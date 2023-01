Piritta Hagmanin rakkauden löytyminen tallentui kameroille – piti deittielämänsä aiemmin visusti omana tietonaan erityisen syyn takia

Yrittäjä Piritta Hagman haluaa kumppanuutta, johon kuuluu seikkailuja ja turvaa.

Menneenä vuonna Piritta Hagman, 43, havahtui siihen, että hän on pitkästä aikaa panostanut enemmän omaan hyvinvointiinsa.

– Tajusin sen, kun katsoin taaksepäin. Ensimmäistä kertaa todella pitkään aikaan olen tilanteessa, että olen ihan oikeasti asettanut oman aikani arvokkaaksi, enkä vain yrittänyt sitä, hän kertoo.

Se ei ollut suunniteltua, mutta se oli tarvittua.

Hagman on kokenut, että hän on itse määritellyt ja hänet on pitkään määritelty muiden kautta. Milloin hän on ollut jonkun vaimo, ex-vaimo, äiti tai yrittäjä.

Piritta Hagman halusi määritellä itsensä uudelleen.

Viime vuosina hänen elämässään on ollut teemana tutkia, kuka hän on tässä kohtaa elämää. On ollut väliarvioinnin paikka, jonka myötä hän haluaa itsekin määritellä itsensä uudelleen enemmän omana itsenään.

– Tuntuu, että se kuka olen naisena on ollut paljon pienempi lohko elämässä ja nyt yhtäkkiä se otti valtaansa enemmän tilaa.

Itseensä keskittyminen ei tarkoita sitä, etteivätkö lapset olisi edelleen Hagmanin elämässä kaikista tärkeimpiä.

– Teen aina intohimoisesti jotain asiaa ja olen ollut intohimoisesti äiti. Sitten vähän kadotin kaiken muun ja tiedän näin jälkikäteen, että olisi ollut terveellisempää, jos skaalani olisi ollut laajempi.

Muutos on ennen kaikkea sisäinen, sillä vaikka Hagman elää elämässään uutta ajanjaksoa, ei hänen arkensa ulkoisesti näytä radikaalisti erilaiselta.

Paitsi, että vuoroviikkovanhemmuuden ja lasten kasvamisen myötä vapautunut aika kuluu nyt toisenlaisen intohimon parissa.

– Täytin sen heti hevosen mentävällä aukolla, joka on siis loputon suo, Hagman nauraa.

Viime keväänä jännevammasta kuntoutuva pilkukas hevonen kosketti Hagmanin sydämessä jotain sellaista, ettei hän voinut muuta kuin tarjota sille kodin. Elämänmuutokseen Hagman suhtautuu jälleen intohimoisesti, sillä niin hän aina tekee: täysillä tai ei ollenkaan.

Täysillä Hagman lähti myös kuvaamaan elämäänsä Iholla-sarjaan, jonka tähtikaartiin hän liittyi edellisellä kaudella. Sarjassa näkyy Hagmanin elämää iloineen, suruineen ja kaikkine pohdintoineen.

– Aina kun joku uskaltaa olla aidosti itsensä ja näyttää tunteensa, uskon, että se vapauttaa jonkun siitä pelosta, että olisi yksin asioiden kanssa. Me kaikki käymme samoja asioita elämässä läpi, toiset vain pitävät kulissia yllä enemmän kuin toiset.

Tammikuun 12. päivä alkavalla uudella kaudella hän näyttää elämästään myös uuden osa-alueen: deittailun. Se on ollut mielenkiintoista, vapauttavaa ja hauskaa. Yhtäkkiä olo on kuin 15-vuotiaalla, jolla ihastuksen kutkuttava tunne tuntuu koko vartalossa.

– Olen kyllä seurustellut jo aikaisemmin. Nyt puhun siitä ja se on asia, jonka olen pitänyt täysin itselläni tähän mennessä.

Vuoden alussa Hagman vahvisti seurustelevansa Suomen miesten koripallomaajoukkueen eli Susijengin päävalmentajan Lassi Tuovin kanssa. Uuden rakkauden löytyminen tallentui myös kameroille.

– Tämä tulee olemaan osa sarjaa, en oikeastaan halua tässä kohtaa enempää kommentoida sitä. Ehkä voi olla ihan hauska katsella sitten sieltä, Hagman naurahtaa.

Yksi syy, miksi Hagman aiemmin piti tapailun yksityisenä on muutaman vuoden takainen avioero jääkiekkoilija Niklas Hagmanista. Entisellä avioparilla on kolme yhteistä lasta, joille molemmat halusivat antaa aikaa käsitellä vanhempien eroa.

