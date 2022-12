Jami, 26, on käyttänyt ”aikalailla kaikkea mahdollista” – Maria Veitolan suora kysymys saa hänet poistumaan huoneesta

Maria Veitola ja Sami Kieksi pääsevät uudessa dokumenttisarjassaan Saijan kotiin, jossa asuu myös hänen huumeita käyttänyt poikansa Jami.

Uuden Veitola.doc -dokumenttisarjan ensimmäisessä jaksossa käsitellään huumeiden maailmaa. Jaksossa juontaja-toimittaja Maria Veitola sekä ohjaaja käsikirjoittaja Sami Kieksi tapaavat päihteidenkäyttäjiä ja heidän läheisiään.

Ovensa kameroille avaa perheenäiti Saija, jonka 26-vuotias poika Jami on käyttänyt huumeita noin rippikouluikäisestä saakka.

Tällä hetkellä Jamin tilanne on vakaa, sillä hän saa äidiltään tukea ja asuu kotona aloittelemassa uutta elämäänsä kuntoutuksen jälkeen. Jami hoitaa myös perheen uutta koiranpentua opetellakseen vastuun kantamista.

– Joka päivä sitä itse miettii, että onko tämä pysyvää vai tuleeko retkahdus. Päivä kerrallaan, Saija kuvailee dokumentissa.

Saija-äiti ja hänen poikansa Jami kertovat tarinansa Veitola.doc -sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Vaikeudet alkoivat Jamin yläkouluaikoina. Kokeilunhalu ajoi käyttämään päihteitä ja opiskeleminen kärsi. Saija liikuttuu dokumentissa kertoessaan, miten paljon hän on venynyt auttaakseen poikaansa.

– Jami on soittanut ja sanonut, että jos hän ei maksa velkoja, häntä ammutaan polviin. Äitinä haluaa suojella lasta. Todellisuudesta ei tiedä, että onko sitä vain rahoittanut pojan käyttöä. Isoäidin luokse on velkojat menneet väkisin sisään ja etsineet poikaa, Saija kuvailee Veitolalle.

Kieksi, Veitola ja Saija-äiti saavat luvan tulla Jamin huoneeseen. Jami istuu sohvalla huppu päässä. Huomio kiinnittyy pöydällä lojuviin purnukoihin ja Juissi-mehupurkkeihin.

– Vähän vielä siisteydessä opettelemista, Saija sanoo.

– Eikä ole, Jami toteaa.

– Minusta ihan jees, Veitola sanoo.

Jami kertoo käyttäneensä ”aikalailla kaikkea mahdollista” paitsi heroiinia.

– Amfetamiini, bentsot, kukka, alkoholi. Ne on varmaan pahimmat, mihin jäin koukkuun, Jami luettelee.

Veitola kysyy onko Jami koskaan huijannut äidiltään rahaa. Jami myöntää asian heti kättelyssä.

– No olen. Monta kertaa. Varmaan ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla, hän sanoo.

– Oletko sanonut, että olet kuolemanvaarassa? Veitola kysyy.

– Varmaan. Tai no en tiedä.

Motivaatio lopettamiseen oli lopulta yksinkertainen, sillä vaihtoehdot olivat vähissä.

– Linna, hauta tai… niin. Siinä ne on. Ei siinä ole mitään kolmatta, Jami pohtii.

Saija kertoo Maria Veitolalle perheen arjen olleen pahimmillaan äärimmäisen haastavaa Jamin päihteidenkäytön vuoksi.

KESKUSTELU saa täyskäänteen, kun Veitola kannustaa dokumentissa Jamia pohtimaan suhdetta äitiinsä.

– Onko mitään, mitä haluaisit sanoa äidille? Veitola kysyy.

Jami ei halua vastata kysymykseen. Hän nousee sohvalta ripein elkein.

– Kyl mä lähden moikkaa sitä kaveria. Niin mä sanon, Jami toteaa lyhyesti ja poistuu huoneesta.

Saija-äiti ja Veitola jäävät huoneeseen.

– Huomaan, että nyt häntä rupesi ärsyttämään, äiti sanoo katsoen poikansa perään.

– Ei se haittaa, Veitola sanoo.

Äiti kertoo, että Jamin avautuminen yllätti hänet.

– En muista, koska olisi näin paljon vastannut. Hän oli tosi hermostunut. Ei ole siellä klinikoillakaan vastannut noin paljon, äiti kertoo.

Saija kertoo sanovansa pojalleen usein, kuinka tärkeä hän on.

– Sanon, että rakastan häntä, hän tietää sen. Olen aina ollut hänen rinnallaan. Aina kun lähetän hänelle viestin, että rakastan sua niin kyllä se aina vastaa, että niin mäkin sua, Saija sanoo hymyillen pienesti.

Sami Kieksi ja Maria Veitola tekivät laajaa taustatyötä dokumenttisarjan onnistumiseksi.

Dokumentin tekijät Sami Kieksi ja Maria Veitola kuvailivat molemmat IS:lle, että he halusivat luoda turvallisen ilmapiirin, jotta vaikeitakin asioita voi käydä läpi kameroiden edessä.

– Kaikilla ihmisillä on kipeitä asioita, joita on vaikea ottaa puheeksi. Tällainen dokumentti voi joskus olla keino tulla vaikeiden asioiden kanssa esille. Vaikka se tuntuisi haastavalta sillä hetkellä, niin minun kokemukseni on, että se on lopulta aika vapauttavaa, Kieksi kertoo IS:lle.

– Mariahan tietysti elää vähän eri tavalla tilannetta, koska hän toimittajana haastattelee. Minä katson ohjaajana tilannetta kameran takaa, Kieksi kuvailee.

Veitola ja Kieksi kertovat, että he käyttivät lukemattoman määrän tunteja vain keskustellakseen ja tavatakseen haastateltavia ilman kameroita, jotta itse kuvaamishetki olisi luonteva.

– Kiersimme autolla ympäri Suomea ja teimme niin sanottuja varmistuskäyntejä ilman kameroita, jotta pääsimme tutustumaan heihin, Veitola kertoo.

– Se oli ihan hirveän tärkeää, että vain hengasimme heidän kanssaan. Mitä pidempään hengailet ihmisten kanssa, sen enemmän saat heistä irti kuvaushetkellä, Kieksi muistuttaa.

Lue lisää: Sami Kieksin puhelimeen kilahti yllättävä Instagram-viesti Maria Veitolalta – ”salamyhkäinen yhteydenotto” johti lopulta poikkeukselliseen yhteistyöhön

Veitola.doc alkaa MTV Katsomossa ja C Morella torstaina 29.12.