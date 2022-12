Vain elämää -tähdet Erika Vikman ja Yona ovat taistelleet tiensä läpi rajoittuneiden roolien, kehohäpeän ja huonon itsetunnon. Nyt he elävät vapautuneemmin kuin koskaan ja ovat löytäneet toisistaan sielunsiskon, johon voi tukeutua niin vaikeina kuin hyvinä hetkinä.

Kimaltavaan glitteriin pukeutuneet laulajatähdet Erika Vikman, 29, ja Yona, 39, asettautuvat poski poskea vasten ja ottavat syväluotaavan katseen kohti kameraa. Kaksikko vaihtaa asentoa sujuvasti naurunpyrskähdyksen siivittämänä ja kameravalojen välähdellessä.

Uudenvuoden aattona Erika Vikman hyppää kirkuvan yleisön eteen Levillä ja siivittää show’llaan juhlakansan kohti vuotta 2023. Yona puolestaan viettää uutta vuotta Pohjois-Suomessa läheistensä kanssa.

– Uusivuosi menee minulla aina töiden parissa. Se on ihanaa! Koen olevani itsekin keskellä suurinta juhlahumua, vaikka olen tietysti itse vesiselvä keikoillani, Erika sanoo.

– Minä taas olen todella onnellinen, että saan viettää vuodenvaihteen läheisteni seurassa. Uusi vuosi on minulle vuoden tärkein juhla, Yona kertoo.

Erika Vikman ja Yona ovat tunteneet toisensa vuosia, mutta Vain elämää -ohjelma vahvisti heidän ystävyyttään.

Suomen musiikkimaailman ykköstähtiin kuuluvat Erika ja Yona ovat olleet tänä vuonna suomalaisten olohuoneissa Vain elämää -ohjelman vuoksi. Ystäviä he ovat tosin olleet jo pitkään ennen ohjelmaakin.

– Ihastun ihmisiin, jotka ovat sydämellisiä, välittömiä ja näyttävät rehellisesti tunteensa. Yona on juuri sellainen. Ja hän on ihan mielettömän hauska! Erika paljastaa.

– Erikassa taas on niin monia tasoja. Hän on minun mielestäni aivan ihmeellinen ja upea tyyppi, ja lumoava joka solullaan, Yona kuvailee.

Vain elämää -poppoo Hirvensalmella viime kesänä. Kuvassa Erika Vikman, Mikko Alatalo, Redrama, Pete Parkkonen, Yona, Meiju Suvas, Tommi Läntinen ja Jyrki69.

Vuosi on ollut mullistava molemmille. Vain elämää -ohjelma väritti molempien arkea keväällä, kuvauksissa Hirvensalmella kesäkuussa ja niin ikään syksyllä, kun sarja alkoi pyöriä tv:ssä.

Yonalle ohjelmaan lähteminen oli uusi, jännittävä kokemus.

– En ole aiemmin tehnyt tv:tä tässä mittakaavassa. Välillä on tuntunut, että katson ikään kuin itseäni ulkopuolelta kävelemässä keskellä tähtipölyä, Yona kuvailee.

Yonalle kulunut vuosi on tuonut mukanaan paljon uutta. Vuonna 2023 hän aikoo keskittyä musiikin tekemiseen.

Erikalle kuvaukset osuivat vaikeaan ajanjaksoon. Hän kertoo olleensa totaalisessa burn outissa viime keväänä.

– Olin todella uupunut pitkään jatkuneen keikkailun takia. Siihen päälle vielä vapaa-ajan rankat huvit. Ajatukseni oli lähinnä se, että voiko Vain elämää -leirille osallistumisen perua, koska pelkäsin, ettei minulla ole voimavaroja tarpeeksi.

– Laitoin Yonallekin viestiä, jossa mietin, että pitäisikö minun vetäytyä vielä pois ohjelmasta, Erika myöntää.

Pelastukseksi koitui se, että Erika vetäytyi ennen kuvauksia kuukaudeksi Pirkanmaalle vanhempiensa luokse täyteen hiljaisuuteen ja rauhaan.

– Sanoin perheelleni, että en halua puhua sanaakaan töistä. Touhusin kummipoikani kanssa, kävelin luonnossa ja rentouduin. Se auttoi, ja lähdin lopulta ohjelman kuvauksista kotiin virkeämpänä ihmisenä, mikä on uskomatonta!

Totaalinen väsymys ja uupumus painoivat Erika Vikmania juuri ennen Vain elämää -leiriä.

Tiivistahtinen, reilu viikon kestävä Vain elämää -leiri on paikoin rankka, ja yöunet jäävät vähiin. Yona ja Erika kertovat olleensa toistensa tukipilareita kuvausten aikana.

– Yhtenä iltana Erika tuli huoneeseeni, kävi viereeni ja juttelimme pitkään. Väsyneet aivoni olivat tehneet ongelmia asioista, jotka eivät olleet ongelmia. Erikan tuki oli korvaamatonta, Yona sanoo.