– Sitten kun siitä (tapailusta) alkaa puhumaan, niin ei halua tuoda keskusteluun ketään kauhean aikaisin, koska itsekin vasta totuttelee siihen ajatukseen ja siitä edellisestä irti päästämiseen. Se herättää paljon tunteita matkan varrella.

Hagman on halunnut kunnioittaa julkisuudessa lapsiaan, entistä aviomiestään sekä mahdollista uutta tapailukumppania. Alkuun haluaa myös tutustua uuteen ihmiseen rauhassa, kun ei itsekään vielä tiedä, mihin juttu mahdollisesti on menossa.

– Valitettavasti julkisuuteen saattaa tulla joku sellainen asia, mikä on jo mennyttä. Se tulee liian myöhässä ja tekisi mieli nostaa hanskat pystyyn ja ilmoittaa, että ehkä saatoin tapailla tätä ihmistä, joskus jopa vain muutaman kerran, mutta se meni jo, Hagman naurahtaa.

On selkeä syy, miksi Hagman on juuri nyt valmis näyttämään tämänkin alueen elämästään julkisesti: hänen lähipiirinsä on siihen myös valmis.

Viimeksi tapaillessaan uusia ihmisiä Hagman oli parikymppinen ja haaveili perheestä. Nyt nelikymppisenä hän on huomannut pohtivansa uuteen kumppaniin liittyviä asioita aivan eri tavalla, kun paineita esimerkiksi perheen perustamisesta ei ole enää samalla tavalla.

– Ainakaan minä en ajatellut silloin, millaisia ominaisuuksia haluan toiselta ihmiseltä tai mitä ominaisuuksia hän tuo minussa esille. Se on ollut sellaista, että joku joka on näyttänyt ihanalta ja on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Piritta osti viime keväänä itselleen hevosen ja on siitä lähtien opetellut hevosen omistajan arkea.

Hagman kuvailee kahden ihmisen välistä kemiaa, jota täytyy tietysti olla myös. Nyt kuitenkin uuden kumppanin tapailua määrittää myös niin moni muu asia. Parisuhteessa täytyy olla terveet rajat ja kommunikaation täytyy toimia.

Yksi huomioon otettava asia on myös Hagmanin lapset.

– Ei tulisi ikinä mieleenkään olla parisuhteessa ihmisen kanssa, joka ei olisi ok sen asian kanssa, että minulla on lapsia tai lapseni eivät jotenkin soveltuisi siihen. Eihän sellaista vaihtoehtoa ole olemassakaan. Ja he tietävät sen ja sen takia uskonkin siihen, että he kokevat sen turvalliseksi.

Hagmanin elämä on muutenkin järjestetty lasten ehdoilla, eivätkä Hagmanien asumisjärjestelyt ole olleet eron jälkeen kaikista perinteisimmät: lapset asuvat koko ajan samassa kodissa, mutta vanhemmat vaihtavat vuoroviikoin lasten asuttaman kodin ja toisen asunnon välillä.

Hagman kertoo kotinsa olevan siellä, missä lapset ja eläimet ovat.

– Edelleen lähden kotoa pois, kun lähden lasten luota.

Järjestely vaatii toimiakseen paljon avointa keskustelua ja sen hyväksymistä, että toinen hoitaa asioita eri tavalla.

– Molemmilla täytyy olla tahtotila, että tehdään noin. Se ei toimisi todellakaan, jos vain toinen haluaisi tehdä ja pakottaisi toisen siihen tilanteeseen.

Piritta esimerkiksi tietää tullessaan kotiin omalle viikolleen, että kissojen hiekkalaatikot täytyy putsata ensimmäisenä ja viimeisenä. Niklas vastavuoroisesti varmasti tietää pyykkikorien olevan täynnä, kun hän saapuu omalle viikolleen.

– Täytyy valita taistelunsa. Eli kun tulet tilanteeseen, niin koti ei välttämättä ole siinä kunnossa kuin itse haluaisit ja toinen tekee asiat eri tavalla – joka ei siis ole muuttunut 20 vuodessa mihinkään, jos ollaan realistisia.

Rakastuminen on Hagmanin mielestä yksi ihanimpia tunteita, mitä maailmasta löytyy. Eikä hän tarkoita vain kumppaniin rakastumista, vaan myös sitä, kun on saanut kokea rakastumisen omaan lapseensa.

Nyt hän on kuitenkin ollut valmis jälleen kokemaan myös rakastumisen kumppaniin.

– Kaipaan sitä, että olisi arjessa kumppani ja voisimme jakaa elämän ilot ja surut. Tässä kohtaa elämässä miettii paljon sitä, kenen kanssa voisi kasvaa ja että olisi kumppani. Haluan päästä tuomaan hänen elämäänsä jotain lisää ja etsin sellaista seikkailutoveria tähän elämään.

