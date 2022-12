Katie Price vähät välitti varoituksista ja kävi taas kauneusleikkauksessa – perhe kauhuissaan

Katie Price on muokannut ulkonäköään lukuisilla kauneusleikkauksilla, eikä loppua näy.

Glamourmalli ja tv-persoona Katie Price, 44, on jälleen käynyt kauneusleikkauksessa, kertovat brittimediat. Jordan-taiteilijanimeä uransa alussa käyttänyt Price on puhunut avoimesti hänelle tehdyistä kauneusoperaatioista, jotka ovat muokanneet hänen ulkonäköään merkittävästi.

The Sun ja Daily Mail kertovat, että Pricen viimeisin ja järjestyksessään jo 16:sta rintaleikkaus on tehty Belgiassa.

– Katie haluaa Britannian suurimmat rinnat ja uudet implantit vievät hänet lähemmäksi tavoitetta, sisäpiiristä kerrotaan The Sun -lehdelle.

Katie Price kuvattuna Harvey-poikansa kanssa lokakuussa.

Pricelle on vuosien saatossa kymmeniä operaatiota rintaleikkauksista rasvaimuihin, kasvojenkohotukseen ja nenäleikkauksiin. Tähden läheiset ovat olleet hyvin huolissaan leikkausten riskeistä ja siitä, että osa operaatioista on epäonnistunut täysin.

Etenkin Pricen Amy-äiti on kertonut olevansa surullinen tyttärensä leikkauskierteestä.

– Ehkä hän tekee niitä, koska ei tunne oloaan tarpeeksi viehättäväksi, tai ehkä hänellä on dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö. Osa ongelmaa on, että hän saa leikkauksia ilmaiseksi, äiti on kertonut.

Myös Pricen hyvä ystävä ja entinen glamourmalli Nicola McLean on hänkin sanonut olevansa huolissaan.

– Hänen on lopetettava kauneusleikkaukset ja voin sanoa sen hänelle suoraan kasvotusten. Sen on loputtava. Hän on uskomattoman upea, mutta leikkaukset ovat hänen oma päätöksensä ja ihmisten on annettava tehdä omat päätöksensä, McLean on sanonut.

Lähipiirin mukaan brittikirurgit ovat kieltäytyneet leikkaamasta Pricea, joten viiden lapsen äiti on suunnannut ulkomaille kirurgin veitsen alle.

Plastiikkakirurgi Tijion Esho sanoi Independent-lehdelle vuonna 2019 Pricen käyneen hänellä konsultaatiossa, mutta kirurgi käännytti Pricen pois. Hän kuvaili Independentille varoittaneensa Pricea leikkauksista ja siitä, että niillä voi olla tuhoisat seuraukset.

– Hänellä on todella suuri riski saada arpia, tulehdus, veritulppa ja jopa kuolla leikkauspöydälle hänelle aiemmin tehtyjen operaatioiden takia, Esho sanoi.

Marraskuussa Pricen läheiset kertoivat brittilehdille, että lääkärit olivat sanoneet suoraan, että lukuisista komplikaatioista kärsinyt ex-glamourmalli asettaa itsensä hengenvaaraan joka kerta, kun hän käy kauneusleikkauksessa. Price ei ollut ottanut varoituksia kuuleviin korviinsa.

Katie Price kuvattuna vuonna 2017. Hän on kertonut käyneensä ensimmäisessä kauneusleikkauksessaan 19-vuotiaana. Isä ja äiti maksoivat tuolloin osan rintaleikkauksen kuluista.

Price kävi tiettävästi edellisen kerran kauneusleikkauksessa maaliskuussa, jolloin hänelle laitettiin uudet rintaimplantit, hänelle tehtiin kokovartalon rasvaimu ja hänen takapuoleensa siirrettiin rasvaa.

Katie Price on myöntänyt, että hän on joutunut korjailemaan epäonnistuneiden kauneusleikkausten tuloksia toistuvasti uusilla leikkauksilla.

Hän on kertonut haastatteluissa, että hänellä on ollut ongelmia etenkin rintaimplanttien ja kasvoleikkausten kanssa.

– Rintani näyttävät epämuodostuneilta, aivan kamalilta. Olen häpeissäni, Price suri vuonna 2012 rintaleikkauksen jälkeen.

Vuonna 2008 Katie Price viihtyi tummatukkaisena. Tuolloin hän oli juuri suunnitellut oman ratsastustarvikkeita sisältävän mallistonsa.