Sydänkirurgi Hasnat Khanin ja prinsessa Dianan rakkaustarina ajautui mahdottomaan umpikujaan heinäkuussa 1997. Sittemmin naimisiin mennyt, eronnut ja uuden onnen löytänyt Khan on raottanut äärimmäisen harvoin salaisuuden verhoa kenties maailman kuuluisimman salasuhteen ympäriltä.

Se oli sydänkirurgi Hasnat Khanille ihan tavallinen syyskuinen työpäivä vuonna 1995. Hän kiirehti valkoisessa takissaan Royal Bromptonin sairaalan käytävillä. Hän oli menossa tekemään tilannepäivitystä Oonagh Shanley-Toffololle, jonka puoliso oli maannut hänen leikkauspöydällään hetki sitten.

Shanley-Toffolon vieressä istui ymmärtäväisen näköisenä pitkänhuiskea, vaalea ja sinisilmäinen nainen, joka oli tukemassa ystäväänsä. Walesin prinsessasta Dianasta oli vaikea erehtyä, mutta kovasta työmoraalistaan tunnettu Khan ei ehtinyt kiinnittää edessään istuvaan prinsessaan sen suurempaa huomiota.

Ei ennen kuin hän näki Dianan sairaalassa toisen ja kolmannenkin kerran. Oliko Diana tullut katsomaan vain ystävänsä puolisoa, vai toivoiko hän myös samalla kohtaavansa uudelleen ruskeasilmäisen sydänkirurgin? Olipa totuus mikä tahansa, sairaalan seinien sisäpuolilta alkoi syksyllä 1995 rakkaustarina, joka muutti sekä prinsessan että kirurgin elämän.

Diana oli korviaan myöden rakastunut sydänkirurgi Hasnat Khaniin. Pari ei kuitenkaan koskaan edustanut yhdessä julkisesti, vaikka salasuhde kesti lähes kaksi vuotta.

Suhde pysyi salassa yllättävän pitkään ottaen huomioon, että sen toisena osapuolena oli nainen, joka tunnistettiin kaikkialla. Eikä se ollut salaisuus, että Dianan ja prinssi Charlesin liitto oli kariutunut asumuseroon jo vuonna 1992. Ainoat viitteet romanssista olivat Khanin palatsiin lähettämät kukkapuskat ja Dianan Khania varten rakennuttama ”miesluola”, johon hän oli pyytänyt ison sohvan, television ja oluella täytetyn jääkaapin. Keittiöhenkilökunnalleen Diana mainitsi haluavansa ruokiinsa currya.

Dianan hovimestari Paul Burrell puolestaan kuljetti palatsiin autonsa takapenkillä Khania, joka oli piiloutunut viltin alle välttääkseen uteliaat katseet.

Poikkeukselliseen rakkaustarinaan ja sen salailuun hypättiin myös fiktiivisen, brittihovin elämästä kertovan The Crownin viidennellä kaudella, joka julkaistiin Netflixissä marraskuussa 2022. The Crownissa Diana (Elizabeth Debicki) turvautui tummaan peruukkiin ja aurinkolaseihin päästäkseen rauhassa elokuviin Khanin (Humayun Saeed) kanssa.

Sitä ei tiedetä, tapahtuiko näin myös tosielämässä, mutta varmaa on, että kaksikko halusi myös tosielämässä pitää rakkautensa katseilta suojassa keinolla millä hyvänsä.

Prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin liitto kariutui asumuseroon vuonna 1992. Viralliset avioeropaperit kirjoitettiin 1996. Keskellä ex-parin pojat prinssit Harry ja William.

Pakistanilaissyntyinen, perinteitä kunnioittava Khan ei voinut kuvitellakaan, että suhde tulisi julkisuuteen ennen kuin prinsessan avioero prinssi Charlesin kanssa olisi virallinen. Khan ei muutenkaan välittänyt julkisuudesta, päinvastoin.

Vuonna 1996 koitti vihdoin aika, jolloin Diana allekirjoitti virallisen avioeron Charlesin kanssa. Samoihin aikoihin Diana antoi maailmalle selkeän vihjeen siitä, että hän oli rakastunut nainen.

Prinsessa astui yleisön eteen hyväntekeväisyystapahtumassa yllään norsunluunvärinen, helmikoristeinen housupuku. Kyseessä oli shalwar kameez, perinteinen pakistanilainen asu.

Diana ja Hasnat Khanin kaukainen serkku Imran Khan. Diana osallistui perinteisessä pakistanilaisessa asussa Imran Khanin hyväntekeväisyystilaisuuteen.

