Charles aloitti vuotensa prinssinä, mutta kuningatar Elisabetin kuolema syyskuussa teki hänestä vihdoin kuninkaan. Valtaannousun ohella Charlesin vuosi on ollut erilaisten kohujen täyttämä.

Kuningas Charlesin, 74, elämässä ovat myllertäneet muutoksen tuulet. Hän kohtasi elämänsä merkittävimmän virstanpylvään, kun hänestä tuli syyskuussa kuningas. Samaan aikaan hän on joutunut riitojen sovittelijaksi brittihovin ydinperheenjäsenten keskelle.

Jyrähti prinssi Andrew’n tilanteesta

Tammikuu pyörähti käyntiin hovin merkittävällä uutisella: Charlesin veli prinssi Andrew, 62, riisuttiin armeijan kunnia-arvoistaan, kaikista virallisista tehtävistään ja hyväntekeväisyysjärjestöistään sekä ”hänen kuninkaallinen korkeutensa” -tittelistään. Taustalla oli prinssi Andrew’n väitetyt yhteydet jo kuolleen liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin. Prinssi on aina kiistänyt osallisuutensa kaikkiin häneen kohdistuneisiin syytöksiin.

Tiettävästi juuri Charles oli se, joka jyrähti painavan sanansa Andrew’n tittelien riisumiseen ja kuninkaallisista tehtävistä luopumiseen. Lehtitietojen mukaan Windsorissa käytiin tammikuussa tiukka palaveri asiasta. Daily Mailin sisäpiiritietojen mukaan kuningatar Elisabet oli harkitsevaisempi poikansa suhteen, mutta Charlesin ja prinssi Williamin on kerrottu vastustaneen jyrkästi Andrew’n esiintymistä missään julkisissa tilaisuuksissa ja tehtävissä, vaikka prinssi Andrew olisi toivonut itse toisin.

Syyskuussa veljekset istuivat brittilehtien tietojen mukaan kriisikokoukseen juuri ennen kuningattaren kuolemaa. Mirrorin mukaan prinssi Andrew’lla olisi kytenyt pieni toivo, että jokin tie takaisin edustustehtäviin olisi olemassa. ”Instituution mainetta suojelevan” Charlesin mieli ei ollut muuttunut, joten hän oli todennut kokouksessa veljelleen, ettei hän saa koskaan palata kuninkaallisiin tehtäviin.

Charles ja Andrew ovat tiettävästi käyneet vakavia keskusteluja suljettujen ovien takana.

Poliisitutkinta saudimiljonäärin väitetystä rahalahjoituksesta

Charles sai oman osansa kohun keskiöön joutumisesta helmikuussa. Tällöin uutisoitiin laajasti, että poliisi tutkii Charlesin hyväntekeväisyysjärjestöä. Epäilyjen mukaan prinssin hyväntekeväisyysjärjestö olisi saanut 1,5 miljoonaa dollaria saudiarabialaiselta miljonääriltä, jonka jälkeen hän olisi saanut puolestaan Ison-Britannian kansalaisuuden ja ritarin arvonimen.

– Prinssi Charles ei ole ollut tietoinen siitä, että hänen hyväntekeväisyysjärjestölleen olisi väitetysti tehty iso lahjoitus ja sen myötä väitetysti annettu kansalaisuus tai arvonimi, Clarence House tiedotti.

Tutkinta linkittyi syyskuussa 2021 leimahtaneeseen kohuun, jolloin Charlesin läheinen avustaja Michael Fawcett siirtyi syrjään prinssin hyväntekeväisyysjärjestöstä. Useat lehdet paljastivat tällöin, että Fawcett oli auttanut saudiarabialaista miljonääriä saamaan Ison-Britannian kansalaisuuden ja ritarin arvonimen.

Poliisitutkinta asian suhteen on yhä kesken.

Äidin kuolema teki Charlesista kuninkaan

Syyskuussa Charlesin elämä muuttui radikaalilla tavalla. Hänen rakas äitinsä kuningatar Elisabet menehtyi torstaina 8. syyskuuta 96-vuotiaana. Tiettävästi Charles ehti siskonsa prinsessa Annen, 72, kanssa äitinsä kuolinvuoteella.

Kuningatar Elisabetin hautajaisissa nähtiin surunmurtama kuninkaallinen perhe.

