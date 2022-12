Kourtney Kardashianin poika juhli 13-vuotispäiviään – perheen naisten asuvalinnat hämmensivät taas

Kourtney Kardashianin ja Scott Disickin vanhin lapsi täytti 13 vuotta.

Kardashianien perhe juhlisti hiljattain Kourtney Kardashianin ja Scott Disickin vanhimman lapsen 13-vuotissyntymäpäiviä.

Kyseessä oli samalla Mason Disickin bar mitsva, joka on juutalainen juhla. Sitä juhlistettiin julkkisperheelle tuttuun tapaan näyttävästi.

Erityisesti huomio juhlissa kiinnittyi kuitenkin pukukoodiin, joka poikkesi perinteisesti bar mitsva -juhlien varsin hillitystä pukeutumisesta. Itse syntymäpäiväsankari oli pukenut ylleen vaatimattomasti farkut ja hupparin.

Kuuluisimmat perheen jäsenistä olivat valinneet toisenlaisen linjan ja pukivat ylleen näyttävät kokomustat asut. Kourtney ja Kris Jenner valitsivat ylleen mustat housupuvut, kun taas Khloe Kardashianin mustaa, ihonmyötäistä sukka-asua koristi risti.

Erityisesti huomion veivät Kim Kardashianin ja Kylie Jennerin nahka- ja lateksiasut. Kim oli pukeutunut myös Up in Smoke Tour -paitaan, joka on jenkkiräppärien 2000-luvun alun kiertueen fanipaita.

Kaikki eivät ole olleet mielissään kuuluisan perheen asuvalinnoista juutalaisille tärkeässä juhlassa.

Insiderin mukaan Reddit-käyttäjät ovat kritisoineet erityisesti Kimin ja Kylien asuja.

– En voisi kuvitella saapuvani tuollaisessa asussa lastenjuhliin, eräs käyttäjä kirjoittaa.

Joidenkin käyttäjien mielestä Khloen asussa esillä ollut risti oli juutalaisiin juhliin epäsopiva, kertoo PageSix.

– Nämä asut ovat epäsopivia uskonnolliseen juhlaan, yksi kommentoi.

Kimin sama asuvalinta herätti aiemmin fanien huomion Paris Hiltonin jouluisissa juhlissa, joissa asu seuraajien mielestä rikkoi pukuetikettiä. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kardashianin perheen jäsenten asut ovat herättäneet kritiikkiä.

Keväällä Kim asteli MET-gaalaan Marilyn Monroen historiallisessa kristallikoristeisessa mekossa. Aito mekko oli Kardashianin päällä vain punaisella matolla, jonka jälkeen hän puki päälleen siitä tehdyn kopion.

Ikonisen mekon käyttäminen sai aikaan kuitenkin kritiikkivyöryn. Julkisuudessa Kardashianin puhuttiin tehneen aidolle mekolle suurta vahinkoa, mutta tähti on itse myöhemmin kieltänyt asian jyrkästi.

Myös mekon antanut Ripley’s Believe It Or Not! -museo on kiistänyt sen, että mekko olisi vahingoittunut Kardashianin käytössä.