Sara Siepille perhejoulu on tärkeä, mutta tänä vuonna hän ehti jo viettää joulua perheensä kanssa etukäteen.

Sara Sieppi oppi löytämään omat rajansa kantapään kautta. Terveysongelmistakin kärsinyt someyrittäjä kertoo, mitä kovat vuositulot ja arvoasuntojen ostaminen ovat viime vuosina vaatineet.

Etelä-Helsingissä sijaitsevan kattohuoneiston ovella on vastassa ex-missi Sara Sieppi, joka toivottaa lämpimällä hymyllään tervetulleeksi.

Jouluinen tuoksu kantautuu tyylikkään 80-neliöisen arvoasunnon joka nurkkaan. Sieppi aloitti jouluvalmistelut jo marraskuun puolivälissä, sillä joulu on hänelle vuoden parasta aikaa.

Olohuoneessa marmoriseinän edustalla koreilee muhkea joulukuusi, jonka oksilla on kultaisia lasipalloja ja valkoisia höyheniä. Kauniit kyntteliköt lisäävät tunnelmaa, kuten myös keittiössä koreileva näyttävä joulukattaus herkkuineen.

– Rakastan joulua. Minulle on tärkeää luoda jouluinen fiilis kotiin hyvissä ajoin, Suomen seuratuimpiin somevaikuttajiin lukeutuva Sieppi kertoo ja istahtaa glögin kanssa katetun pöydän ääreen.

Tänä vuonna Siepin, 31, joulu on kuitenkin varsin poikkeuksellinen, sillä hän viettää sen ulkomailla. Someyrittäjä reissaa Afrikassa muutaman viikon poikaystävänsä jalkapalloilija Pyry Soirin kanssa.

– Mieheni toinen koti on Namibiassa. Kiertelemme Afrikassa ilman sen suurempaa suunnitelmaa. Safarilla aiomme ainakin käydä, Sieppi hymyilee.

Lue lisää: Sara Sieppi vahvistaa: on yhdessä Huuhkajista tutun jalkapalloilijan kanssa

Huuhkajissa 36 A-maaottelua pelannut Pyry Soiri edustaa seuratasolla HJK:ta.

Oman perheensä kanssa Sieppi vietti joulua jo joulukuun alussa mökillään Lapissa.

– Minulle aatto tai joulupäivä eivät ole niinkään tärkeitä, vaan joulun tunnelma ja yhdessäolo perheen kanssa. Vanhempani tulevat viettämään joulua kotiini nyt, kun olen reissussa, hän kertoo.

Siepin vuosi vaihtuu mietteliäissä tunnelmissa. Hänellä on takanaan opettavainen vuosi, johon sisältyi paljon itsetutkiskelua.

– Tähän pisteeseen pääsy on vaatinut äärirajoille venymisen, hän taustoittaa.

” Luulen, että minun piti olla todella väsynyt ja voida huonosti, jotta opin rajani.

Jotkut voisivat kuvailla Sara Siepin elämäntyyliä ylelliseksi, jonka satojen tuhansien seuraama somevaikuttaja on mahdollistanut kovalla työllään. Sellaisella, joka ajoi hänet äärirajoille, burnoutin partaalle.

– En aiemmin osannut pitää lomia tai vapaapäiviä, koska ajattelin, että enhän minä yrittäjänä voi. Se johti monesti 12 tunnin työpäiviin, Sieppi selvittää.

Stressi ja ylikuormitus alkoivat näkyä fyysisinä oireiluina, muun muassa unettomuutena ja rytmihäiriöinä.

– Luulen, että minun piti olla todella väsynyt ja voida huonosti, jotta opin rajani. Olen tänä vuonna priorisoinut elämääni uudelleen. Olen oivaltanut, että elämässä voi olla muutakin kuin töitä.

Sieppi kertoo nauttivansa tätä nykyä hyvällä omalla tunnolla lomailusta. Vapaapäivinä puhelin on helppo unohtaa. Hän toteaa haalineensa aina isoja työprojekteja, mutta sen suhteen kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen.

– Olen tehnyt pelkästään normaaleja työjuttuja, eikä ”mitään isoa” ole ollut näköpiirissä. Se on ollut ihanaa vaihtelua.

Yksi konkreettisista muutoksista on ollut se, ettei hänen tarvitse paeta töitä ulkomaille.

– Aiemmin lomilla oli pakko lähteä pois kotoa, jotta pystyin irtautumaan työjutuista. Nyt osaan lomailla kotonakin, eikä ole tarvetta pakoilla jotakin, hän ruotii.

