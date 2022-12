Ozzy kehui Ronnie James Dion panosta Black Sabbathissa – ei silti ole kuunnellut yhtään Dion laulamaa Sabbath-albumia

Ozzyn mukaan Dio teki hyvää duunia hänen vanhan bändinsä kanssa.

Pimeyden prinssi, Ozzy Osbourne, sanoi uusimmassa SiriusXM:n Ozzy Speaks -ohjelmassa, että Ronnie James Dio teki hyvää työtä laulaessaan Black Sabbathissa.

Dio korvasi Ozzyn bändissä vuosina 1979-82 ja lauloi Heaven and Hell (1980) ja Mob Rules (1981) albumeilla. Dio palasi Black Sabbathiin kymmenen vuota myöhemmin ja bändi julkaisi Dehumanizer-levyn vuonna 1992. Myöhemmin Dio, Tony Iommi ja Geezer Butler perustivat Heaven & Hell -yhtyeen ja julkaisivat The Devil You Know -albumin vuonna 2009.

Palataanpa Ozzyyn. Laulaja tunnustaa, että potkujen saaminen bändistä – jota oli itse perustamassa – oli kova paikka.

– Niihin aikoihin olin todella surullinen, koska bändi oli ainoa asia elämässäni

Osbourne kiiteli bändikavereitaan kuitenkin siitä, että he palkkasivat vokalistiksi täysin erilaisen laulajan, eivätkä Ozzy-kloonia joita riitti kuulemma jonoksi asti.

Ozzy kertoi kunnioittavansa Dion työtä, mutta ilmoitti samaan hengenvetoon, ettei ole koskaan kuunnellut sen aikaisia Black Sabbath -levyjä.

– Suhteeni bändiin oli tuolloin vähän kuin suhde ex-vaimooni. Bändistä lähteminen oli kuin avioero. Eihän kukaan mene kyselemään entiseltä puolisoltaan, että millainen se uusi kundi on? Onko hän parempi kuin minä?

Katkeruutta Ozzyn äänestä ei enää kuule:

– Kun nyt katsoo taakse päin, Dio oli parasta mitä bändille oli koskaan tapahtunut. He saivat uuden ja hyvän startin.

Ronnie James Dio vuonna 2005 Sauna Open Airissa.

Vaikka Dion aika Black Sabbathissa jäi lyhyeksi, hänen johdollaan bändi palasi jälleen huipulle – niin kaupallisesti kuin taiteellisestikin. Heaven and Hell lasketaan edelleen yhdeksi yhtyeen parhaista albumeista.

Tony Iommi kehui edesmennyttä laulajaa Kerrang!-lehden haastattelussa:

– Ozzy oli mahtava, mutta Ronnie oli erilainen. Ja erilaisen laulajan me halusimme. Emme halunneet ketään Ozzylta kuulostavaa. Ronnien ääni, ja hänen tapansa lähestyä kappaleita antoi meille mahdollisuuden kokeilla uusia ja erilaisia asioita. Sellaisia, joita emme olleet koskaan yrittäneet.