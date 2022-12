Britney Spearsin käytös huolestuttaa – nyt isä puolustaa vuosia kestänyttä holhousta

Poptähti Britney Spearsin ensimmäinen vuosi vapaana holhouksesta on ollut draamantäyteinen.

ON kulunut vuosi siitä, kun poptähti Britney Spears, 40, vapautui vuosikausia kestäneestä piinastaan. Spears oli 13 vuoden ajan isänsä Jamie Spearsin holhouksessa, eikä hän omien sanojensa mukaan saanut noina vuosina päättää mistään uraansa tai yksityiselämäänsä koskevista asioista.

Vapauduttuaan Spears on päivitellyt kuulumisiaan tiuhaan tahtiin Instagramissa ja julkaisut ahkerasti muun muassa erilaisia videoita, joissa hän tanssi vauhdikkaasti suosikkikappaleidensa tahtiin.

Huhujen mukaan Spearsin taustajoukot olisivat aiemmin valvoneet tarkasti laulajan puhelimenkäyttöä ja päivittäneet Spearsin sometilejä hänen puolestaan. Nyt tilejä ei enää valvota ja Spears saa julkaista sinne juuri sellaista sisältöä kuin halusi.

Sitten Spears ryhtyi julkaisemaan Instagramissa alastonkuviaan 41.6 miljoonalle seuraajalleen.

Helmikuun ja maaliskuun vaihteessa poptähti suuntasi lomalle puolisonsa kanssa ja läväytti Instagramiin kuvia, joissa hän otti rajatonta rusketusta auringon alla.

Kaikista paljastavimmissa kuvissa Spearsin rinnat ja intiimialue oli peitetty vain piskuisilla timanttiemojeilla.

Osa faneista ylisti Spearsin estotonta somepäivittelyä, osa puolestaan ihmetteli, mitä laulaja halusi kuvillaan viestiä.

– Hän on vapaa ja saa tehdä mitä lystää. Älkää seuratko häntä Instagramissa, jos kuvat häiritsevät teitä, kommenteissa kirjoitettiin.

– Hänen viimeaikaiset kuvansa ovat olleet aika erikoisia... fanit kummastelivat.

Alastonkuvien sarja sai nopeasti jatkoa, kun Spears lähti puolisonsa kanssa Havaijille. Kuvissa Spears kieriskeli hiekkarannalla ja poseerasi kameroille ilman rihmankiertämää.

Isä-Jamie kertoo nyt The Mail on Sundayn haastattelussa, että holhous oli ainoa syy, jonka ansiosta hänen tyttärensä on tänä päivänä ylipäätään elossa.

Isä toteaa, että hän teki tarpeellisen intervention, joka pelasti Britneyn hänen synkimpinä hetkinään ja auttoi laulajaa säilyttämään hauraan suhteen lapsiinsa Prestoniin, 17 ja Jaydeniin, 16.

– Ajat olivat vaikeita, Jamie totesi ja kertoi, ettei aio maalata kaunista kuvaa perheensä taistelusta.

Isän mukaan päätös holhouksesta oli oikea, vaikka se maksoikin hänelle suhteen tyttäreensä.

– Kaikki eivät ole minun kanssani samaa mieltä. Ajat ovat olleet helvetinmoiset. Rakastan silti tytärtäni koko sydämelläni ja sielullani. Missä Britney olisi nyt ilman valvontaa? En tiedä, olisiko hän edes hengissä? En todellakaan tiedä.

– Valvoin Britneytä suojellakseni häntä ja lapsia. Se oli hyvä työkalu. Ilman sitä hän ei olisi koskaan saanut lapsiaan takaisin.