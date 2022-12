Bruce Willisistä ja Demi Mooresta isovanhempia – tuleva mummo riehaantui tyttären uutisesta

Ex-pariskunnan vanhin tytär Rumer Willis, 34, ja tämän puoliso Derek Richard Thomas, odottavat ensimmäistä lastaan.

Näyttelijävanhempien Bruce Willisin ja Demi Mooren vanhin tytär Rumer Willis, 34, on kertonut joulun ilouutisesta: hän on raskaana.

Muun muassa Amerikan Tanssii tähtien kanssa -kisan vuoden 2015 voittajana tunnettu ja Once Upon a Time in Hollywood -elokuvassa näytellyt Willis kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Täysin eilen ei asia ole tulevalle äidille käynyt ilmi, sillä kuvissa jälkikasvu on selvästi jo tuloillaan. Se näkyy ulospäin.

Mukana on riemua jakamassa Willisin puoliso, muusikko Derek Richard Thomas.

Myös suhde Thomasiin on melko tuore uutinen. Entertainment Online kertoo, että pariskunnan suhde tuli julkisuuteen vasta syksyllä.

Julkisempi asiasta oli ensin Thomas. Hän runoili rakkaudestaan elokuussa kaunokielisesti:

– Tänä lyhyenä aikana kun olen ollut kanssasi, olet täyttänyt elämäni onnella ja rauhalla. Kaikki on vain niin helppoa. Olet maaginen ihminen. Olen niin onnellinen, että tulit elämääni.

Uutinen on iloinen myös Rumerin vanhemmille. Heille lapsenlapsi on ensimmäinen.

Siispä Demi Moore, 60, on ottanut asiasta ilon irti.

Hän julkaisi myös omalla Instagram-tilillään saman kuvan tyttärensä raskausmahasta.

– Aloitan aikakauteni kuumana sekopäisenä mummona, hän hihkui.

Pariskunta ei ole vielä kertonut julkisuuteen lapsen sukupuolta. Kuulemma Willisin Bruce-isä on toivonut poikaa.

– Isäni on asettanut minulle vähän paineita, Entertainment Online kertoo tyttären pari vuotta sitten vitsailleen.

– Karanteeniaikana hän vouhotti, että minun pitäisi synnyttää poika, koska hän haluaa ”miesenergiaa” tähän porukkaan. Mehän olemme aika naisvaltainen jengi.

Silti vanhemmuusasioissa on Rumerin mukaan otettava rauhallisesti.

– Vanhemmuudelle on rakennettava huolellinen pohja.

Rumer Willis on Bruce Willisin ja Demi Mooren vanhin tytär. Tämä kuva on vuodelta 2011.

”Jengillä” hän tarkoittaa suurta perhettään, joka on viime vuosina ollut hyvinkin läheinen.

Koronapandemian riehuessa pahimmillaan maailmalla uutisoitiin Bruce Willisin ja Demi Mooren klaanin omintakeisista karanteenitoimista.

Omintakeista meno oli siksi, että ex-pariskunta oli eronnut jo vuonna 2000. He ovat silti säilyneet läheisinä ystävinä tähän päivään saakka, ja sulkeutuivat koronakaranteeniin yhdessä jälkikasvunsa ja näiden elämänkumppaneiden kanssa.

Tänä vuonna Wilis-Mooren klaani valmistautuu myös yhteiseen joulunviettoon.

Viime viikolla Demi Mooren Instagram-tilillään julkaisemassa kuvassa hymyilevät paitsi ex-pariskunnan kolme tytärtä eli Rumer, Scout ja Tallulah, myös Bruce Willisin nykyinen vaimo Emma Heming Willis ja heidän yhteiset tyttärensä, 8-vuotias Evelyn Penn ja Mabel Ray, 10.

Perheen onnea on tosin varjostanut patriarkka Brucen sairaus.

Hänellä on diagnosoitu afasia. Se on vaikea neurologinen sairaus, joka vaikeuttaa puheen tuottamista ja ymmärtämistä.

Asiasta kerrottiin julkisuuteen maaliskuussa, mutta elokuvapiireissä Willisin vaiva oli ollut yleisessä tiedossa pidempään.

Willisin ystävä Sylvester Stallone kertoi toverinsa kuulumisista The Hollywood Reporterille marraskuussa.

– Bruce käy nyt läpi todella, todella vaikeita aikoja. Hän on ollut tavallaan eristyksissä. Se on niin surullista, Stallone suri.