Nick Cannonilla on kohta 12 lasta kuuden eri naisen kanssa.

Juontaja-näyttelijä-räppäri Nick Cannonilla on paljon lapsia. Enemmän, kuin ihmisillä yleensä.

Viimeisimpien tilastojen mukaan keskimääräisessä amerikkalaisperheessä on 1,94 lasta.

Cannonilla on kymmenkertaisesti – ainakin pian, jos luoja suo.

Tällä hetkellä hän odottaa 12:tta lastaan. Tuleva äiti on malli Alyssa Scott. Hänen kanssaan Cannonilla oli ennestään yksi lapsi, joka tosin kuoli traagisesti aivokasvaimeen vain viiden kuukauden ikäisenä vuosi sitten.

Loput 11 elossa olevaa perillistä on tehty viiden eri naisen kanssa. Tänä vuonna lisäystä on tullut jo kolmen tenavan verran – luonnollisesti kolmen eri synnyttäjän, mallien Bre Tiesin ja LaNisha Colen sekä radiojuontaja Abby De La Rosan, kanssa. Kaksi muuta äitiä ovat malli Brittany Bell ja popkuningatar Mariah Carey.

Nyt Cannon on myöntänyt, että tällaisen himmelin pyörittäminen on – jos nyt ei mahdoton, niin haastava tehtävä.

Toofab-media kertoo muun muassa Masked Singer -juontajan roolista tunnetun Cannonin haastattelusta, jossa tämä tuskailee, miten yhdistää tällaisen lapsikatraan isyys ja kiireinen ura.

– On vaikeaa olla näin monen lapsen isä. Elämäni suurin syyllisyydentunne tulee siitä, että en ehdi viettää tarpeeksi aikaa kaikkien lasteni kanssa, hän tilittää suoratoistopalvelu Paramount+:n ohjelmassa The Checkup with Dr. David Agus.

Hän nimeää ongelmalle kaksi syytä:

– Teen jatkuvasti töitä ja isyyteni on niin levällään.

Aiemmin Cannon on kertonut muun muassa isyytensä kalleudesta. Hänen mukaansa elatusmaksuihin menee vuodessa hulppeat kolme miljoonaa dollaria.

Tämä ei kuulemma kuitenkaan haittaa, sillä maksukykyä riittää.

Samassa ohjelmassa Cannon pui myös synkkää vuosipäivää. Joulukuun alussa tuli kuluneeksi vuosi vain viiden kuukauden iässä menehtyneen Zen-pojan kuolemasta.

Cannon muun muassa kertoi, miksei pojalle annettu kemoterapiaa.

– [Lääkärit] sanoivat minulle, että parhaassa tapauksessa poikani voisi elää 3–4-vuotiaaksi. Joten heti kun kuulin sen, ajattelin elämänlaatua. Halusin hänelle parhaan mahdollisen elämän.

Kuulemma kemoterapia ei olisi muutenkaan juuri kohentanut poikaparan elämänlaatua. Hän olisi elänyt kytkettynä koneisiin.

Myös Cannon on itse joutunut sairastamansa SLE-autoimmuunitaudin vuoksi käymään eräänlaisessa kemoterapiassa, ja tiesi, millaisia vaikutuksia sillä on.

– En sanoisi sitä edes kivuksi: se vain imi minusta kaiken. En voinut kuvitella sitä vastasyntyneelle.

Cannonin 12:nnen lapsen laskettu aika on joulukuussa.