Anniina Valtonen viettää 33-vuotissyntymäpäiviään – meteorologi paljastaa lahjasääntönsä, josta hän ei tingi

Ylen meteorologi ja juontaja julkaisi suloisen vauvakuvan itsestään.

Ylen meteorologi ja Puoli seitsemän -ohjelman juontaja Anniina Valtonen täyttää tänään tiistaina 33 vuotta.

Merkkipäivän kunniaksi Venla-palkittu meteorologi päätti kertoa seuraajilleen talvisesta päivästä, jona hän syntyi. Samalla hän jakoi itsestään suloisen vauvakuvan, jossa hänellä on punainen puku ja tonttulakki.

– Oulu 33 vuotta sitten. Keskiviikko. Pakkasta pari astetta, lunta 15 senttiä. Radiossa soi Do they know it’s Christmas? ja Tina Turnerin The Best. Se oli hyvä päivä syntyä, Valtonen kirjoittaa.

– Ehdin joulunviettoon mummolaan jouluaattona samalla ovenavauksella pukin kanssa. Tina Turnerista ja The Bestistä tuli äidille ja minulle tärkeä biisi, joka soi edelleen jouluna kuten muinakin päivinä, hän kertoo.

Monet joulukuussa syntyneet ovat joutuneet tottumaan vain yhteen lahjapakettiin, joka on samalla sekä syntymäpäivä- että joululahja. Eräs Valtosen seuraajista kyseli, onko se Valtosellekin tuttua.

– Paljon onnea. Olethan aina viettänyt syntymäpäivän ja erikseen lahjan, joka ei ole joulupaperiin kääritty, seuraaja kirjoitti.

Valtosella on lahjapolitiikan suhteen tiukka linjaus.

– Oi mä oon tarkka tästä, että joululahja ja synttärilahja tulee erikseen, hän vastasi nauruhymiön kera.

Tv-ammattilaisen päivityksen alle on kertynyt onnitteluita ja sydänemojeita.

Anniina Valtonen on tullut suomalaisille tutuksi Ylen uutislähetysten meteorologina.

Anniina Valtonen tunnetaan meteorologina, mutta tammikuun alussa työnkuva hieman muuttuu. Suosikkimeteorologi aloittaa Ylellä vakituisena työntekijänä.

– Teen edelleen säävuoroja ja käytän erikoisosaamistani, mutta lisäksi teen toimittajan töitä, kuten toimitan ilmastoaiheisia juttuja Puoli seitsemän -lähetyksiin. Tarvittaessa tuuraan muita juontajia, hän kertoi hiljaittain Ilta-Sanomille.

Hän on innoissaan päästessään testaamaan siipiään uusissa tehtävissä.

– Opettelen nyt asioiden katsomista toimittajan näkövinkkelistä ja juttuaiheiden etsimistä. Lisäksi pääsen eroon rankasta kolmivuorotyöstä.