– Olen elänyt tosi seesteistä ja normaalia arkea koko vuoden, mikä on ollut minulle uutta, mutta ihanaa.

Sara Sieppi kertoo nauttivansa kotona oleilusta. Juhlimassa hän sanoo käyvänsä nykyään harvemmin. Hän myös järjesti ystävilleen pikkujoulut kotonaan.

Veropäivänä suurta mielenkiintoa herättivät Siepin vuositulot. Sometähti takoi viime vuonna yli 160 000 euron tulot. Hänen osakeyhtiönsä liikevaihto puolestaan oli yli 600 000 euroa ja tilikauden tulos 374 000 euroa.

Sieppi on kertomansa mukaan saanut kuulla kyllästymiseen asti kyseenalaistusta siitä, tekeekö hän ”oikeita töitä”.

– Teenpä mitä tahansa, se aina triggeröi joitain ihmisiä. Jos menee hyvin, se on väärin, ja jos tienaan vähemmän, on sekin väärin, ex-missi näkee.

– En enää käytä energiaani muiden mielipiteistä murehtimiseen. Tiedän itse, mitä olen rakentanut ja se riittää. Viime vuosi oli yritykselleni tuloksellisesti vahva, mutta sen eteen oli pitänyt paiskia määrätietoisesti hommia, hän korostaa.

Siepin viikkobudjetti nousi viime keväänä puheenaiheeksi somessa, kun hän kertoi Me Naisten haastattelussa käyttäneensä viikon aikana noin 3 000 euroa. Nyt hän huomauttaa, että kyse oli poikkeuksellisesta viikosta.

– Juuri sillä viikolla satuin ostamaan huonekalujakin, minkä takia viikkobudjettini nousi korkeaksi. Osa ihmisistä ei ilmeisesti malttanut lukea juttua kunnolla, ja siitä syntyi harhavaikutelma, Sieppi perustelee.

– Enhän minä nyt missään nimessä normaalisti kolmea tuhatta euroa viikossa käytä, hän hymähtää.

Siepillä on oma assistentti, joka hoitaa muun muassa aikataulutusta ja sähköposteja.

– Minulla oli hetken aikaa oma managerikin, mutta näimme asiat hieman eri tavalla. Olen töiden suhteen hyvin määrätietoinen ja tarkka. Tiedän mitä brändiltäni haluan, enkä halua tehdä pitkän linjan suunnitelmia, Sieppi sanoo.

” Teenpä mitä tahansa, se aina triggeröi joitain ihmisiä.

Kuluneena vuonna mielenkiintoa on riittänyt myös Siepin asuntokaupat ja uusi asunto, jonka hän osti viime helmikuussa ja remontoi kauttaaltaan.

Pari vuotta sitten hän osti ensiasuntonsa Helsingin Munkkisaaresta, mutta ullakkoasunto jäi kuulemma pieneksi.

– Halusin isomman asunnon, koska vietän paljon aikaani kotona.

Sieppi laittoi ensimmäisen asuntonsa myyntiin viime toukokuussa reilulla puolella miljoonalla eurolla, mutta koti ei helpolla käynyt kaupaksi.

– Olen ollut väsynyt siihen, miten paljon asuntoasiani herättivät tunteita ihmisissä, Sieppi harmittelee.

– Kyseessä on persoonallinen asunto, ja maailmantilanne näkyy asuntomarkkinoilla, joten kyllä sen myymisessä hetki kestää. Lisäksi en voinut ennustaa Ukrainan sodan syttymistä ja korkojen nousua, eli ei se myöskään ollut parasta aikaa laittaa asuntoa myyntiin.

Siepin mukaan Munkkisaaren-asunnon tilanne on kuitenkin edennyt ja hyvällä mallilla.

Koti on aina ollut Siepille tärkeä, ja hän on jakanut sisustusaiheista sisältöä Instagram-tilillään, jota seuraa peräti 224 000 ihmistä.

Siepin nykyinen asunto sijaitsee 1900-luvulla rakennetussa jugend-talossa. Sisustuksessa jokainen yksityiskohta on ilmeisen tarkkaan harkittu. Vaaleaan sisustukseen särmää tuovat kultaiset yksityiskohdat, kuten kultainen keittiöhana ja ovenkahvat. Katseenvangitsijoina toimivat isot kristallilamput sekä kakluuni.

– Rakastuin tähän kotiini ensinäkemältä.

Siepille on tyypillistä tehdä nopeita päätöksiä. Hänen nykyinen asuntonsa oli ensimmäinen, jota hän kävi katsomassa.

