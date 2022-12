Robbie Williamsin vaimo valitti miehensä kuorsauksesta ja seksielämän nuupahtamisesta – muusikko tarttui toimeen ja keksi ratkaisun

Poptähti Robbie Williams kuorsaa ”kuin joku v*tun karhu”, vaimo Ayda Field Williams on tilittänyt.

Popin supertähden Robbie Williamsin ja hänen näyttelijävaimonsa Ayda Field Williamsin sänkykamarielämä tarpoi vielä hiljattain laskusuhdanteen varjoissa.

Peitto ei heilunut, kärppä ei päässyt kivenkoloon eikä venho lipunut kanjoniin.

– Seksielämämme oli käytännössä kuollut, Field tilitti taannoin Postcards From The Edge -nimisessä podcastissaan.

Syynä oli laulajasuuruuden öinen äänekkyys, joka ei valitettavasti ollut kovinkaan kaunista kuultavaa.

Mies kuulemma kuorsasi niin poskettomilla desibelilukemilla, että se alkoi olla terveysriski koko ruokakunnalle.

Pariskunnan harmista kertoo muun muassa The Sun.

– Rob kuorsaa. Sellaista ei ole ennen ollut. Joskus tökkään häntä jalallani. Joskus se toimii, useimmiten ei, Field selitti.

Talon isäntää ei siis hänen aiheuttamansa meteli haittaa.

– Hän nukkuu kuin joku v*tun karhu. Gruffalo [brittiläisissä lastenkirjoissa seikkaileva mörkö] voisi kävellä sisään ja äijä vain tuhisisi mistään tietämättä.

– [Parin kotikaupungissa] Los Angelesissa on maanjäristyksiäkin – nekään eivät herätä häntä.

Vaimoa keljuttaa siis syystäkin.

– Unesta on muutenkin aina puutetta, kun aamuisin pitää hoitaa lapset ja kaikkea.

Field kertoi hänen ystävättäriensä neuvoneen, että ehkä eri huoneissa nukkuminen ratkaisisi pulman.

– Mutta voi luoja, silloinhan me olisimme kuin kämppiksiä. Tai yhtä hyvin kuin veli ja sisko. Haluan pitää kiinni yhteisestä nukkumapaikastani.

Tässä on mies, joka laulaa, hurmaa – ja kuorsaa.

The Sun kirjoittaa Williamsin ottaneen vaimonsa purkauksesta onkeensa.

Lehti on saanut käsiinsä asiakirjoja, joiden mukaan laulaja on rekisteröinyt tavaramerkin yrttipohjaiselle ravintolisälle, jonka tarkoitus on ehkäistä kuorsaamista.

– Robbie alkoi edistää asiaa vain pari viikkoa Aydan avautumisen jälkeen, lehden tavoittama Williamsin sisäpiiriläinen avaa.

Kenties viilentyneet lakanat saivat miehen ryhtymään toimeen.

Ja on Williams ennenkin kärsinyt oudoista univaivoista.

The Sun kirjoittaa tähden paljastaneen vuonna 2017 kärsivänsä ”unissasyömisestä”: Hän siis nousi yöllä syömään – mutta unissaan.

– Se on helkkarin kumma juttu, ja sitä on kestänyt nyt jo vuoden. Olen aivan unessa, mutta hakeudun silti syömään, Williams kertoi.

Höyhensaarilla Williamsista kehkeytyi myös todellinen pullahiiri.

– Unissani en todellakaan halua mitään lehtikaalia. Haluan sokeria – ja rutosti!