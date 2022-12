Prinsessa Dianan tuleva kuolin­kohtaus The Crown -sarjassa on niin verinen, että se järkytti jopa työ­ryhmää

The Crownin tuleva kausi on jo nyt herättänyt närää erityisesti sarjan työryhmässä.

Prinsessa Dianan BBC:lle antama kohuhaastattelu näytettiin The Crown -sarjan viime kaudella.

Suosittu Netflixin The Crown -sarja näyttää seuraavalla kaudellaan vuonna 1997 tapahtuneen tragedian, prinsessa Dianan kuoleman auto-onnettomuudessa Pariisissa.

The Sun kertoo, että useat kohtaukset kuolemaan liittyen ovat järkyttäneet jopa itse työryhmää ja niitä on vaadittu poistettavaksi tulevalta kaudelta.

Sarjassa muun muassa nähdään, kun lääkärit yrittävät pelastaa Dianaa. The Sunin lähteet kuvailevat tulevaa kohtausta ”verestä läpimäräksi”. Kohtauksessa Diana makaa pariisilaisessa sairaalassa lääkäreiden juosten hänen ympärillään.

– He palkkasivat oikeita kirurgeja ja hoitajia kohtauksiin. Verta on kaikkialla – kirurgien kylpytakeissa ja käsineissä ja ovessa, lähde kertoo The Sunille.

– Osa näyttelijöistä oli selkeästi tolaltaan siitä, mitä heitä pyydettiin tekemään. Monien mielestä tästä täytyy nostaa julkinen meteli, jotta William ja Harry säästyvät tältä.

Prinsessa Dianaa sarjassa näyttelee Elizabeth Debicki.

Toisessa kohtauksessa Dianan arkun näytetään olevan auki, kun hänen läheisensä katsovat elotonta ruumista. Kaudella näytetään myös kohtaus, jossa nuoret prinssi William ja prinssi Harry astelevat äitinsä arkun takana Dianan hautajaisissa.

Työryhmän jäsenet ovat The Sunin mukaan järkyttyneitä kohtauksista, jotka on heidän mukaansa tehty vain katsojalukujen takia. Sarjan tähdet myös pelkäävät The Sunin mukaan, että Dianan kuolinkohtaus tulee järkyttämään erityisesti Williamia ja Harrya.

– He laittavat myös Elisabetin Dianan paikalle esittämään kuollutta. Kun Diana julistetaan kuolleeksi, kohtauksessa ranskalainen pappi tekee tämän ruumiille viimeisiä voiteluja, The Sunin lähde kertoo lehdelle kohtauksista.

– Prinssi Charles saapuu arkun luo ja murtuu vuolaisiin kyyneliin. Hän pystyy keskittymään vain siihen, että Dianalta puuttuu yksi korvakoru ja vaatii viranomaisia etsimään Dianan korun, sillä kertoo sen olleen hänelle tärkeä. Sen jälkeen lähteen mukaan kohtaukseen astelevat Dianan itkevät siskot.

Työryhmän jäsenet toteavat, etteivät William ja Harry koskaan nähneet äitiään kuolleena arkussa eikä heidän pitäisi nähdä sitä nytkään, vaikkakin tilanne olisi näytelty.

– Kaikki kokivat olonsa epämukavaksi kohtausten kuvauksissa.

The Crown -sarjan viidennellä kaudella keskityttiin prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin parisuhteen rakoilemiseen.

Brittimonarkiasta kertovaa Netflix-sarjaa The Crownia on kritisoitu siitä, että se sekoittaa liikaa faktaa ja fiktiota sekaisin, jolloin katsoja ei tiedä, mitkä asiat ovat oikeasti tapahtuneet ja mitkä eivät.

Netlix lupasi The Sunin mukaan, että Dianan kuolinkohtaus tehdään ja näytetään kunnioittavasti, mutta suoratoistopalvelu ei ole vastannut kommenttipyyntöihin aiheeseen liittyen.