Sydänkirurgi huomasi pian, että Diana halusi laittaa kaiken peliin. Tuolloin 35-vuotias Diana oli jo kahden prinssin äiti, mutta hän haaveili yhä avioliitosta, loppuelämän kestävästä rakkaudesta ja huhujen mukaan jopa tyttölapsen saamisesta Khanin kanssa. Hän oli villeimpien huhujen mukaan valmis jopa kääntymään islamin uskoon liiton onnistumiseksi.

– Diana oli korviaan myöten rakastunut Hasnat Khaniin ja halusi mennä naimisiin hänen kanssaan, vaikka se olisi tarkoittanut sitä, että he muuttavat Pakistaniin, Jemima Khan, Dianan hyvä ystävä ja Hasnat Khanin kaukaisen serkun Imran Khanin entinen vaimo kertoi Vanity Fairille.

Jemima Khanin mukaan Diana vieraili Pakistanissa ainakin kaksi kertaa hyvin merkityksellisen syyn takia.

– Hän oli hyväntekeväisyystyön merkeissä Pakistanissa, mutta molemmilla kerroilla hän tapasi kaikessa hiljaisuudessa myös Khanin perheen puhuakseen naimisiinmenon mahdollisuudesta. Hän halusi tietää, kuinka vaikeaa Pakistaniin olisi sopeutua.

Prinsessa Diana ja Jemima Khan, Hasnat Khanin kaukaisen serkun entinen puoliso. Dianasta ja Jemimasta tuli hyviä ystäviä suhteen aikana.

Kaksi vuotta rakkautta yritettiin koulia molempien haastavaan arkeen sopivaksi. Realiteetit ja kulttuuriset erot ajoivat kuitenkin suhteen lopulta vääjäämättömään umpikujaan. Dianan kaipaamaa sormusta ei näkynyt vieläkään, eikä pari koskaan edustanut julkisesti yhdessä.

Tiettävästi Khan ei innostunut ajatuksesta, että he menisivät kaikessa hiljaisuudessa naimisiin, vaikka Diana oli huhujen mukaan etsinyt jo pastoriakin, joka suostuisi salaiseen toimitukseen.

Isku vasten kasvoja lienee ollut myös se, että Khanin isä, lääkäri Rashid Khan, kommentoi Vanity Fairin mukaan medialle, ettei hänen poikansa voisi koskaan mennä Dianan kaltaisen naisen kanssa naimisiin.

– Etsimme hänelle morsianta. Hänen täytyisi olla mieluiten juuriltaan samanlainen, mutta jos emme löydä sellaista, voimme etsiä muualtakin. Mieluiten hänen tulisi olla kuitenkin pakistanilainen ja muslimi, isä kommentoi The Daily Express -lehdessä.

Myös Jemima Khan uskoo, että liiton toteutuminen olisi ollut äärimmäisen haastavaa.

– Pakistanilaisten äitien pahin painajainen on se, että he lähettävät poikansa opiskelemaan Britanniaan ja he tulevat takaisin brittiläisen morsiamen kanssa, Jemima Khan kertoi myöhemmin lehdille.

Diana vieraili Pakistanissa useampaan otteeseen.

Tiukasti salailtu romanssi sekä Dianan unelma uudesta liitosta ja loppuelämän kestävästä täydellisestä rakkaudesta murskaantuivat lopullisesti heinäkuussa 1997.

Pian Diana kuvattiin miljonääri Mohamed Al-Fayedin huvijahdilla, sillä hän oli alkanut tapailemaan tämän poikaa, Dodi Al-Fayedia. Elokuun viimeisenä päivänä Dodin sekä Dianan sydänsurun täyttämä kesä päättyi lopullisesti pariisilaiseen alikulkutunneliin.

Erossa ja Dianan traagisessa kuolemassa oli sulateltavaa. Khan vaikeni kuin muuri, ei suostunut lausumaan lehdistölle sanaakaan ja hukutti surunsa paiskimalla töitä sairaalassa peräti 90 tuntia viikossa.

Rakkaus jätti kuitenkin jälkensä. Kesti kymmenen vuotta, ennen kuin Khan pääsi astelemaan perheensä toiveiden mukaisesti alttarille Dianan jälkeen. Kyseessä oli järjestetty avioliitto, joka pistettiin täytäntöön vuonna 2007. Liitto afganistanilaiseen ylimyssukuun kuuluneen Hadia Sher Alin kanssa oli kuitenkin lyhyt.

