko jakoi faneilleen nimikirjoituksia ja otti yhteiskuvia heidän kanssaan.

Milana Hyttinen, 14, ja Iris Halme, 14, olivat ensimmäiset jonottajat. He saapuivat paikalle jo kolme tuntia etukäteen, suoraan koulun jälkeen.

– Pidän Ernaa tosi merkittävänä, koska hän on inspiroinut mua hyviin elämäntapoihin ja käymään salilla.

– Sama juttu, ja haluan myös ostaa hupparin täältä.

Ystävykset kertovat alkaneensa seuraamaan Huskoa aktiivisesti viime vuoden alussa. Myös he pääsivät ensi kertaa tapaamaan Huskon.

– Pyydän varmaan lähettämään terveiset kavereille.

Iris Halme (vas.) ja Milana Hyttinen saapuivat ensimmäisinä paikalle.

Husko on yksi Suomen seuratuimmista sometähdistä. Hänellä on Instagramissa yli 320 000 seuraajaa, ja TikTokissa hänellä on 1,7 miljoonaa tilaajaa. Sometöiden lisäksi hän myy omia verkkovalmennuksiaan.

Fitnesstähti odotti innolla ensimmäistä faneilleen järjestettyä tilaisuutta.

– Tätä päivää olen odottanut, ja tiedän, että ihanat seuraajanikin ovat odottaneet. Ei voi muuta sanoa kuin hatunnostot jokaiselle, jotka tulivat jonottamaan, hän hehkutti hymyillen.

Husko on otettu siitä, että paikalle saapuneet nuoret kuvailevat häntä esikuvakseen.

– Se on iso juttu. Haluan sanoa jokaiselle nuorelle, että uskokaa itseenne. Hupparini takana on kuva omista pakaroistani. Kukaan Suomessa ei tee sellaisia juttuja kuin minä, ja haluan näyttää, että ole itsevarma just sellaisena kuin olet.

Erna Husko lanseerasi oman vaatemallistonsa vuonna 2020. Meet & greet -tapahtumassa hupparit menivät kuin kuumille kiville.

Sometähdellä oli selvä syy, miksi hän halusi pakaransa painetuksi huppareihin. Tietäen, että hänen "peppubrändinsä” on saanut osakseen myös kritiikkiä somessa.

– Idea lähti läpästä. Kerta ihmiset tykkäävät niin paljon pakaroistani ja haluavat niitä nähdä, niin miksi en tekisi niistä huppareita. Se on mun juttu, oli se sitten jollekin liikaa. Miksi en voisi näyttää niitä siinä muodossa, jossa haluan?

– Hupparit ovat mulle myös henkireikä, ja käytän niitä joka päivä. Olen aivan iloinen, että olen lähtenyt nollasta ja pystynyt tekemään tämän. Joten uskokaa unelmiinne.