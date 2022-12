Helinin mukaan tilanne oli hämmentävä ja nöyryyttävä.

Missi, somevaikuttaja ja OnlyFans-malli Erika Helin kertoo joutuneensa lauantaina poistetuksi helsinkiläisestä ravintola Teatterista asuvalintansa vuoksi. Helin kertoi asiasta sunnuntaina Instagraminsa tarinat-osiossa, jossa julkaisut näkyvät 24 tunnin ajan.

Helin sanoo olleensa uppoutunut hyväntuuliseen keskusteluun kavereidensa kanssa, kun yhtäkkiä järjestyksenvalvoja tuli ilmoittamaan, että hänen tulee poistua, ja talutti hänet ulos baarista.

– Hän mennessä kovaan ääneen tylytti mun asuvalintaa. Hän sanoi että kyseessä K24 aikuisten baari, viitaten mun toppiin, ja jotain siitä ettei mun tarvitse heillä enää asioida.

Helinin mukaan tilanne oli hämmentävä ja nöyryyttävä. Hän kertoo, ettei saanut mahdollisuutta korjata vaatetustaan.

– Olisinhan tietysti voinut hakea narikasta toisen paidan jos asiasta olisi huomautettu – omasta mielestäni kyllä ristiriitaista edes ottaa asiakas sisälle, jos asu ei sovellu. Ei ole sopivaa jälkeenpäin muuttaa mieltä, enkä ymmärrä miksi asiakkaan nöyryyttäminen oli tarpeellista tässä, hän kirjoitti.

Helin julkaisi Instagramiin myös kuvia asustaan, jonka hän sanoo johtaneen poistamiseen ravintolasta.

Kuva Erika Helinin asun yläosasta.

Somevaikuttaja pohti myöhemmässä päivityksessään, olisiko asu herättänyt samanlaista reaktiota pienirintaisemman naisen päällä.

– Isorintaisen päällä mikä tahansa bikini tai toppi näyttää paljastavalta, tai toisten silmään liian seksikkäältä. Olisiko samainen toppi ollut ok pienirintaisella, mitä luulette?

Kuva Erika Helinin asusta.

Helin pureutui uudelleen myös kommentteihin, joita järjestyksenvalvoja hänen mukaansa laukoi tapahtuneen yhteydessä.

– Mitä tällainen kommentti ajaa takaa? Mä näytän selkeästi siltä, että olen lähempänä 30v kuin 20v. Mulle tämä kuulostaa siltä, että pinkki ja sydämet sopii vain pikkutytöille ja pikkutyttöjä ei heille kaivata.

Helin sanoo ymmärtävänsä, että ravintolalla on pukukoodi. Hän kuitenkin ihmetteli jälleen sitä, että jos kyse oli asusta, miksi hänet ylipäätään päästettiin sisään.

– Sen ymmärrän, jos lippua ostaessa sanotaan, että asussa ei pääse sisälle. Mutta lipun myyminen ja sisään ravintolaan ottaminen tulisi voida lukea niin, että ravintola hyväksyi asun.

IS tavoitti Helinin maanantaina. Hän kertoi keskustelleensa asiasta NoHo Partnersin ravintolatoimen johtajan Pekka Tyynilän kanssa hyvässä hengessä.

– Minulle soitettiin, käytiin tosi asiallinen keskustelu ja oltiin samaa mieltä siitä, että työntekijöiden käytös minua kohtaan on ollut epäsopivaa, ei ole missään nimessä ravintolan linjauksen mukaista. He eivät halua ketään syrjiä tai nöyryyttää tai kohdella epäkohteliaasti, siinä on menty pahasti pieleen, Helin kertoo IS:lle.

Helinin mukaan keskustelussa kävi ilmi, että kaksi Teatteri VIP:n esihenkilöä oli tehnyt illan aikana päätöksen, että hänen asunsa on ollut epäsopiva ravintolaan. Tämän jälkeen järjestyksenvalvoja ohjasi hänet ulos.

– Itse tilanteesta sen verran hämmennyin, että en ole mitään väittänyt vastaan, kysyin vaan, että mulleko hän puhuu, että minunko pitää lähteä, Helin totesi.

Helinin lisäksi ravintolasta lähti myös hänen paras ystävänsä, jonka kanssa hän oli viettänyt iltaa. Ystävä lähti kuitenkin vapaaehtoisesti.

– Selvittiin kotiin, napattiin taksi ja tultiin nukkumaan, ei siinä mitään sen kummempaa. Oli ihan hyvä aika lähteä kotiin.

Helinin mukaan pieleen mentiin siinä, miten häntä kohdeltiin tilanteessa.

– Ehkä jollain tapaa voi tulkita, että oli vähän naisvihamielistä kommentointia, kun minulla oli tällainen pinkki pikkutoppi missä oli sydämiä, sellainen, joka paljastaa rintaakin.

– Ehkä se oli sitten liikaa näille työntekijöille, mutta olisin ottanut onkeeni, jos olisi huomautettu asiallisesti.

Helinin mukaan asia tullaan käymään työntekijöiden kanssa läpi, jotta vastaavaa ei tapahtuisi. Työntekijät saavat ohjeistuksen, kuinka kohdella asiakasta, joka on pukeutunut heidän mielestään ravintolakoodin vastaisesti.

Tapausta pohtiessaan Helin kummaksuu sitä, että tasa-arvon mallimaa Suomessa ravintoloiden vaatetussäännöt poikkeavat niin paljon esimerkiksi Etelä-Euroopasta, jossa hänen mukaansa tämänkaltaiset topit ovat arkipäivää.

Hän on kuitenkin tyytyväinen, että asia saatiin päätökseen.

– Jos tulee epätasa-arvoista kohtelua jostain, tuleehan sellaiseen puuttua. Koen, että kaikesta opitaan ja ei tästä ketään henkilökohtaisesti mitään vastaan ole, se on vaan kaikkien yhteinen hyvä, että tällaisista asioista voidaan keskustella.

NoHo Partnersin ravintolatoimen johtaja Pekka Tyynilä ei kommentoinut kyseistä tapausta, mutta vahvistaa IS:lle keskustelleensa asiasta Helinin kanssa.

Millainen ravintola Teatterin pukukoodi on?

– Ei siihen ole mitään yksiselitteistä manuaalia. Katsomme aina tilanteen mukaan ja luotan meidän kokeneisiin kauan täällä työskennelleisiin ammattilaisiin siinä, että tehdään oikeita päätöksiä.

Jos asiakkaalla on joitain puutteita vaatetuksessa, miten se tulisi hoitaa?

– Varmaankin käydä hänen kanssaan läpi. Kaikissa tapauksissa keskustelu on paras ratkaisu.