Yonan mieltä lämmittää erityisesti se, että hän on saanut Vain elämää -ohjelman seurauksena paljon uutta yleisöä musiikilleen.

– Olen tehnyt, ja tulen jatkossakin tekemään taiteellista musiikkia, joten kaikki eivät ole tienneet minusta. Nyt minulle tulvii päivittäin henkilökohtaisia viestejä ihmisiltä, jotka ovat löytäneet minut.

Toisenlainenkin seuraus ohjelmalla oli.

– Ohjelman jälkeen viestien lähettäjissä on ollut paljon enemmän miehiä. Treffipyyntöjä on tullut paljon. Suhtaudun niihin positiivisesti, vaikka en treffeille suostukaan, Yona sanoo.

Alun perin Erika ja Yona kohtasivat toisensa Tangomarkkinoiden yhteydessä. Yona osallistui Tangomarkkinoille vuonna 2013 ja sijoittui täpärästi toiseksi Heidi Pakarisen saadessa kuningattaren kruunun. Erika puolestaan on tangokuningatar vuosimallia 2016.

– Yona oli iso syy siihen, että ylipäätään halusin osallistua Tangomarkkinoille. Seurasin hänen uraansa ja olin todella inspiroitunut hänestä, Erika sanoo.

Erika ja Yona alkoivat törmätä toisiinsa musiikkipiirien tapahtumissa kuten Emma-gaalassa.

– Tangotausta yhdisti meitä. Aina kun tapasimme, tulimme hyvin juttuun.

Erika Vikman kruunattiin tangokuningattareksi vuonna 2016.

Jyväskylässä asuvalla Yonalla ja Helsinkiin muuttaneella Erikalla on välimatkaa toistensa luokse, joten yhteyttä he pitävät nykyään pitkien videopuheluiden ja aktiivisten viestittelyn kautta.

– Olimme ystäviä jo aiemminkin, mutta Vain elämää totta kai vahvisti välejämme entisestään, Yona sanoo.

Ikäeroa ystävyksillä on kymmenen vuotta, mutta he molemmat toteavat, että ikä on vain numeroita.

– Minua ei yleensä ole ikäerot vaivanneet, Erika nauraa.

– Erika on vanha sielu. Ymmärrän, miksi hän on kiinnostunut vanhemmista miehistä ja naisista. Hän haluaa aina viedä asiat vähän pintaa syvemmälle, Yona sanoo.

Samalla alalla olevan ystävän tuki ja turva on tärkeää, koska julkisuuden valokeilassa oleminen ei ole aina helppoa. Asia näyttäytyi raadollisesti Yonalle esimerkiksi Hirvensalmella kuvauksissa.

– Minua jännitti todella paljon, miltä näytän. En ole tottunut esiintymään tv:ssä, Yona kertoo.

Leirin aikana Yona saattoi peittää kohtia, joista koki epävarmuutta, korjailla asentoaan ja vetää vatsaansa sisään. Silloin Erikan lausumat sanat jäivät mieleen.

– Muistan, kun Erika sanoi, että hän on ainakin ylpeä siitä, että tämä pikkuinen pelastusrengas suojelee sisäelimiä ja pitää ne turvassa. Mietin, että vau, miten kauniisti ajateltu! Yona sanoo.

– Haluan kiittää Erikaa siitä, että olen nykyään paljon enemmän sujut vartaloni kanssa. Olen alkanut nähdä entiset epävarmuudet kauniina kehossani.

Kun Yonan mieleen hiipii epävarmuuksia, on Erika usein hänen tukenaan – ja toisin päin.

Oman taistelunsa asian kanssa on käynyt Erikakin. Oli aika, jolloin hän vihasi kehoaan ja koki häpeää siitä.

– Olen saanut paljon kommentteja, etten ole sopiva. En suostu uskomaan sitä. Uskon itseeni ja siihen, että peilistä katsoo kaunis ja vahva ihminen.

Itsensä ja kehonsa hyväksyminen ovat asioita, joita Erika korostaa usein sosiaalisessa mediassaan.

– Minusta on järkyttävää, miten ulkonäkökriittisessä maailmassa elämme. En toivo, että kukaan käyttäisi energiaa oman kehonsa inhoamiseen. Erilaiset kehot ovat rikkaus.

Erika Vikman ja Yona toivovat, että jokainen voisi elää ennakkoluulottomasti ja itseään rakastaen.

Molemmat laulajat ovat taistelleet myös mielenterveyteen liittyvien asioiden kanssa, ja mikä tärkeintä, puhuneet niistä avoimesti. Yona opettelee yhä elämään epävakaan persoonallisuutensa kanssa, ja Erika puolestaan on kertonut kamppailevansa paniikkikohtausten kanssa – joskus kesken keikkojenkin.