Samalla sekunnilla, kun Elisabet kuoli, prinssistä tuli kuningas ja hänen puolisostaan herttuatar Camillasta kuningatar. Charlesin oli suuresta surusta ja äitinsä menettämisestä huolimatta koottava itsensä nopeasti. Hän piti ensimmäisen puheensa kuninkaana jo Elisabetin kuoleman jälkeisenä päivänä. Lauantaina Charles julistettiin virallisesti kuninkaaksi perinteikkäässä seremoniassa. Varsinaiset kruunajaiset järjestetään 6. toukokuuta.

Charles näytti surunsa koko maailmalle saatellessaan äitinsä haudan lepoon.

Elisabetin hautajaisissa huomio kiinnittyi uuteen kuninkaaseen, joka ei pystynyt peittämään kyyneleitään koko maailman silmien alla. Kuninkaan sijaan kuviin tallentui hetkeksi äitinsä hauta-arkkua surun murtamana katsova poika, joka sai kaikkien sympatiat puolelleen.

Charles nosti kätensä lippaan poistuessaan hautajaisista.

Uuteen rooliinsa Charles on kuitenkin solahtanut melko rutiinilla. Charles ehti valmistautua velvollisuuksiinsa yli 70 vuotta, sillä hänestä tuli kruununprinssi vain 3-vuotiaana. Kuninkaan tiedetään suunnittelevan ainakin suurta kuninkaallista kiertuetta ympäri maailman. Mirrorin mukaan tuore kuningas aikoo matkustaa ainakin Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja lukuisiin Kansainyhteisön jäsenvaltioihin kuninkaan roolissa.

Osan matkoista kuningas tulee tekemään yksin, jolloin kuningatar Camilla keskittyy omiin projekteihinsa. Myös Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine ovat lähteiden mukaan suuressa roolissa tulevilla edustusmatkoilla.

Kuningatar Camilla ja kuningas Charles ovat nostaneet suosiotaan kansan keskuudessa ainakin tuulisimpiin vuosiin verrattuna.

Vuosi on ollut merkittävä myös Camillalle, josta tuli vuosikymmenten jälkeen kuningatar. Kansa kutsui Camillaa pitkään ”toiseksi naiseksi”, sillä suhde roihusi jo silloin, kun Charles oli vielä naimisissa prinsessa Dianan kanssa.

Vaikka Camilla ei ole aina nauttinut suurta kansansuosiota, on hänen tilanteensa nyt kruunun myötä vakaampi kuin koskaan. Vuosien varrella Camilla on kyselyjen perusteella ollut jatkuvasti vähemmän suosittu kuin Charles, ja vielä viisi vuotta sitten vain 14 prosenttia Expressenin kyselyyn vastanneista halusi hänestä kuningattaren. Sen sijaan tuoreimmassa lehden kyselyssä jo 44 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että molemmat, Charles ja Camilla, ovat tehneet hyvää työtä valtaannousun jälkeen.

Tasapainoili lastensa välirikon keskellä

Charlesin poikien prinssien Williamin ja Harryn viileistä väleistä on huhuttu jo pitkään. Yhdysvalloissa nykyään asuvan Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin sekä Williamin ja hänen puolisonsa herttuatar Catherinen välillä on tiettävästi tasapainoillut nimenomaan heidän isänsä kuningas Charles.

Prinssien Williamin ja Harryn viileät välit ovat aiheuttaneet tiettävästi päänvaivaa kuningas Charlesille.

Esimerkiksi syyskuussa herttuaparit tekivät yllätysesiintymisen Windsorin linnan edustalla. Lehtitietojen mukaan nimenomaan kuningas Charles määräsi yllätysesiintymisen tapahtuvaksi. Tiettävästi William ja Charles soittivat toisilleen pitkän puhelun ennen tilaisuuden alkua, jolloin Charles kertoi suoran kantansa asiaan. Puhelun jälkeen William tarjosi viime hetken rauhan eleen veljelleen ja kutsui heidät kävelemään rinnalleen, brittilehti kuvailee.

Hovin myllerrykset sekä prinssi Philipin että kuningatar Elisabetin kuolemat ovatkin tiettävästi lähentäneet kuninkaan ja prinssi Williamin välejä. He ovat nykyään myös yhä tiiviimmin keskenään tekemisissä velvollisuuksiensa puolesta. Charles myös nimitti Williamin Walesin prinssiksi, joka tarkoittaa, että Williamista tulee Charlesin seuraaja.

