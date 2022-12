Jipun joulukonsertti sai synkän käänteen – esiintyi aamutossuissa, yleisöä poistui paikalta

Jippu kertoo vaipuneensa ahdistukseen epäonnistuneen konsertin jälkeen.

Laulaja-evankelista Meri-Tuuli Elorinne, taiteilijanimeltään Jippu, kertoo Facebookissa konsertistaan, josta poistui ihmisiä kesken esityksen.

Jippu päätyi esiintymään kylmyyden takia asunaan toppahousut ja aamutohvelit.

– Konsertin jälkeen olen vaipunut syviin vesiin ja kokenut jopa niin suurta ahdistusta, että voisin jättää laulut tähän. Koin epäonnistuneeni huomatessani, että joitakin ihmisiä poistui, tarkalleen noin seitsemän, Jippu kirjoittaa.

– Mietin housujani, loukkasinko jotain? Olenko nyt sambaaja, joka ei pukeutunut juhlavasti joulun tunnelmaan? Puhuinko liian raa'asti alkoholistisen joulun kivusta ja siitä että joulu avaa ihmisessä haavoja? artisti miettii.

Pian julkaisun jälkeen Jippu päivitti virallisille Facebook-sivuilleen toisen tekstin aiheesta. Hän koki epäonnistuneensa konsertissa monella tasolla.

– Konsertti oli ehkä joillekin hyvä kokemus, mutta itselleni hirveä, koko aikana puheeni ei löytäneet punaista lankaa eikä sitä oikeasti ollut.

– Yritin pelastaa tilannetta seuraavalla laululla ja puheella ja lopulta en löytänyt koko sanoman todellista pointtia. Ihmiset kenties toivoivat joulun tunnelmaa ja mä päätin kertoa elämän raadollisuudesta ja joulun kipeydestä.

Jippu myöntää, että hänen puheessaan kaikuivat alkoholistiperheen kipu ja haavat.

– Tuskin niitä jaksaa kuunnella sellaisessa mittakaavassa kun tänään täräytin.

– Luulen että mun on aika nyt levätä, monesti on väsymys heijastuu evankelistan työssä, sitä puhuu mitä sydämessä soi! Jos on itse väsynyt on vaikea antaa voimaa muille,niin mielestäni tänään kävi.

Päivityksensä lopussa artisti palaa vielä persoonalliseen esiintymisasuunsa, aamutossuihin ja toppahousuihin.

– Konsertti-ilta sai kyllä koomisiakin piirteitä, kun lopulta päätin pitää toppahousuni jalassa, kun palelin ja yhtäkkiä tajuan ihmisten edessä, että se ei todella ollut ihan paras valinta! Olisi pitänyt kunnioittaa kuulijoita vähän enemmän, siinä sitten sain kaupan päälle vielä jonkun häpeä paniikin niissä housuissa enkä voinut niitä ottaa pois enää. Ehkä tälle vielä nauretaan!

Jippu on saanut roppakaupalla myötätuntoa päivitykseensä. Monet ovat suhtautuneet ymmärtävästi myös asuvalintaan.

– Hyvin toit esiin elämän kirjon, joka näkyy myös jouluna. Jouluun voi kulissien takana liittyä päihteitä, surua, tuskaa, kyyneleitä, yksinäisyyttä jne. Laulujen sanat toivat valoa ja toivoa ja joulun sanoman selkeästi.

– Näissä vanhoissa kirkoissa on talvella yleensäkin sen verran viileä, että ei edes yleisö tarkene ilman takkia. Ilman muuta artistin on pukeuduttava niin, että pystyy hoitamaan työnsä hyvin, vaikka sitten toppahousuihin, Jippua kannustetaan.