– Olemme siinäkin asiassa häpeilemättömiä. Olemme avautuneet näistä asioista toisillemme paljon, Yona sanoo.

Molemmat uskovat, että mielenterveysongelmista puhumisen tulisi olla yhtä normaalia kuin fyysisistä sairauksistakin.

– Monet suhteeni ovat kaatuneet siihen, että emme puhuneet samaa kieltä näissä asioissa. On todella haastavaa, jos vierellä oleva ihminen ei ymmärrä asiaa, Erika huomauttaa.

Elämän kaikkien sävyjen tuominen esiin on sekä Yonalle että Erikalle tärkeää. He ovat huomanneet, että useimmilla on heistä jonkinlainen mielipide tai ennakkokäsitys.

– Moni saattaa pitää minua hipahtava, syvällisenä, runollisena tyyppinä ja Erikaa blondina bimbona, mutta miten paljon elämästämme puuttuisi, jos jumittuisimme vain siihen! Yona huokaisee.

– Meitä ei voi laittaa vain yhteen kategoriaan. Olemme hirveästi kaikkea muutakin, Erika komppaa.

Todellisuudessa molemmista löytyy paljon puolia, joista suuri yleisö ei tiedä mitään.

– Ihmiset eivät varmasti tiedä, miten hauskaa biletysseuraa Yona on. Tai sitä, että hän on oikeasti todella villi ja vähän tuhmakin! Erika kertoo.

– Se on totta! Olen aika seksuaalinen, mutta en alleviivaa sitä tai tuo sitä esille musiikissani, Yona nyökkää.

Vilauksia Yonan ja Erikan villistä puolesta on saatu erilaisilla gaalajatkoilla kuin Vain elämää -ohjelman merkeissäkin.

– Jos meidät kaksi päästää irti, niin kyllä se aika nopeasti menee villiksi. Minulla on puhelimessa paljon kuvia minusta ja Yonasta, jotka eivät kestä päivänvaloa, Erika nauraa.

– Minua kiehtovat ihmiset, jotka uskaltavat olla seksuaalisia, eivätkä pidä sitä tabuna. Voimme jutella näistäkin asioista Yonan kanssa todella avoimesti, Erika sanoo.

Erika puolestaan on Yonan mukaan tosiasiassa erittäin itsenäinen ihminen, vaikka jotkut saattaisivat kuvitella hänen tarvitsevan ”jatkuvaa valokeilassa olemista”.

– Erika viihtyy yksinkin, eikä tarvitse ketään kannattelemaan itseään. Et varmasti haluaisi esimerkiksi sellaista suhdetta, jossa tehtäisiin koko ajan kaikki toisen kanssa käsi kädessä, Yona sanoo.

– No en! Ja tämä alahan vaatii ylipäätään mahdollisilta kumppaneiltamme todella paljon ymmärrystä siitä, että emme yksinkertaisesti ole aina kotona työmme takia, Erika muistuttaa.

Erika ja Yona kertovat olevansa ”aivan irti” päästessään yhdessä juhlimaan.

Vauhdikkaasta vuodesta jäi kiireestä huolimatta molemmille paljon käteen. Erityisen innoissaan he ovat siitä, että molempien kalenterit täyttyvät tulevana vuonna keikoista ja musiikin tekemisestä.

– En malta odottaa ensi vuoden keikkoja ja festarikesää, Erika sanoo.

– Tänä vuonna en ehtinyt tehdä musiikkia kiireiden takia. Minulla on ihan hirveä palo säveltämään. Tavoitteenani on tehdä levy jo ensi syksyksi, Yona paljastaa.

Tulevalle vuodelle Yona aikoo tehdä myös lupauksen liittyen rahaan. Hän kertoo, että hänen managerinsa on toistaiseksi hoitanut ison osan hänen raha-asioistaan.

– En hirveästi koske rahoihini, sillä en ole koskaan ollut kovin kiinnostunut niistä. Minulle on aina riittänyt se, että minulla on tilillä rahaa ruokaan. Nyt haluaisin opetella suunnitelmallisemmaksi ja tekemään kuukausibudjetteja, koska säästän rahaa unelmieni minitaloon, Yona lisää.

Ystävyyttään kaksikko aikoo hoitaa edelleen sängyn pohjalta aamutuimaan soitetuilla videopuheluilla ja tapaamisilla aina, kun kiireiset kalenterit sen sallivat. He eivät pidä mahdottomana sitäkään, että Erika piipahtaisi joskus Yonan askeettisella, puulämmitteisellä mökillä rentoutumassa.

– Olen todella harvoin metsässä vaeltamassa saati telttailemassa, mutta Yonan kanssa voisin lähteä. Hän olisi mahtavaa eräseuraa, Erika pohtii.

– Minä hoitaisin tulen nuotioon, karkottaisin sudet ja pitäisin sinusta huolta, Yona lupaa.

– Sovittu! Erika nauraa.

