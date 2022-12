Pizzeria- ja farmiyrittäjä Olga Temonen kertoo siirtyneensä lähes kokonaan puulämmitykseen.

Kun pihapiiriin kuuluu liuta vanhoja, sähkölämmitteisiä puurakennuksia, joihin liittyy myös yritystoimintaa, voisi Temosten tilanteen kuvitella olevan pahimmillaan todella tukala. Joulun kynnyksellä Olga Temonen on kuitenkin sitä mieltä, että vaikeasta tilanteesta on selvitty hyvin.

Näyttelijänä tunnettu Olga Temonen kertoi viime kesänä Ilta-Sanomien haastattelussa ottaneensa valtavan riskin, kun hän päätti perustaa oman pizzerian keskelle korpea. Temonen ja hänen ohjaajapuolisonsa Tuukka Temonen ostivat vanhan maalaistalon Iitin Sääskjärveltä vuonna 2005 ja olivat pyörittäneet ennen pizzerian perustamista kuusi vuotta kotieläinpihaa.

Tilaisuus oman pizzapaikan perustamiseksi koitti, kun Sääskjärven vanha koulu tuli myyntiin. Kunta halusi luopua kylätalona toimineesta rakennuksesta, sillä ylläpito oli kallista. Olga Temonen päätti ostaa rakennuksen sekä sen vieressä olevan uudemman koulurakennuksen. Valtavat entisöintityöt alkoivat huhtikuussa 2021 ja viime vuoden marraskuussa Pizzeria Rehtori avasi viimein ovensa vanhassa puutalossa.

Lattiasta kattoon remontoidun ravintolan nurkissa komeilee punaisia pönttöuuneja, paikka on sisustettu houkuttelevasti ja napolilaiset pizzat paistuvat jättimäisessä, pari tuhatta kiloa painavassa italialaisessa uunissa.

Temonen joutui opettelemaan monta uutta asiaa pizzerian myötä. Hänellä ei ollut kokemusta italialaisesta pizzauunista, eikä hän ollut koskaan pyörittänyt ravintolaa. Yhtäkkiä hänellä oli myös 20 työntekijää. Talous aiheutti päänvaivaa varsinkin aluksi.

Temonen otti ravintolaansa varten lainaa ja käytti farmista yritykselle kertyneitä varoja. Aviomies Tuukka ei ole mukana pizzeriayrityksessä, vaan Olga otti koko homman omille harteilleen.

– Budjettini on ollut tähän mennessä yli 300 000 euroa. Se ei varmaan ihan edes riitä. Yksinyrittäjälle se on yhtäkkiä aika suuri summa, hän myönsi kesällä.

Olga Temonen kertoo, ettei energiakriisi ole vaikuttanut pizzerian toimintaan dramaattisesti. Myös kotona on totuttu jo aiempinakin vuosina viileämpiin sisälämpötiloihin, sillä vanhaa puutaloa ei Temosen mukaan kannata lämmittää liiaksi.

Alkuun tuntui, ettei raha meinannut riittää kaikkeen.

– On ollut välillä tosi rankkaa. Muutamina kuukausina on ahdistanut, kun tilipäivä on lähestynyt ja on pitänyt saada kaikkien palkat maksettua. Varsinkin tässä alussa on paljon kuluja, enkä osannut laskea ennakkoon kaikkea sitä, mitä tarvitsee.

Monet sähkölämmittäjät ovat ajautuneet syksyn tullen vaikeaan tilanteeseen, kun energiakriisin myötä sähkön hinta on noussut ennennäkemättömiin lukemiin. Myös yrittäjät ovat kertoneet avoimesti ahdingostaan, kun sähkön hinnan lisäksi muutkin kustannukset ovat nousseet inflaation laukatessa.

Olga Temosen pizzeriaa lämmittävät kolme pönttöuunia ja iso pizzauuni.

– Pizzerian pelastus on ollut puulämmitys. Meillä on kolme puu-uunia, joita on lämmitetty ja lisäksi iso pizzauuni, joka lämpenee puulla. Onhan se tosi iso säästö, hän kertoo.

Temosten kohdalla energiakriisi ei näin ollen ole tiennyt tuhansien eurojen nousua sähkölaskuun.

– Olemme siirtyneet oikeastaan kokonaan puulämmitykseen, ja sähkölämmityksestä on nipistetty tosi paljon. Kustannukset ovat siis paremminkin laskeneet, Olga sanoo.

Tilannetta helpottaa myös se, että pizzerian sähkösopimus tuli tehtyä hyvään aikaan.

– Meillä on pizzeriassa suorastaan järkevä sopimus. Siinä kävi tuuri, sillä kotona sähkösopimus on yhdeksän kertaa kalliimpi tällä hetkellä.

Suomessa pelättiin syksyllä myös klapipulaa, mutta Temosen mukaan puuta on riittänyt heille toistaiseksi hyvin.

Myös Italiasta tilattu valtava pizzauuni lämpenee puulla.

Temonen kertoo, että syrjäseudulla sähkökatkoihinkin on totuttu.

– Sähköt on olleet välillä pois 2–3 tuntia, mutta kun uunit toimivat ja olemme laittaneet puhelimesta vähän musiikkia soimaan ja saaneet laskutukset hoidettua laskimella ja ilman wifiä toimivalla korttikoneella, toiminta on pyörinyt hyvin.

Talvisaikaan pizzeria on auki torstaista sunnuntaihin. Torstai ja perjantai ovat Temosen mukaan olleet rauhallisempia päiviä, jolloin on ehditty valmistautua vilkkaampiin viikonlopun päiviin. Kesälauantaisin pizzoja paistettiin jopa 300, ja terassi notkui väkeä. Syksyn tullen viikonloput eivät ole olleet enää jatkuvasti täyteen varattuja.

– Marras-joulukuussa huomasi kyllä, että yleinen ilmapiiri alkoi muuttua vähän varovaisemmaksi ja ihmisiä tuli hieman vähemmän. Nyt näyttää välipäivien osalta kuitenkin hyvältä, Temonen kertoo.

Suomalaisia on kehotettu miettimään tarkkaan sähkönkulutustaan myös kotioloissa, ja etenkin sisälämpötilan laskemiseen on kannustettu. Temoset ovat asuneet ”joka nurkasta vetävässä” suuressa puutalossa jo useita talvia, joten heille muutos aiempaan ei ole ollut kotonakaan kovin suuri, vaikka sähkölämmityksestä on nipistetty myös kotioloissa sisälämpötilaa laskemalla ja puulämmitystä suosimalla.

– Meille tämä ei ole ollut hirveän iso muutos. Ei isoa taloa kannata lämmittää talvella 20-asteiseksi. Ollaan monet villasukat päällekkäin ja vedetään villapaitaa päälle. Nukkuu hyvin ja pysyy terveenä, Olga Temonen naurahtaa.

– On hassua, että puulämmitys on lähiaikoina ollut parjattu lämmitysmuoto ympäristösyistä, mutta nyt se onkin yhtäkkiä ainut toivo.