Deittailumaailma on myös muuttanut muotoaan viimeisten vuosikymmenien aikana. Sen myös Hagman huomasi nopeasti tutustuessaan nykyaikaiseen deittikulttuuriin.

– En ollenkaan ymmärtänyt deittailun konseptia. Miten voi muka tapailla monia ihmisiä, minulla menee pää ihan jumiin. Yritin olla moderni Carrie Bradshaw, mutta en ollut, vaan suoraan 50-luvulta, Hagman nauraa.

Rakkauteen kuuluvien rajojen opettelu on ollut tärkeää.

Rakkauteen kuuluvat myös rajat, joiden asettamista Hagman on joutunut elämässään opettelemaan. Aiemmin Hagman kertoo usein ymmärtäneensä ihmisten huonoa käyttäytymistä ja sitä kautta hyväksyneensä sen.

Nykyään hän osaa paremmin asettaa rajoja ja myös tarvittaessa lähteä tilanteesta pois.

– Olen aina ollut vähän yliempaattinen. Ymmärrän sen syyn taustalla, miksi joku ihminen käyttäytyy huonosti. Sitten teen helposti tekosyitä ja annan vähän liiankin paljon varaa sille ihmiselle loukata minua uudelleen.

Hagman ei puhu pelkästään parisuhteista ja hän huomauttaa, ettei puhu nyt entisestä aviomiehestään. Yliempaattisuus ja rajojen puute on ollut yleinen teema hänen elämässään.

– Sitten se menee liian pitkälle ja lähden ovet paukkuen. Se on se, mitä olen työstänyt itsessäni, että kun asetan rajan aikaisemmin, niin en toivottavasti joudu koskaan siihen ääritilanteeseen sen ihmisen kanssa.

Hagman kuvasi viime syksynä hektistä arkeaan Iholla-ohjelmaan ja kameroille tallentui, kuinka seinä tuli lopulta vastaan.

Samalla kun Hagman on opetellut asettamaan rajoja, on hän myös opetellut luopumaan kontrollista. Aiemmin hän piti tiukasti kaikkien asioiden narut omissa käsissään.

– Ei tarvitse huolehtia koko ajan kaikista ympärillä. Sitten kun uskaltaa päästää irti, vapautuu itselle enemmän tilaa.

Kontrollista irti päästäminen on tehnyt kipeää. Epäitsekkäistä tarkoitusperistä huolimatta oli murskaavaa tajuta, ettei auttaminen tehnyt ympärillä oleville ihmisille pelkästään hyvää.

– Se luo kompleksin, että kuvittelet olevasi ainoa, joka pystyy pitämään kaiken kasassa. Sehän on hirveän itsekästä loppujen lopuksi. Kuvittelet auttavasi kaikkia, mutta samalla estät heidän kasvuaan.

Vielä viime syksynä Hagman joutui myös myöntämään itselleen, ettei hänen aikansa riitä kaikkeen.

– Olen vähän sellainen ihminen, joka ajattelee aina, että kaikki asiat ovat ratkaistavissa. Se on se tapa, millä elän. Sitten kun tulee eteen asia, mikä ei ole minun käsissäni, se on aina todella pysäyttävää minulle.

Edelleen Hagman siis yrittää opetella pysähtymään ennen kuin on liian myöhäistä.

– Niitä hetkiä on ollut muutaman vuoden sisään pari, jolloin tajuan, että oma ratkaisukykyni ei enää riitä. Onneksi minulla ei ole niissä kohtaa vaikeuksia pyytää apua.

Omien voimavarojen ylimitoittaminen tullaan Hagmanin mukaan näkemään tänä keväänä myös televisiossa.

– Aina ajattelen, että pystyn hoitamaan useampaa isoa työprojektia samaa aikaa, hoitamaan lapset, hevosen ja treenaamaan aamukuudelta. Sitten tulee se seinä vastaan, en pysty ja romahdan.

Hagman myös lisää, ettei kenenkään kuuluisikaan pystyä kaikkeen.

Hagman haluaa työllään kasvattaa tietoisuutta äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiasta.

Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeuttina toimiva Hagman teki hiljattain myös uuden aluevaltauksen aloittaessaan Rosanna Kuljun kanssa Pimppiheimo-podcastin, jossa he lanseerasivat termit pimppi huurussa ja perhosia pimpissä.

– Periaatteessa se on sellainen kutkuttava tunne, kun on innoissaan jostakin. Joskus se saattaa olla myös syvältä kumpuava toive löytää ihminen, kenen kanssa on ihana olla ja se kutkuttava tunne siitä. Sen uudelleen löytäminen on ollut todella kivaa ja ihanaa.

