Save the Date -ohjelmassa avioituneet Noora ja Devontay viettävät ensimmäistä jouluaan yhdessä – yksi juhlapöydän herkku teki vaikutuksen amerikkalaiseen

Suomalainen Noora ja Yhdysvalloista kotoisin oleva Devontay yrittävät tuoda jouluun molemmille tuttuja jouluperinteitä.

Toisensa Save the Date -ohjelmassa tavanneet ja avioituneet Noora Suomalainen, 32, ja Devontay Cross, 29, kertovat molemmat rakastavansa joulua. Nooran mielestä se on vuoden paras juhlapyhä.

– Miten joku ei voisi olla jouluihminen? Devontay naurahtaa.

Tuore aviopari viettää tänä vuonna ensimmäistä jouluaan yhdessä. Sitä vietetään enemmän suomalaisten perinteiden mukaan, sillä yhdysvaltalainen Devontay on ehtinyt viettää joulua Suomessa jo aiemmin.

– Aiomme viettää joulun perheeni luona, koska Devontayn perhe ei asu täällä. Ehkä ensi vuonna olemme Yhdysvalloissa, mutta tänä vuonna täällä, Noora kertoo.

Tänä vuonna toisiinsa tutustuneet Noora ja Devontay viettävät ensimmäistä jouluaan yhdessä.

Yhdysvalloissa Devontay on tottunut vierailemaan jouluna usean eri sukulaisen luona, mutta tänä vuonna joulua vietetään lähinnä yhdessä paikassa.

– Se on kuin neljä eri joulua yhdessä päivässä. Tapaamme perhettä ja vietämme todella isosti joulua. Paljon kivoja koristeita, soitamme joulumusiikkia kovalla, paljon ruokaa ja lahjoja, Devontay selittää kotimaansa jouluista.

Esimerkiksi Jackson 5:n kappale Someday at Christmas on raikunut perinteisesti, kun Devontayn suku on juhlistanut joulua.

– Nyt meillä on erilainen joulu, musiikki ei soi erityisen kovalla ja ei mitään ihmeellistä. Tarkoituksena on enemmän rentoutua ja vain nauttia rauhasta, Noora hymyilee Devontaylle.

Jouluna rauhoittuminen tulee tarpeeseen, sillä kulunut syksy on ollut kiireinen uudenlaisen elämäntilanteen kanssa. Ensi vuonna edessä on myös muutto, kun Helsingissä yksiössä tällä hetkellä asuva aviopari aikoo muuttaa tilavampaan kotiin.

Save the Date -ohjelmassa naiset lähtivät etsimään itselleen sulhasta häihin, joiden päivämäärä oli jo ennalta päätetty. Nooralla ja Devontaylla avioliittoa on takana nyt reilu seitsemän kuukautta.

– Meillä menee hyvin. Puhuimme jossain vaiheessa, että emme varmaan olisi tässä, jos emme olisi menneet naimisiin. Olisimme saattaneet luovuttaa suhteen alussa, mutta olimme päättäneet sitoutua toisiimme ja olla toistemme kanssa, Noora kertoo.

Noora ja Devontay avioituivat televisiossa 50 päivän tuntemisen jälkeen.

Kiireitä on riittänyt töidenkin merkeissä. Noora työskentelee matkailualalla ja Devontay on perustanut uuden start up -yrityksen. Sen lisäksi Vaahteraliigassa pelannut jenkkifutari käy neuvotteluja eri joukkueiden kanssa tulevista kuvioista.

– Yhdysvalloissa tehdään töitä tauotta. Siellä tehdään töitä uupumukseen asti, koska töistä ei voi olla pois tai saa potkut. Sen takia tahkon koko ajan töitä, mutta onneksi Noora neuvoo välillä rauhoittumaan.

– Vaikka minäkin teen paljon töitä, mutta siinä on iso ero. Tiedän, milloin täytyy ottaa rennosti ja antaa mielen levätä. Devontay taas takoo töitä jatkuvasti, vaikka hänenkin täytyy nukkua, Noora naurahtaa.

Devontay pysäytetään usein kadulla, kun ihmiset tunnistavat hänet Save the Date -ohjelmasta. Nooraa taas on videokuvattu salaa työpäivän aikana, joten hän ei kerro työpaikkaansa enää julkisesti.

Jouluna töiden sijaan siis rauhoitutaan ja syödään hyvin. Devontay on myös löytänyt suomalaisesta joulupöydästä oman herkkunsa: riisipuuron. Joululaatikoita Noora kertoo Devontayn maistaneen, mutta vielä ne eivät ole tehneet suurta vaikutusta.

Devontay muistelee lämmöllä äitinsä ja isoäitinsä tekemiä jouluruokia. Niihin kuuluvat muun muassa kalkkuna, makaroni-juustopaistos (mac and cheese), suklaahippukeksit ja makeutetut bataattiperunat. Devontayn äidin salaisessa reseptissä bataatit maustetaan kanelisokerilla.

– Yksi iso ero on, miten paljon makuja meidän ruoassamme on. Tulen etelästä, joten siellä ruoassa on paljon makua, Devontay naurahtaa.

Ehkä Devontay siis lorauttaa makuja myös suomalaisiin laatikoihin siirapin tai jonkin kastikkeen muodossa.

Suomessa joululahjat avataan perinteisesti aattoiltana, kun taas Yhdysvalloissa ne avataan joulupäivän aamuna. Devontayn perinteisiin kuuluu myös suklaahippukeksien jättäminen yöksi pöydälle joulupukkia varten.

Molemmat vitsailevat ensin siitä, kumpi on oikea päivä avata lahjat.

– Me voimme tehdä molemmat, Noora hymyilee.

Toisaalta Devontay keksii myös heti, miksi lahjojen avaaminen jo aattoiltana on hauskaa.

– Voin nyt soittaa joulupäivänä perheelleni ja kertoa, että sain avata lahjat jo edellisenä iltana. Minun ei tarvitse odottaa kauempaa, Devontay nauraa.

Joulukuusen koristelu on yksi tärkeä jouluperinne.

Nooran perheessä jouluperinteisiin kuuluu myös kynttilöin valaistu sauna. Devontay pääsee joulusaunassa kokeilemaan ensimmäistä kertaa saunavihtaa.

– Tiedän, että täällä tykätään hypätä alasti lumeen. Olemmeko me tekemässä sitä? Devontay kysyy Nooralta.

– Ei. Sinä voit tehdä niin jos haluat, Noora naurahtaa.

Noora ja Devontay odottavat sitä, että he saavat tulevaisuudessa jakaa joulun lasten kanssa.

Tältä joululta aviopari odottaa kuitenkin kaikista eniten sitä, että he pääsevät viettämään aikaa Nooran lähiperheen kanssa. Tulevaisuudessa joulunvietossa on mukana myös toivottavasti avioparin omat lapset.

– Joulusta tulee erityisempi sitten, kun mukana on myös lapsia, Noora sanoo.

Sitä joulua pariskunta odottaa kuitenkin vielä muutaman vuoden. Ensin he haluavat matkustella ja nähdä maailmaa vähän enemmän kahdestaan.