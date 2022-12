Lääkäri ja asuntosijoittaja Antin panostus kannatti, sillä omaperäisellä joulukalenterilla on ollut myönteinen vaikutus parisuhteeseen lapsiarjen keskellä.

Antin tekemä joulukalenteri on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa.

Espoolainen somevaikuttaja ja asuntosijoittaja Viivi Rintanen sai puolisoltaan omaperäisen yllätyksen joulun alla. Hänen puolisonsa Antti Rintanen päätti piristää Viiviä ja tehdä tälle itse joulukalenterin.

Ei tosin minkä tahansa sellaisen, vaan alusvaatejoulukalenterin. Antti hankki 24 paria erilaisia alusvaatteita ja paketoi ne pieniin pahvipusseihin.

Antin mukaan hän on aina tykännyt ostaa vaimolleen alusvaateita, mistä idea syntyi.

– Sain alunperin idean kalenterista, kun kuulin, että jotkut pariskunnat ovat hankkineet eroottisen kalenterin. Mielestäni se oli hyvä idea, mutta en halunnut ostaa mitään bulkkikalenteria, vaan tehdä enemmän oman näköisen kalenterin, Antti selvittää.

Kyseessä on pariskunnan oma perinne, sillä myös kahtena edellisenä vuonna Viivi on saanut puolisoltaan alusvaatekalenterin.

– Osasin jo odottaa kalenteria siksikin, että niiden myönteinen vaikutus meidän parisuhteeseemme on ollut niin suuri. Kalenterit ovat olleet mukavaa yhteistä ajanvietettä, joten ilahduin, kun Antti jaksoi tehdä sen tänäkin vuonna, Viivi kiittelee.

Antti ja Viivi ovat molemmat 32-vuotiaita yrittäjiä, lääkäreitä ja asuntosijoittajia. Espoolaispariskunnalla on peräti 105 sijoitusasuntoa. Heidän perheeseensä kuuluu viisi lasta, ja Viivi odottaa parhaillaan kuudetta lasta. Lisäksi kotona hyörivät koira ja kissa.

Osa saattaa tuntea Viivin hänen Kotimatka-nimisestä Instagram-tilistään, jota seuraa liki 40 000 ihmistä sekä seksiaiheisesta Paritellen-podcastista. Antti on myös tuotantotalouden diplomi-insinööri ja taekwondon maailmanmestari.

Alusvaatekalenteri on ollut piristys parisuhteeseen hektisen lapsiarjen keskellä. Antti tietää vaimonsa maun ja osaa kertomansa mukaan hankkia Viivin silmää miellyttäviä sekä käytännöllisiä alusvaatteita.

Antti tilaa alusvaatteita pääosin netistä, mutta toisinaan hän käy tekemässä löytöjä alusvaatekaupoissa.

– Etsin itse alusvaatteet fiiliksen mukaan. Yleensä valitsen ensisijaisesti kauniita alusvaatteita ja semmoisia, joita tulee arkisinkin käytettyä. Tuntuu turhalta ostaa alusvaatteita, joita ei enää koskaan näe päällä enää, hän korostaa.

Viivin mieleen ovat erityisesti laadukkaat alusvaatteet. Kalenteri on myös tuonut lisää säpinää makuuhuoneeseen.

– Enimmäkseen olen ollut hyvin tyytyväinen, sillä Antti tuntee alusvaatemakuni, joskin kaikki eivät ehkä tule arkikäyttöön ja ovatkin vain hetken hupia varten, Viivi kertoo.

– Lemppareita ovat ne, joita en olisi itse osannut tai raaskinut ostaa itselleni, mutta osoittautuvatkin kauniiksi ja istuvaksi, hän jatkaa.

Viivi kertoo availevansa pussit itselleen sopivalla hetkellä. Toisinaan Antti jättää pussit Viiville avattaviksi itsekseen, jos hän on poissa kotoa tai reissussa.

Viivi on esitellyt pussien sisältöä Instagram-seuraajilleen, ja pariskunnan mukaan palautetta on tullut laidasta laitaan. Enimmäkseen ihmiset ovat ihailleet Anti ideaa, ja monet ovat kiinnostuneita, mistä alusvaatteet on ostettu.

– On ollut mukava huomata myös miten miehet ovat rohkeasti laittaneet viestiä ja inspiroituneet, kaksikko tuumaa.

– Välillä tulee kyselyitä, tarvitseeko nainen muka niin paljon alusvaatteita, mutta olen sanonut, että en puutu aikuisen miehen ostoskäyttäytymiseen, joten antaa herralla olla keräilyharrastus, Viivi tokaisee.

– On parempi olla liikaa kuin liian vähän, Antti jatkaa.

Antilla on tapana yllättää puolisonsa.

– Antti on antanut usein myös lahjaksi erilaisia seksileluja, Viivi mainistee.

Pariskunta on ollut naimissa seitsemän vuotta. He tapasivat vuonna 2010 Helsingin yössä.

Parin mukaan yli sata sijoitusasuntoa eivät juurikaan työllistä heitä tällä hetkellä, sillä toiminta on pitkälti ulkoistettu. Antti tekee pääasiallisesti lääkärinä töitä, ja Viivi puolestaan tekee epäsäännöllisesti lääkärin töitä sekä podcastia ja sosiaalisen median markkinointia. Viivi suorittaa myös viimeisen vuoden lääkäriopintoja.

Viivillä tekee suosittua podcastiaan yhdessä seksuaalineuvojaksi opiskelevan Desire Nymarkin kanssa. He puhuvat seksistä pääosin lääkärin tai kolmekymppisen naisen ja perheenäidin näkökulmasta. Kaksikko jakaa podcastissa omia kokemuksiaan asiasisällön rinnalla.

– Tykkään toisinaan rikkoa käsityksiä ammatillisuuden rajoista. Yksinomaan asiasisältö on usein kuolettavan tylsää, mutta se saa väriä kun kertoo esimerkiksi, mitä ehkäisyvälineitä itse on kokeillut tai miten itsekin on kokenut limakalvojen kuivuutta synnytyksen jälkeen.

– Toisaalta meitä on myös syyllistetty, sillä joidenkin mielestä lapsiperheelliset äidit eivät saa puhua niin suoraan seksistä.

Somevaikuttajan mukaan suurimman palautevyöryn sai suuriin peniksiin liittyvä jakso.

– Suuret penikset kiinnostivat valitettavasti enemmän kuin niistä aiheutuva naiseen kohdistuva yhdyntäkipu, Viivi sanoo.