Morsian oli 29-vuotias, Khan puolestaan lähes 50-vuotias. Avio-onnea kesti vain 1,5 vuotta ennen eroa.

Khanin hiljaisuus Dianan osalta kesti niin ikään pitkään, peräti 11 vuotta. Khan joutui kuitenkin avaamaan sanaisen arkkunsa vuonna 2008, kun häntä pyydettiin antamaan poliisille lausuntonsa prinsessan kuolemaan liittyvien tutkimusten yhteydessä. Lausunto valotti salaisuuden verhoa ja Dianan viimeistä kesää kohutun eron ympäriltä, josta oli tähän mennessä liikkunut vain lukuisia erilaisia teorioita.

Khanin lausunnon mukaan Diana jätti hänet nautittuaan lomastaan Mohamed Al-Fayedin huvijahdilla Ranskassa.

– Sen jälkeen Diana kertoi minulle, että tämä oli tässä, Khan kertoi lausunnossaan Reutersin mukaan.

– Pelkäsin, että avioliitosta olisi tullut yhtä helvettiä sen takia, että hän oli kuka hän oli. Tiesin, etten voisi elää enää normaalia elämää sen jälkeen, Khan kertoi Reutersin mukaan viitaten Dianan valtavaan julkisuuteen.

Suhde Hasnat Khaniin särki lopulta Dianan sydämen.

Samana vuonna Khan suostui avaamaan lyhyesti suhdettaan prinsessaan Telegraphin harvinaisessa haastattelussa. Vuonna 2008 kirjoitetussa artikkelissa kuvaillaan, että Khan on ”harmaantunut ja pyöristynyt”, mutta rakkaus Dianaa kohtaan on tallessa yhä. Haastattelu tehtiin Khanin Pakistanin-kodissa.

– Mielestäni hän on aivan tavallinen ihminen, jolla oli poikkeuksellisia kykyjä, Khan kuvaili.

Khan ei suostunut kertomaan, mitä prinsessa hänelle merkitsi. Tiukan linjan syynä oli juuri se, mistä Diana oli hänelle antanut kiitosta jo eläessään. Dianan ystävä kertoi Vanity Fairille vuonna 2013 prinsessan arvostaneen erityisesti yhtä piirrettä Khanissa.

– Kaikki myyvät tietoja minusta. Hasnat on se ihminen, joka ei ikinä myy minusta mitään, Diana kertoi ystävälleen viimeisenä kesänään.

Khan kertoi vuonna 2008 tehdyssä haastattelussa noudattavansa tätä linjaa.

– En yleisestikään ottaen puhu ihmisistä – perheestä tai ystävistä. Sellainen minä olen. Olen uskollinen hänelle, mutta en siksi, että hän oli julkkis, vaan siksi, että sellainen olen kaikille ystävilleni, Khan sanoi.

– Jos olisin sanonut jotain ennen vuotta 1997, hän olisi voinut vastata. Nyt hän ei enää ole täällä, joten olisi epäreilua esittää kommentteja hänestä, Khan muistutti.

Hasnat Khania on kuvailtu Dianan elämän suurimmaksi rakkaudeksi.

Vaikka Khanin ja Dianan suhde oli tuhoon tuomittu, eikä avioliitto nuoren morsiamen kanssa toiminut, on sydänkirurgi tiettävästi löytänyt vielä vanhoilla päivillään uuden onnen. Vuonna 2017 Khan ikuistettiin valokuviin niin ikään vuosia nuoremman Somi Sohailin kanssa Chain of Hope -hyväntekeväisyystilaisuudessa Lontoossa. Daily Mail uutisoi tuolloin, että pari oli onnellisesti kihloissa.

– Hasnat on todella onnellinen. Hän ei ole juurikaan kertonut meille Somista, mutta heillä on suunnitelmissa mennä naimisiin ja hankkia lapsia, ystävä paljasti Daily Mailille samaisessa tilaisuudessa.

Marraskuussa 2020 Khan tallentui kuviin kotipihallaan Essexissä, Lontoossa. Roskia vienyt sydänkirurgi oli luopunut tunnusmerkikseen muodostuneista viiksistään ja valinnut ylleen rennot sandaalit ja t-paidan.

Tuolloin Daily Mail tiesi kertoa, että eläkeiässä oleva Khan on yhä intohimoinen uransa suhteen ja tekee runsaasti humanitaarista työtä Saudi-Arabiassa, Etiopiassa ja Pakistanissa.

Rakkautensa ja tunteensa Dianaa kohtaan hän on pitänyt yhä tiukasti omana tietonaan – aivan kuten prinsessa olisi toivonut.

