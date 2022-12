Love is Blind -suosikkirealityssä mukana ollut tekee paljastuksia ohjelman kulisseista – nämä asiat yllättivät

Kelly Chase nähtiin Netflixin Love Is Blind -sarjan ensimmäisellä kaudella.

Kelly Chase nähtiin Love Is Blindin ensimmäisellä kaudella vuonna 2018. Nyt hän kirjoittaa Insider-lehdessä olleensa yllättynyt monesta asiasta ohjelman kulisseissa.

Varsinaiseksi Netflix-hitiksi muodostuneessa, tämän hetken puhuttavimmassa deittailuohjelmassa Onko rakkaus sokea? (englanniksi Love is Blind) osallistujat tapailevat 10 päivän ajan sikin sokin niin, että he eivät näe toisiaan. Kiinnostus ja rakkaus on tarkoitus sytyttää pelkästään seinän erottamien keskustelujen kautta tarkoitusta varten rakennetuissa ”kapseleissa”.

Jos tuon päätteeksi päädytään kosimaan, parit saavat ensi kertaa nähdä toisensa. Sitten lähdetään yhteiselle lomamatkalle tutustumaan paremmin ja muutaman viikon tapailun jälkeen marssitaan alttarille. Vasta siellä selviää, onko rakkaus ollut sokea ja päätyvätkö parit sanomaan oikeasti tahdon?

Chase tapasi alttarilla Kenny Barnesin, mutta päätyi kieltäytymään avioliitosta. Silti hän iloitsee osallistumisestaan ohjelmaan ja kertoo sen olleen kokemus, joka tulee vastaan vain kerran elämässä.

Chase paljastaa olleensa nirso miesten suhteen ennen kuin osallistui ohjelmaan.

– Oikean elämän deiteillä olin ronkeli. En uskonut, että saisin kehenkään yhteyttä niissä kapseleissa. Sitten huomasin oikein odottavani, että pääsen juttelemaan jonkin tietyn miehen kanssa uudestaan.

Chase odotti, että ohjelman naisten kesken olisi kehkeytynyt konflikteja. Hän myöntää olleensa väärässä ja kehuu kaikkien tukeneen toisiaan.

Toinen olettama oli, että kilpailijat ”pakotetaan” juomaan.

– Tarjolla oli viiniä ja tiukkaa viinaa, mutta minua ei pakotettu eikä rohkaistu juomaan. Juominen oli täysin itsestäni kiinni ja sain itse päättää, kuinka monta lasillista otan.

Chase myöntää yllättyneensä, ettei ohjelmaa ollut käsikirjoitettu.

– Tämä saattaa kuulostaa uskomattomalta, mutta show ei ollut käsikirjoitettu. Meitä rohkaistiin juttelemaan tietyistä aiheista, kuten haluammeko lapsia tai suostummeko heti seksiin. Sitä ei kuitenkaan ohjailtu millään tavalla. Me kävimme aitoja, raadollisia ja herkkiä keskusteluja, mutta kaikki mitä sanoimme tuli meiltä itseltämme.

Ohjelmaan osallistuneita miehiä Chase piti herkkinä.

– Olin aivan kummissani, kuinka herkkiä kundit olivat. Nyky-yhteiskunnassa miesten haavoittuvuutta ei pidetä välttämättä hyvänä asiana. Oli hienoa nähdä, kuinka avoimia kaikki olivat.

Jos juominen oli hallinnassa ohjelman kuvauksissa, niin myös ruokailut hoidettiin asiallisesti.

– Olin hieman hermostunut, koska minulla on erikoisruokavalio. Luulin, että meille tarjotaan voileipiä, pitsaa ja prosessoituja ruokia. Ensimmäisen kymmenen päivän aikana tarjolla oli kuitenkin grillattua kalaa, kanaa, pihvejä, vihanneksia ja hedelmiä. Myös kasvissyöjät oli huomioitu.

Chase ei ole aiemmin esiintynyt tosi-tv:ssä. Siksi kaikki jännitti.

– Kaikki oli uutta, mutta olin suorastaan ihmeissäni, kuinka intensiivisiä haastattelut olivat. Aivan kuin olisin ollut terapiasessiossa, jossa voin jakaa kaikki traumani ja syvimmätkin salaisuuteni. Itkin kahdeksan päivän aikana enemmän kuin viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Pystyin avautumaan jokaisessa sessiossa ja paljastin kaikki haavat, joita olen saanut edellisistä suhteistani. Pystyin puhumaan myös kokemastani seksuaalisesta häirinnästä.

Useissa tuotannoissa osallistujia varten palkataan psykologi. Tällä kertaa mielenhuollon ammattilaista ei kuvauspaikalla kuitenkaan nähty.

– Yllätyin, ettei tarjolla ollut varsinaista ammattiapua – ei kuvatessa, eikä sen jälkeen kun ohjelma esitettiin. Kyseessä oli kuitenkin varsin tunnepitoinen ohjelma.

– Kun ohjelmaa kuvattiin, tunteet kuohahtivat monta kertaa. Kun kaikki oli paketissa, jäin yksin ihmettelemään suhdettani Kennyyn ja muihin osallistujiin. Tunteitani ei helpottanut, että sarja tuli ulos ja jouduin kohtaamaan fanien reaktiot.