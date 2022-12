Prinssi Harryn tammikuussa julkaistava muistelmateos paljastaa, että prinssi menetti teini-ikäisenä neitsyytensä vanhemmalle naiselle.

Elizabeth Hurley on tunnettu Hollywood-näyttelijä.

Näyttelijä Elizabeth Hurley on ollut vuosikausia keskiössä huhuissa, joiden mukaan hänellä ja nuorella Britannian prinssi Harrylla olisi ollut aikanaan suhde.

The Timesin mukaan Harryn tuore, tammikuussa julkaistava muistelmateos, Spare, paljastaa, että prinssi menetti teini-ikäisenä neitsyytensä kauniille, häntä vanhemmalle naiselle maaseudulla. Huhujen mukaan tämä nainen olisi ollut Hurley.

Nyt maailmankuulu näyttelijä-malli kertoo totuuden The Timesin haastattelussa.

– Se en ole minä, en ole syyllinen, hah, Hurley nauraa, mutta vakavoituu ja kertoo haastattelijalle, ettei kyse todella ole hänestä.

Insiderin mukaan Hurley asui aiemmin Gloucestershiressa, mikä on suosittu paikka kuninkaallisten keskuudessa, sillä heillä on siellä tontteja ja lomapaikkoja.

Elizabeth Hurley lokakuussa 2022.

Elizabeth Hurley ponnahti julkisuuteen suhteestaan Hollywood-tähti Hugh Grantin kanssa 1990-luvulla. Monet tunnistavat hänet myös Estée Lauder -brändin hajuvesimainoksista, joissa hän on poseerannut useita kertoja. Hurley on tähdittänyt muun muassa The Royals sekä Runaways -hittisarjoja.

Hurley ja Grant olivat parisuhteessa vuosien ajan huolimatta Grantin pettämiskohusta prostituoidun kanssa vuonna 1995. Sittemmin he erosivat, ja Hurley tapasi miehensä Steven Bingin vuonna 2000. He olivat yhdessä alle vuoden, mutta suhteesta syntyi poika Damian Hurley.

Elokuvatuottajana ja käsikirjoittajana tunnettu 55-vuotias Bing kuoli vuonna 2020 hypättyään kerrostaloasunnostaan Los Angelesissa.

Hurley muisti yllättäen menehtynyttä ex-miestään tuolloin.

– Olen uskomattoman surullinen siitä, ettei exäni Steve ole enää keskuudessamme. Tämä on kauhea loppu. Aikamme yhdessä oli hyvin onnellista, ja julkaisen nämä kuvat, koska vaikka kävimme läpi vaikeita aikoja, vain hyvät ihanat muistot suloisesta kiltistä miehestä merkitsevät, Hurley kirjoitti.