– Kaverini totesivat, pitäisikö minun käydä vielä muissakin asuntonäytöissä, mutta tämä tuntui heti kodilta. nopeasti näytön jälkeen laitoinkin sitten jo tarjouksen, hän sanoo.

Myös ensiasunto oli ensimmäinen, jota Sieppi kävi katsomassa. Kotiseuduillaan Torniossa sijaitsevan hirsimökkinsä hän puolestaan osti sokkona näkemättä sitä itse kertaakaan.

Siepin työt koostuvat pitkälti kaupallisista yhteistöistä ja erilaisista kuvauksista. Hän tekee paljon töitä erilaisten vaatebrändien ja -verkkokauppojen kanssa.

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu laajasti pikamuodin eettisyydestä sekä kritisoitu somevaikuttajien kuluttamista. Sieppi korostaa tekevänsä harkittuja ostopäätöksiä.

– Annan usein vaatekasseja eteenpäin muille. Laitoin hiljattain someen ilmoituksenkin, ja eräs perheenäiti tuli noutamaan vaatekassin, hän sanoo.

– Ihmiset luulevat, että olen jatkuvasti shoppailemassa ja tuhlailemassa, mutta se ei pidä paikkaansa. Ostan nykyään harvoin uutta, ja aika paljon ostan nimenomaan second handina, hän kertoo ja esittelee kotinsa kirpputorilöytöjä.

Itsensä hemmottelemista Sieppi ei näe tarpeelliseksi selitellä millään muotoa.

– Tykkään hemmotella itseäni, joten miksi en niin voisi tehdä, jos siihen on kerta mahdollisuus? Tilaan esimerkiksi usein lounaan tai päivällisen ravintolasta kotiinkuljetuksella, koska en viihdy keittiössä. Sen ei pitäisi olla keneltäkään pois, hän toteaa.

” Olen jakanut somessa vuosikausia kaiken itsestäni, ja viime vuosina olen miettinyt, missä menee omat rajani somen ja yksityiselämäni välillä.

Somekuvien perusteella moni voisi olettaa, että Sieppi olisi ilta toisensa jälkeen ystäviensä kanssa illallisilla ja tapahtumissa. Sieppi itse kuvailee olevansa täysin rinnoin koti-ihminen, mikä on vain korostunut sen jälkeen, kun hän oppi ottamaan enemmän aikaa itselleen.

– Olen maanantaista perjantaihin aivan erakkona kotona ja nautin olla omassa kuplassani. Työni on myös aika yksinäistä, hän naurahtaa.

– Viikonloppuisin näen ystäviäni ja tykkään tehdä juttuja. Rakastan myös sunnuntaita, koska silloin sallin itselleni olla koko päivän sängyssä sarjoja katsellen.

Siepille arjen luksusta on se, että hän tilaa usein lounaan ja illallisen kotiinkuljetuksella ravintolasta.

Siepin kulunut vuosi on sisältänyt paitsi omien rajojen löytämistä myös itsetutkiskelua. Vuoden 2011 Miss Suomi on ollut julkisuudessa jo yli kymmenen vuotta. Menestyksestään hän on maksanut kovan hinnan: yksityisyytensä.

– Olen jakanut somessa vuosikausia kaiken itsestäni, ja viime vuosina olen miettinyt, missä menee omat rajani somen ja yksityiselämäni välillä. Olen halunnut olla etäisempi, enkä vain kertoa kaikkea ja kaikille, koska niinhän somessa kuuluu tehdä, Sieppi kertoo.

– Tuntuu, että olen antanut jo liikaakin. Nyt on ollut aika vetää uusia rajoja.

Sieppi tunnustaa etsivänsä yhä tasapainoa somemaailmassa toimimiselleen. Ensi vuonna hän kuitenkin päästää ihmiset kurkistamaan elämäänsä tosi-tv-sarjassa Iholla, joka alkaa 12. tammikuuta.

– Iholla-sarjan tekeminen on omalta osaltaan ollut terapeuttista, vaikka on pelottavaa jakaa niin henkilökohtaisia asioita, hän painottaa.

Someyrittäjä alleviivaa olevansa tällä hetkellä kiitollinen elämäntilanteestaan. Hän kuvailee olevansa nyt onnellisimmillaan eikä vähiten siksi, kun kalenterista löytyy tilaa ystäville, parisuhteelle sekä palautumiselle.

– Elämäni on balanssissa. En halua suunnitella tulevaisuutta sen tarkemmin, vaan olen hetkessä eläjä. Juuri nyt on hyvä näin, hän summaa.