Prinssi Williamin läsnäolon kerrotaan rauhoittavan hänen isäänsä, jonka äksystä temperamentista on nähty väläyksiä eri medioissa kuningattaren kuoleman jälkeen.

Prinssi Charles tunnetaan myös räiskyvästä luonteestaan, jota prinssi Williamin kerrotaan tasapainottavan.

Netflix-sarja nosti esiin kiusallisen menneisyyden haamun

Supersuositun, brittihovin kiemuroista kertovan Netflix-sarjan The Crownin viidennellä kaudella edettiin Charlesin ja Camillan salasuhteen alkuvaiheisiin. Marraskuussa julkaistun sarjan tuoreella kaudella nähtiin paljon huomiota herättänyt kohtaus, joka käsittelee niin sanottua tampongate-puhelua vuodelta 1989, jolloin radioamatööri sai äänitettyä Charlesin ja Camillan intiimin puhelun.

Charlesin (Dominic West) ja Camillan (Olivia Williams) rakkaustarinaa seurataan The Crownin tuoreimmalla kaudella.

Kuusiminuuttista puhelua on ollut vaikea unohtaa vuosikymmenten jälkeenkään, sillä Charles tunnelmoi puhelussa rakastajalleen haluavansa syntyä uudelleen tamponina, ”jotta voisi elää hänen sisällään”.

The Crownin kohtaus herätti Britanniassa hyvin laajaa tuohtumusta. Telegraphin mukaan tamponipuhelun sisällyttämistä on pidetty muun muassa ”karkeana” ja ”mauttomana”. Charlesia tulevalla kaudella näyttelevä Dominic West puolusti kohtausta. Ensin hänkin piti tapausta ” likaisena ja uskomattoman nolona”, mutta muutti sitten mielensä.

– Nämä kaksi rakastavaista eivät olleet syyllisiä skandaaliin. He kävivät yksityistä keskustelua, hän sanoi Entertainment Weeklylle lokakuun puolivälissä.

Harrylta rajuja julkisia lausuntoja Charlesista ja Williamista

Charlesin vauhdikkaaseen loppuvuoteen tipahti vielä yksi uutispommi, kun Harry & Meghan -dokumenttisarja julkaistiin Netflixissä joulukuussa. Brittimedian tietojen mukaan Charles ja Camilla eivät ole katsoneet dokumenttisarjaa, mutta kuninkaallinen perhe on kuitenkin tietoinen uutisista ja otsikoista, joita sarjasta on kirjoitettu. Dokumentin alussa esitetään muun muassa väite, jonka mukaan kuninkaallinen perhe olisi kieltäytynyt kommentoimasta sarjaa. Hovi on kiistänyt väitteen valheena ja sanonut, ettei kommenttia pyydetty.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin dokumenttisarja on herättänyt valtavaa huomioita kohupaljastustensa vuoksi.

Dokumentin hätkähdyttävimpiä hetkiä oli, kun prinssi Harry puhui suunsa puhtaaksi isästään ja veljestään. Harry nosti esiin tammikuussa 2020 järjestetyn niin sanotun ”Sandringhamin kriisikokouksen”. Kokouksessa keskusteltiin Harryn ja Meghanin tulevaisuudesta brittihovissa. Harryn mukaan hänen isänsä ei pysynyt totuudessa kokouksen aikana.

– Oli kamalaa istua ja kuunnella, kun veljeni huusi minulle. Isäni sanoi asioita, jotka eivät olleet totta. Isoäitini joutui istumaan hiljaa ja sietämään sen kaiken, prinssi Harry muistelee dokumentissa.

Useat vaikutusvaltaiset tahot ovat Britanniassa olleet dokumentin julkaisun jälkeen sitä mieltä, että herttuaparin tulisi jopa jäädä pois kuningas Charlesin toukokuisista kruunajaisista.

Charles piti jouluaattona ensimmäisen joulupuheensa Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappelissa. Toisin kuin brittilehdet olivat ennakkoon arvuutelleet, Charles ei maininnut puheessaan lainkaan Yhdysvalloissa asuvaa poikaansa prinssi Harrya ja hänen puolisoaan herttuatar Meghania.

Lue lisää: Kuningas Charles ei maininnut puheessaan Harrya ja Meghania sanallakaan – takana saattoi piillä voimakas viesti

Lähteet: IS Arkisto